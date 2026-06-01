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Estos son los códigos de Free Fire disponibles hoy 1 de junio de 2026 y cómo canjearlos

Cada día, usuarios registrados en el popular juego de Garena pueden reclamar recompensas como diamantes, trajes y skins sin ningún costo

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Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Free Fire es un popular juego de batalla real que ofrece partidas cortas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Free Fire está alerta cada vez que Garena anuncia el lanzamiento de nuevos códigos de recompensa. Este 1 de junio de 2026, la compañía liberó una nueva serie de combinaciones alfanuméricas que permiten acceder a diamantes, objetos exclusivos y recompensas limitadas.

La validez de cada código depende tanto de la región como de la demanda, lo que intensifica la competencia para obtener los premios. El canje debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial de Garena, una condición que busca mantener la seguridad de las cuentas y evitar problemas.

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La siguiente guía responde a las preguntas más frecuentes sobre cómo aprovechar los códigos de Free Fire disponibles este 1 de junio, sumado a los requisitos que se deben cumplir.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles hoy

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Hay más de 15 combinaciones activas en el primer día de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garena habilitó más de quince códigos para que los usuarios de Free Fire accedan a recompensas exclusivas. Estos códigos, de uso limitado y sujetos a la demanda, otorgan incentivos que pueden incluir desde diamantes hasta objetos coleccionables o trajes únicos. La lista de códigos activos para este lunes es la siguiente:

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  • 4N8M2XL9R1G3.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FE2R8T6Y4U1I.

La disponibilidad de estos códigos puede variar en función de la región y la rapidez de los usuarios al momento de canjearlos. Por ese motivo, se recomienda ingresar cuanto antes al portal oficial de recompensas y revisar la vigencia de cada secuencia.

Dónde y cómo se hace el canje de códigos de Free Fire

(Free Fire / Garena)
Es clave visitar el portal oficial de Free Fire para reclamar los premios. (Foto: Free Fire / Garena)

El proceso de validación de códigos exige que los jugadores accedan al portal oficial de recompensas de Garena: reward.ff.garena.com. Solo es posible validar los códigos iniciando sesión con cuentas vinculadas a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado no están habilitadas para participar en este beneficio.

Luego de ingresar, el usuario debe escribir el código de manera exacta, respetando mayúsculas, minúsculas y el orden de los caracteres. Un error tipográfico puede invalidar el intento de canje y bloquear futuros usos de ese código.

El sistema confirmará si el proceso fue exitoso y las recompensas suelen acreditarse en menos de 24 horas. Si aparece el mensaje “código inválido o expirado”, significa que el código ya fue usado o ha perdido vigencia.

Qué tipo de recompensas se pueden recibir con los códigos de Free Fire

Teléfono móvil con pantalla mostrando Free Fire, diamantes, cofres y skins; efectos de luz y códigos flotando.
Los diamantes son muy solicitados por los jugadores de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de recompensas abarca premios como diamantes, trajes, skins de armas y objetos exclusivos. Los diamantes figuran entre los incentivos más buscados, porque permiten desbloquear contenido y realizar compras en el videojuego.

Además, pueden entregarse accesorios, elementos coleccionables y artículos especiales, muchos de los cuales solo se encuentran disponibles durante eventos conmemorativos o fechas señaladas. La variedad de recompensas depende del tipo de código y la fecha del evento, así que cada usuario puede recibir diferentes incentivos.

Cuáles requisitos deben cumplir los jugadores para acceder a los premios

Para participar en la dinámica de recompensas y recibir los premios, es necesario contar con una cuenta de Free Fire registrada. El juego debe instalarse desde tiendas oficiales como Google Play Store para Android o App Store para usuarios de iOS, condiciones que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Descargar las aplicaciones de tiendas oficiales es una medida clave para proteger la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el dispositivo utilizado debe disponer de suficiente espacio de almacenamiento y una conexión estable a internet, porque ambos requisitos resultan fundamentales para completar el proceso de canje y recibir las recompensas sin inconvenientes.

Por qué hay que evitar plataformas no oficiales o aplicaciones modificadas

Las versiones no oficiales de Free Fire o los programas modificados pueden exponer datos personales, facilitar el robo de cuentas y provocar daños al sistema operativo del dispositivo.

Estas aplicaciones carecen de soporte y actualizaciones, lo que incrementa la exposición a brechas de seguridad y errores solucionados en las versiones legítimas.

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