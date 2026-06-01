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Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

El equipo negociador del régimen suspendió el intercambio de textos con los mediadores, en protesta por las acciones israelíes en Líbano y por las supuestas violaciones del alto el fuego del 8 de abril acordado entre Teherán y Washington

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El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf, con uniforme de los Guardias de la Revolución Islámica, durante una sesión parlamentaria en Teherán el 1 de febrero de 2026, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio. (Europa Press/Contacto/Icana/archivo)
El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf, con uniforme de los Guardias de la Revolución Islámica, durante una sesión parlamentaria en Teherán el 1 de febrero de 2026, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio. (Europa Press/Contacto/Icana/archivo)

Irán suspendió el lunes las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. La decisión se produjo en medio de una nueva escalada militar entre ambos países y una ofensiva israelí renovada en el sur del Líbano que amenaza con dinamitar cualquier acuerdo de paz.

La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los “crímenes” que Israel “sigue cometiendo” en Líbano y a las violaciones “en todos los frentes” del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.

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“El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores”, precisó el medio iraní.

La escalada militar que precipitó la ruptura

El anuncio llegó tras un fin de semana de intensos intercambios de fuego. El Comando Central del ejército estadounidense bombardeó el sábado y el domingo instalaciones de radar y control de drones en Irán, en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm, después de que Teherán derribara un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales.

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“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron en respuesta a acciones iraníes agresivas”, indicó el Comando Central, que señaló que aviones de combate estadounidenses eliminaron “defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional”.

Irán respondió con misiles contra soldados estadounidenses en Kuwait, que alberga el Mando Central del Ejército de EEUU. Kuwait informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora del lunes para interceptar el ataque. El Comando Central indicó que ningún estadounidense resultó herido.

La Guardia Revolucionaria iraní difundió imágenes del lanzamiento de un misil balístico con un adhesivo que mostraba al presidente Donald Trump sobre un estrecho de Ormuz “cerrado”, con el texto: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Israel amplía su ofensiva en Líbano

En paralelo, Israel anunció el lunes que volvería a atacar los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah que había sido en gran medida preservado desde abril. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron golpear objetivos en el distrito de Dahiyeh, tras acusar a Hezbollah de violar repetidamente el alto el fuego.

El portavoz militar israelí instó a los residentes de Dahiyeh a evacuar. Periodistas de AFP vieron a cientos de familias huyendo de los suburbios del sur, algunos a pie o en moto, otros en autos cargados de pertenencias.

El Líbano fue arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por el ataque estadounidense-israelí que mató al líder supremo iraní. Una tregua iniciada el 17 de abril nunca fue respetada.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó la situación de “agresión israelí feroz e inaceptable” y señaló que las negociaciones —cuya cuarta ronda estaba prevista para el martes y miércoles con mediación estadounidense— son “la única solución para detener la guerra con el menor daño posible”.

Las negociaciones, en un hilo

Más temprano, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, acusó el lunes a Estados Unidos de cambiar “constantemente” sus posiciones. “Desde el principio, sabíamos que estamos negociando en un ambiente de desconfianza”, dijo a los periodistas.

El alto el fuego teórico entre Irán y EEUU ha sido puesto a prueba repetidamente, mientras Irán mantiene su control sobre el estrecho de Ormuz, interrumpiendo los suministros energéticos mundiales y disparando el precio del combustible. La región del golfo Pérsico produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial, lo que ha generado temores de escasez de alimentos.

Trump, sin embargo, expresó optimismo en su plataforma Truth Social: “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será uno bueno para Estados Unidos y para quienes están con nosotros. Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final”.

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