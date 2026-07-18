Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

Herramientas de IA como ChatGPT y Gemini ayudan a analizar estadísticas de selecciones y jugadores para la polla del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 reavivó en América Latina la tradición de organizar la polla futbolera entre amigos y colegas, pero este año la dinámica presenta una novedad decisiva: la inteligencia artificial se transformó en el asistente clave para quienes buscan ventaja en sus pronósticos.

Plataformas como ChatGPT, Claude o Gemini se han popularizado como herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de estadísticas y antecedentes en segundos.

No obstante, expertos insisten en que la inteligencia artificial no predice el futuro ni reemplaza la intuición futbolera. Su valor reside en la capacidad para organizar datos, detectar tendencias y presentar escenarios alternativos a partir de la información disponible.

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La inteligencia artificial permite comparar escenarios y anticipar cómo afectan las bajas de jugadores en los pronósticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Matías Umaschi, CEO de la fintech Payana, el verdadero poder de estas herramientas radica en robustecer la estrategia de cada usuario. “La tecnología es el asistente perfecto para potenciar nuestra estrategia”, afirmó, y comparó el rol de la IA con el de un director técnico que analiza rivales, pero reconoce que la última decisión depende de la persona.

Cómo usar la IA para optimizar la polla futbolera

Existen al menos cinco pautas clave para aprovechar la inteligencia artificial en las apuestas y pronósticos del Mundial y otros torneos similares:

1. Investigación profunda antes de apostar. En vez de solicitarle a la IA un resultado definitivo, conviene pedirle un resumen del historial reciente de las selecciones, el rendimiento de los jugadores bajo determinadas condiciones o las rachas de victorias de cada equipo. De este modo, la herramienta ofrece información relevante y actualizada para fundamentar cada decisión.

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2. Comparación de escenarios hipotéticos. El consejo es aprovechar la IA para formular preguntas condicionales. Por ejemplo: “¿Cómo cambian las probabilidades si la figura principal de un equipo queda fuera por lesión?”. Así, se obtiene una perspectiva más amplia y se anticipan posibles desenlaces alternativos en el torneo.

Consultar a la IA antes de apostar ayuda a descubrir tendencias y fortalezas de los equipos en grandes torneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Contraste y verificación de datos. La síntesis que proporcionan los asistentes de IA puede y debe contrastarse con el propio conocimiento del usuario y con datos públicos. Cruzar la información obtenida ayuda a precisar detalles clave antes de cerrar la apuesta y evita caer en errores de interpretación por exceso de confianza en la tecnología.

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4. Diversificación en las preguntas. No conviene quedarse con la primera respuesta que ofrece la plataforma. Cambiar el enfoque de las consultas y explorar distintos ángulos permite descubrir datos que pueden haber pasado desapercibidos y aporta riqueza al análisis previo al pronóstico.

5. La IA amplifica el criterio, pero no lo reemplaza. La última palabra sigue perteneciendo al usuario. La intuición, la experiencia y esa “corazonada” que define una polla exitosa no pueden ser sustituidas. La IA se utiliza como un asistente de datos, no como el tomador de decisiones final.

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Usar la IA como asistente de datos mejora el análisis, pero la decisión final siempre recae en el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la cancha a la oficina: IA y estrategia empresarial

La nota traza un paralelismo entre la utilidad de la inteligencia artificial en el entretenimiento deportivo y su impacto en el mundo corporativo. En las empresas, la IA se emplea para clasificar facturas, conciliar pagos, detectar inconsistencias y automatizar procesos administrativos.

Según Umaschi, las compañías que integran agentes de IA reducen hasta un 85% el tiempo en tareas operativas de bajo valor y disminuyen en un 96% los errores en digitación y pagos. Esto se traduce en incrementos de productividad de entre el 20 y el 45%, permitiendo que los equipos se enfoquen en actividades estratégicas.

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El análisis destaca que, tanto en la polla futbolera como en el ámbito empresarial, la tecnología actúa como un soporte, pero las grandes decisiones siguen dependiendo de la experiencia y el liderazgo humano. La inteligencia artificial procesa datos del pasado y optimiza el presente, pero la visión sobre el futuro continúa siendo responsabilidad exclusiva de las personas.