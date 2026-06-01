Política

Tras asumir la presidencia pro tempore de la IHRA, Javier Milei participó del plenario sobre el antisemitismo

El mandatario asistió escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno. En tanto, Marcelo Mindlin estará al frente de la titularidad del organismo intergubernamental hasta marzo de 2027

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El presidente Javier Milei en el plenario de la IHRA
El presidente Javier Milei en el plenario de la IHRA

Tras asumir por primera vez la presidencia pro tempore de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), el presidente Javier Milei asistió esta mañana al primer plenario del organismo que se celebra en la Ciudad de Buenos Aires del lunes 1 al jueves 4 de junio.

Con un operativo importante de seguridad y un marcado hermetismo, el mandatario dijo presente en la apertura del evento escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno. Según supo este medio, la plenaria nuclea conferencistas de los 35 países que lo integran para debatir políticas globales y ajustar la definición de trabajo del antisemitismo. Desde las 9:40, el libertario tomó la palabra en la previa a los paneles que se desarrollarán a lo largo de la jornada en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, según informaron desde Presidencia.

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En agenda para los próximos días, el mandatario tiene prevista la participación del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se llevará adelante el martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

Como parte de la tarea, se desarrollarán varias actividades en la Ciudad con la asistencia de miembros internacionales. Se trata de la primera de dos conferencias públicas programadas: la primera, la del pasado domingo 31 de mayo y luego la del domingo 1 de noviembre. Luego se realizarán sus correspondientes plenarias fechadas para los primeros días de este mes, en primera instancia, y la segunda, del lunes 2 al jueves 5 de noviembre.

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La Argentina integra el organismo de manera ininterrumpida desde 2002 y es el único país de América Latina con estatus de miembro pleno. Desde el 18 de marzo de 2026, el empresario y presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, encabeza la presidencia del organismo intergubernamental, en la primera ocasión en que esa responsabilidad recae en una nación del hemisferio sur. La gestión argentina se desarrolla bajo el lema “Expandiendo las fronteras de la recordación” y se extenderá hasta el 18 de marzo de 2027, cuando Francia asuma la presidencia.

Marcelo Mindlin en la sesión del IRHA en Jerusalén, en diciembre de 2025
Marcelo Mindlin en la sesión del IRHA en Jerusalén, en diciembre de 2025

La IHRA fue fundada en 1998, en Suecia, por el ex primer ministro Göran Persson, y tiene como objetivo difundir la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto. La agenda del organismo es impulsada a nivel local por el denominado capítulo local de la IHRA, una instancia y espacio de articulación entre el Estado y la sociedad civil.

En representación del Estado figuran involucrados los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Capital Humano, en particular la Secretaría de Educación; y de Justicia, con el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos. Por parte de la sociedad civil, se encuentran involucradas la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Museo del Holocausto de Buenos Aires, el Centro Ana Frank Argentina, el Centro Simón Wiesenthal, entre otras.

Este lunes, con participación de representantes del Poder Ejecutivo, tendrá lugar la apertura del evento que apuesta a impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación global sobre el Holocausto, también a mantener los compromisos de la Declaración de Estocolmo de 2000. Como contó este medio, la candidatura para que la Argentina obtuviera la presidencia del organismo fue impulsada activamente por la administración libertaria, luego de que Milei anunciara el interés del país en liderar el organismo durante un acto de conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 2024.

La ceremonia tuvo lugar a principios de año, en el Palacio San Martín, cuando las autoridades de Israel efectivizaron el traspaso de mando al país. Junto con Midlin, la embajadora Fabiana Loguzzo, vicepresidenta del Museo del Holocausto, fue designada mediante el Decreto 753/2022 como representante especial y co presidenta.

En ocasión de la asunción de la presidencia, anunciada en marzo, durante un plenario de la organización realizado en Jerusalén, Pablo Quirno reafirmó la política internacional impulsada por el mandatario quien asegura que la Argentina “está del lado de la memoria, de la libertad y de la defensa de los valores éticos y morales de Occidente, arraigados en la tradición judeocristiana que dio forma a nuestra civilización”.

El traspaso de mando de Israel a la Argentina se realizó en el Palacio San Martín
El traspaso de mando de Israel a la Argentina se realizó en el Palacio San Martín

“La misión de la IHRA adquiere hoy una relevancia singular. El Holocausto fue una de las atrocidades más estremecedoras de la historia humana”, afirmó Quirno y añadió: “Por este motivo, para la Argentina esta presidencia no constituye una tarea protocolar ni una distinción simbólica. Representa una responsabilidad sustantiva”.

Según establece la Cancillería en su página web, la visión tiene como eje central la expansión de la memoria del Holocausto por lo que la Argentina buscará promover un mayor conocimiento sobre su historia, y alentar a otros países de la región latinoamericana a replicar sus pasos.

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