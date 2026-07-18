Tecno

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

Especialistas advierten que esta tecnología no reemplaza la intuición ni la experiencia de los fanáticos al emitir sus pronósticos

Guardar
Google icon
Persona en mesa con laptop, hoja de cálculo, taza, celular, cuaderno, bolígrafo. TV con partido de fútbol al fondo.
Herramientas de IA como ChatGPT y Gemini ayudan a analizar estadísticas de selecciones y jugadores para la polla del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 reavivó en América Latina la tradición de organizar la polla futbolera entre amigos y colegas, pero este año la dinámica presenta una novedad decisiva: la inteligencia artificial se transformó en el asistente clave para quienes buscan ventaja en sus pronósticos.

Plataformas como ChatGPT, Claude o Gemini se han popularizado como herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de estadísticas y antecedentes en segundos.

No obstante, expertos insisten en que la inteligencia artificial no predice el futuro ni reemplaza la intuición futbolera. Su valor reside en la capacidad para organizar datos, detectar tendencias y presentar escenarios alternativos a partir de la información disponible.

PUBLICIDAD

Dos hombres de perfil, Lamine Yamal y Lionel Messi, mirándose frente a la Copa del Mundo; detrás, el estadio Metlife lleno de espectadores.
La inteligencia artificial permite comparar escenarios y anticipar cómo afectan las bajas de jugadores en los pronósticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Matías Umaschi, CEO de la fintech Payana, el verdadero poder de estas herramientas radica en robustecer la estrategia de cada usuario. “La tecnología es el asistente perfecto para potenciar nuestra estrategia”, afirmó, y comparó el rol de la IA con el de un director técnico que analiza rivales, pero reconoce que la última decisión depende de la persona.

Cómo usar la IA para optimizar la polla futbolera

Existen al menos cinco pautas clave para aprovechar la inteligencia artificial en las apuestas y pronósticos del Mundial y otros torneos similares:

1. Investigación profunda antes de apostar. En vez de solicitarle a la IA un resultado definitivo, conviene pedirle un resumen del historial reciente de las selecciones, el rendimiento de los jugadores bajo determinadas condiciones o las rachas de victorias de cada equipo. De este modo, la herramienta ofrece información relevante y actualizada para fundamentar cada decisión.

PUBLICIDAD

2. Comparación de escenarios hipotéticos. El consejo es aprovechar la IA para formular preguntas condicionales. Por ejemplo: “¿Cómo cambian las probabilidades si la figura principal de un equipo queda fuera por lesión?”. Así, se obtiene una perspectiva más amplia y se anticipan posibles desenlaces alternativos en el torneo.

Un joven de perfil derecho, sonriente, sentado en un escritorio de madera, tecleando en una laptop con una ventana de chatbot visible. Un gato duerme en la ventana.
Consultar a la IA antes de apostar ayuda a descubrir tendencias y fortalezas de los equipos en grandes torneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Contraste y verificación de datos. La síntesis que proporcionan los asistentes de IA puede y debe contrastarse con el propio conocimiento del usuario y con datos públicos. Cruzar la información obtenida ayuda a precisar detalles clave antes de cerrar la apuesta y evita caer en errores de interpretación por exceso de confianza en la tecnología.

4. Diversificación en las preguntas. No conviene quedarse con la primera respuesta que ofrece la plataforma. Cambiar el enfoque de las consultas y explorar distintos ángulos permite descubrir datos que pueden haber pasado desapercibidos y aporta riqueza al análisis previo al pronóstico.

5. La IA amplifica el criterio, pero no lo reemplaza. La última palabra sigue perteneciendo al usuario. La intuición, la experiencia y esa “corazonada” que define una polla exitosa no pueden ser sustituidas. La IA se utiliza como un asistente de datos, no como el tomador de decisiones final.

Cuatro personas de espaldas sentadas en una oficina con monitores, observan un partido de fútbol en una televisión. Se ve una bandera argentina y guirnaldas.
Usar la IA como asistente de datos mejora el análisis, pero la decisión final siempre recae en el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la cancha a la oficina: IA y estrategia empresarial

La nota traza un paralelismo entre la utilidad de la inteligencia artificial en el entretenimiento deportivo y su impacto en el mundo corporativo. En las empresas, la IA se emplea para clasificar facturas, conciliar pagos, detectar inconsistencias y automatizar procesos administrativos.

Según Umaschi, las compañías que integran agentes de IA reducen hasta un 85% el tiempo en tareas operativas de bajo valor y disminuyen en un 96% los errores en digitación y pagos. Esto se traduce en incrementos de productividad de entre el 20 y el 45%, permitiendo que los equipos se enfoquen en actividades estratégicas.

El análisis destaca que, tanto en la polla futbolera como en el ámbito empresarial, la tecnología actúa como un soporte, pero las grandes decisiones siguen dependiendo de la experiencia y el liderazgo humano. La inteligencia artificial procesa datos del pasado y optimiza el presente, pero la visión sobre el futuro continúa siendo responsabilidad exclusiva de las personas.

Temas Relacionados

Mundial 2026Inteligencia artificialPolla MundialistaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández dispararon el tráfico de la aplicación a un nivel nunca antes alcanzado

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Messi en ranking de regateadores de EA Sports FC: así está valorado en plena Copa del Mundo

La nueva valoración del capitán argentino coincide con su etapa en el Inter Miami y la MLS

Messi en ranking de regateadores de EA Sports FC: así está valorado en plena Copa del Mundo

Así nació Edward Kenway: Matt Ryan reveló el origen secreto del legendario pirata de Assassin’s Creed Black Flag

El intérprete galés repasó en All Out Gaming el proceso de construcción del personaje y el vínculo que los aficionados mantienen con un protagonista que, según dijo, aún tiene historia por contar

Así nació Edward Kenway: Matt Ryan reveló el origen secreto del legendario pirata de Assassin’s Creed Black Flag

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

Solo quienes comparten su estado en línea verán el nuevo indicador de conexión

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

Los videos y fotografías suelen ser los elementos que más memoria consumen en la aplicación de mensajería

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

DEPORTES

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Trump celebró que el Mundial batió récords de asistencia y audiencia: “Fue extraordinario”

Deportivo Riestra derrotó a San Lorenzo en la tanda de penales y se clasificó a octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Dibu Martínez contó por qué motivo llora solo y reveló qué le dijeron los médicos antes del Mundial: “Se me llenó la cabeza de preguntas”

TELESHOW

La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum a días de ser mamá: “Ya me da nostalgia”

La respuesta de Mimi Alvarado tras la denuncia de Milett Figueroa: “Llevo años padeciéndola, me consumió”

Yanina Latorre compartió el audio que le envió Ángel Di María previo a la final con España: “Me da ansiedad”

Wanda Nara regresó a la casa de campo de Italia junto a sus hijos: piscina, dibujos y monopatín

INFOBAE AMÉRICA

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Científicos identifican el tipo de meteorito que habría provocado la desaparición de los dinosaurios

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre