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Salchichas, pasta y naranjas: esta era la dieta de 1 dólar que tenía Elon Musk antes de su imperio

El CEO de Tesla y SpaceX relató que a los 17 años, tras mudarse a Canadá, probó una dieta mínima basada en compras al por mayor

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Elon Musk comenzó a interesarse en la tecnología desde muy joven. (Fotocomposición: @elonmusk / REUTERS)
Elon Musk dice que vivió con un dólar al día en comida para perderle el miedo al fracaso - (Fotocomposición: @elonmusk / REUTERS)

Sobrevivir con un presupuesto mínimo de comida fue el reto personal que Elon Musk se impuso antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica.

El fundador de Tesla y SpaceX comprobó durante su adolescencia que podía vivir gastando solo un dólar diario en alimentos, una experiencia que, según sus propias palabras, marcó su visión sobre el riesgo y la resiliencia empresarial.

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La anécdota, revelada por Musk, sigue siendo relevante en un contexto donde la mentalidad de austeridad sigue inspirando a emprendedores y líderes del sector.

Un billete de un dólar estadounidense, ligeramente arrugado, flota sobre un fondo abstracto con formas y pinceladas en tonos azules, morados y dorados.
Elon Musk asegura que vivió con un dólar al día en comida para entrenar su tolerancia al fracaso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el desafío de ‘un dólar’ de Elon Musk

Durante una entrevista, Elon Musk relató que el experimento tuvo lugar poco después de mudarse a Canadá, cuando tenía 17 años y antes de iniciar sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Su propósito no era perder peso ni llamar la atención, sino comprobar si sería capaz de mantenerse con recursos muy limitados en caso de que sus proyectos empresariales fracasaran.

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“Pensé que podría estar en un apartamento destartalado con mi computadora y estaría bien y no moriría de hambre”, explicó Musk. Para poner a prueba esa teoría, vivió con un presupuesto de un dólar al día, optando por alimentos económicos y comprando al mayoreo.

La rutina alimenticia de Musk consistía principalmente en salchichas y naranjas, aunque también incorporaba pasta, pimiento verde y salsa para maximizar el rendimiento de sus compras. “Intentaba vivir con $1 al día, y pude hacerlo. Simplemente compras comida al por mayor en el supermercado”, recordó el empresario.

Con el paso de los días, la monotonía de la dieta se hizo evidente, pero la experiencia le permitió llegar a una conclusión clave: “Si puedo vivir con un dólar al día, al menos desde el punto de vista del costo de los alimentos, es bastante fácil ganar unos $30 al mes”.

Elon Musk tiene un total de 14 hijos.
El empresario cuenta que compraba al por mayor para estirar un presupuesto de un dólar diario, soportó la monotonía y concluyó que, si podía cubrir comida con esa cifra, reunir unos 30 dólares mensuales era viable y el miedo disminuía - (Reuters)

Para Musk, el aprendizaje más importante de este experimento no estuvo en los alimentos, sino en la mentalidad adquirida. Saber que podía sobrevivir con tan poco eliminó el temor al fracaso, un factor que después influiría en sus decisiones más arriesgadas, como los años complicados de Tesla y las pruebas de SpaceX.

El significado de un dólar en la industria tecnológica

El “dólar” como símbolo de austeridad y compromiso también se ha manifestado en el mundo empresarial, especialmente en la industria tecnológica. Un caso paradigmático es el de Steve Jobs, cofundador de Apple, quien desde su regreso a la empresa en 1997 y hasta 2011 adoptó un salario anual de un dólar. Esta decisión, lejos de ser meramente simbólica, reflejaba su compromiso con la innovación y la visión de largo plazo, priorizando el desarrollo de productos disruptivos por encima del beneficio económico inmediato.

A pesar de percibir solo un dólar de salario, Jobs acumuló una fortuna significativa a través de sus participaciones accionariales en Apple y otras empresas. En 2011, al momento de su fallecimiento, su patrimonio personal alcanzaba los 8.300 millones de dólares, principalmente por el rendimiento de las acciones de Apple, cuyo valor se incrementó de manera notable tras el lanzamiento de productos como el iPhone, el iPad y el MacBook.

El modelo de compensación simbólica no fue exclusivo de Jobs. Otros líderes de la industria, como los fundadores de Google o el CEO de Meta, han optado por salarios mínimos, alineando su éxito financiero con el desempeño de sus empresas y reforzando la idea de que el dinero no es el único motor de la innovación.

Tanto el experimento de Elon Musk como el salario simbólico de Steve Jobs ilustran el papel del “dólar” como símbolo de resiliencia, adaptabilidad y visión de largo plazo en el sector tecnológico. Ambos casos demuestran que la determinación y la confianza en la innovación pueden transformar trayectorias personales y empresariales, convirtiendo la austeridad en un punto de partida hacia el liderazgo en la industria.

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