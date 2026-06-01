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Estos fueron los streamers hispanos más vistos en mayo de 2026: Davoo, Westcol y más

Los creadores de contenido latinos se imponen ante streamrs españoles tradicionales como Ibai y Rubius

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Davoo Xeneize
Dominio latino en el ranking de streamers hispanohablantes marca la tendencia de mayo de 2026 en Kick y Twitch.

Terminado mayo, se dieron a conocer los datos de los streamers hispanohablantes más vistos del mes, tiempo en el que se siguen consolidado figuras latinas por encima de los tradicionales creadores de contenido de España, como Ibai y Rubius.

Davoo, Westcol y LaCobra fueron quienes dominaron durante estas semanas, especialmente en Kick, plataforma en la que comparten las transmisiones con sus seguidores.

Sin embargo, el uso de bots continúa siendo el mayor desafío para plataformas como Twitch y Kick. En mayo, Kick expulsó a más de 500 streamers por manipulación de cifras y agregó la opción de ocultar el contador de espectadores.

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Los 10 streamers hispanohablantes más vistos en mayo de 2026

El listado de los diez principales streamers hispanohablantes de mayo revela el dominio absoluto de los creadores latinos, quienes ocupan la mayoría de los primeros puestos, especialmente en la plataforma Kick. Solo dos nombres destacados de Twitch, Ibai y Rubius, logran mantenerse en la lista.

Westcol reveló en vivo el tipo de mujer que más le escribe y lanzó un mensaje contundente a sus seguidoras - crédito @westcol/IG
Davoo, Westcol y LaCobra lideran las listas de los creadores más vistos en plataformas de streaming con millones de horas reproducidas.(@westcol/IG)

A continuación, el ranking de mayo de 2026, junto a las horas vistas y la plataforma correspondiente:

  1. Davoo Xeneize — 4,3 millones de horas vistas (Kick)
  2. Westcol — 3,7 millones de horas vistas (Kick)
  3. LaCobraaa — 2,6 millones de horas vistas (Kick)
  4. Ibai — 1,9 millones de horas vistas (Twitch, YouTube)
  5. Rubius — 1,8 millones de horas vistas (Twitch)
  6. MrStivenTC — 1,48 millones de horas vistas (Kick)
  7. aldo_geo — 1,47 millones de horas vistas (Twitch)
  8. adrianozendejas32 — 1,3 millones de horas vistas (Kick)
  9. Benjaz — 1,29 millones de horas vistas (Kick)
  10. Juan Guarnizo — 1,2 millones de horas vistas (Twitch)

Dentro del listado también se destacan los regresos de Juan Guarnizo y Benjaz, quienes llevaban un tiempo sin entrar al top 10, por lo que el trabajo con sus seguidores y nuevas audiencias les está funcionando.

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Kick trabaja para evitar los bots

Además de expulsar a más de 500 streamers, la plataforma introdujo sanciones económicas para quienes inflaran su número de viewers de manera artificial. Si bien el impacto total de estas medidas aún está por verse, el ranking de mayo refleja una continuidad en el liderazgo de los creadores latinoamericanos.

Las sanciones económicas impuestas por Kick buscan frenar la manipulación de cifras y garantizar audiencias auténticas en el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las sanciones económicas impuestas por Kick buscan frenar la manipulación de cifras y garantizar audiencias auténticas en el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A pesar de la polémica, la plataforma mantiene el foco en reducir el uso de bots y en garantizar que las cifras de audiencia sean auténticas.

Las sanciones económicas en el programa de partners y la expulsión de streamers han sido las medidas más notorias. La comunidad espera que, a partir del mes siguiente, los efectos de estas políticas sean más visibles en los rankings y en la dinámica de la audiencia.

Así es la tendencia de los streamers creados con IA

El auge de los influencers digitales creados con inteligencia artificial está cambiando redes sociales. Avatares ultrarrealistas como Lil Miquela y Aitana Fit, gestionados por desarrolladores o agencias, acumulan millones de seguidores y protagonizan campañas globales.

Marcas internacionales apuestan por estas figuras, mientras las plataformas como Instagram y TikTok se llenan de contenido generado por IA, capaz de responder a la demanda constante que el factor humano no logra cubrir. Casos como Isabella, una influencer ficticia manejada por una mujer que optó por crear un personaje blanco para aumentar ingresos, ilustran la flexibilidad del fenómeno.

Avatares virtuales gestionados por IA generan oportunidades económicas y cuestionamientos sobre autenticidad en el ecosistema de influencia digital.
Avatares virtuales gestionados por IA generan oportunidades económicas y cuestionamientos sobre autenticidad en el ecosistema de influencia digital.

Los seguidores saben que estos avatares no son reales, pero igual los consumen y las marcas los contratan, impulsando un negocio en expansión. La facilidad de acceso a herramientas de IA permite a cualquier persona crear, editar y manejar su propio avatar por sumas accesibles, abriendo el mercado de la influencia digital a nuevos actores.

La popularidad de estos perfiles plantea interrogantes sobre autenticidad y percepción en la era digital, mientras los influencers humanos se enfrentan a competidores virtuales capaces de producir contenido a gran escala y bajo costo.

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