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Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum a días de ser mamá: “Ya me da nostalgia”

La empresaria, expareja de Fede Bal, está por convertirse en madre por primera vez y compartió una tierna sesión de fotos

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Mujer embarazada acostada en un sofá gris, con la mano sobre su vientre, viste jeans y camiseta blanca, con un edificio visible por la ventana en imagen en blanco y negro
A días de convertirse en mamá, Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum (Instagram)

Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, está a punto de convertirse en mamá por primera vez. El bebé que espera junto a su pareja, Nacho Vivas, ya tiene los días contados, y ella lo sabe. Por eso, antes de que todo cambie, decidió detenerse un momento y mirar hacia atrás: hacia los meses de panza, de espera, de ese vínculo que se construye en silencio antes del primer encuentro.

Lo hizo a través de un posteo que publicó en sus redes y que reunió seis fotografías en blanco y negro tomadas por la fotógrafa Mapi Palacios. Imágenes que, según sus propias palabras, ya le generan nostalgia antes incluso de que esa etapa termine del todo.

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La publicación estuvo acompañada de un texto que lo dice todo: “Las últimas con bebito adentro y ya me da nostalgia. Gracias por retratar estos momentos mágicos”.

Fotografía en blanco y negro de un vientre de embarazada. Manos de dos personas lo tocan. Un ramo de flores aparece difuso en el fondo
Nacho también fue parte de la sesión de fotos

Las imágenes recorren el embarazo desde distintos ángulos, todos íntimos. En la primera, Sofía aparece sentada de perfil, con el pelo recogido en una cola, sosteniendo su panza con ambas manos y la cabeza inclinada hacia abajo. La silueta recortada contra las cortinas blancas de fondo le da a la foto una textura casi pictórica.

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Otra toma se detiene en el detalle: la panza en primer plano, con el juego de luces y sombras que se filtra desde una ventana cercana, y las manos de Sofía apoyadas sobre ella. Los reflejos sobre la piel dibujan un patrón que la fotógrafa capturó desde muy cerca.

Una tercera imagen suma otra par de manos sobre la panza, las de Nacho Vivas, con un ramo de flores blancas y oscuras de fondo. El encuadre, desde arriba, muestra las dos manos juntas sobre la ropa blanca de Sofía.

Primer plano del vientre de una mujer embarazada en blanco y negro. Dos manos con uñas pintadas abrazan el vientre. Sombras de hojas se proyectan sobre la piel y las manos
Todas las fotos que publicó fueron en blanco y negro

Hay también una foto recostada: Sofía de lado sobre un sillón claro, con la panza hacia la cámara y una mano apoyada sobre ella. Por la ventana detrás se ve la fachada de un edificio, lo que ubica la sesión en un ambiente urbano.

Otra de las imágenes muestra a la pareja de pie, uno al lado del otro, tomados de la mano. La panza queda en el centro del encuadre, entre los dos cuerpos. Solo se ven los torsos y las manos entrelazadas, con las pulseras de Sofía como único detalle identificatorio.

El cierre del álbum lo tiene la foto más luminosa de todas: Sofía de pie, de perfil, con una camisa blanca abierta que deja ver la panza, sonriendo hacia arriba. A su lado, un jarrón alto con flores. Por la ventana panorámica de fondo, la ciudad.

Fotografía en blanco y negro de una mujer sentada de perfil, abrazando su vientre abultado. La mujer tiene el cabello recogido y está frente a una cortina blanca
Sofía está esperando a su primer hijo y se encuentra en las últimas semanas (Instagram)

Semanas atrás, su círculo más cercano organizó el baby shower y la empresaria compartió en sus redes sociales un carrusel de postales que condensan la atmósfera de junio, el mes en que los preparativos y la anticipación por la llegada del bebé que espera con Nacho Vivas ocuparon la escena principal de su vida.

Las fotos del evento mostraron a Sofía rodeada de amigas, familiares y seres queridos, todos reunidos en torno a una decoración cuidadosamente pensada, donde predominó el color celeste. Banderines con la frase “Baby Shower”, globos, flores, una pequeña torta decorada y alfajorcitos artesanales ocuparon la mesa, marcando un tono sencillo pero cálido. En una de las imágenes, se observa a Sofía posando junto a un grupo de mujeres, con la panza descubierta, y al fondo, la ornamentación temática resume la intención de la reunión: dar la bienvenida al futuro integrante de la familia.

La elección del color celeste en la decoración y los detalles se prolonga en los globos, los banderines y la repostería, en la que sobresale una torta decorada con pequeños cangrejos y corazones turquesa, además de las tradicionales galletitas con la palabra “baby”. La sencillez y el cuidado en cada elemento marcan el espíritu de la celebración, que se extendió durante varios encuentros organizados por los distintos círculos afectivos de la empresaria.

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