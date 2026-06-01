Siri será tus ojos: así es plan de Apple con sus primeras gafas inteligentes

Las gafas inteligentes de Apple se lanzarán a finales de 2027, apostando por integración con Siri y avanzada inteligencia artificial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple prepara sus gafas inteligentes, en medio del crecimiento que ha tenido este mercado con las Meta Ray-Ban y el reciente anuncio de Samsung y Google. La compañía ya tendría una fecha estimada para su lanzamiento, así como varias características que permitirían tener a Siri mucho más cerca.

Según filtraciones recientes de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, las gafas inteligentes de Apple llegarían al mercado a finales de 2027, con un rango de precios que oscilaría entre 200 y 500 dólares en Estados Unidos.

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Características físicas y diseño de las gafas inteligentes de Apple

Las primeras informaciones detallan que el diseño será uno de los argumentos clave. Apple apuesta por varias opciones de montura, desde modelos rectangulares y grandes hasta versiones más pequeñas, en una gama de colores que incluiría negro, azul océano y marrón claro.

El objetivo es ofrecer un producto reconocible, eficiente y adaptable a distintos estilos de usuario, repitiendo la fórmula de personalización que tan buen resultado le otorgó con el Apple Watch.

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Apple ofrecerá varias opciones de montura y colores para sus gafas inteligentes, incluyendo negro, azul océano y marrón claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento diferenciador más llamativo será la presencia de cámaras de forma ovalada orientadas en vertical, integradas en la estructura de las gafas. Estas cámaras permitirán grabar contenido y, junto con los micrófonos, constituyen la base para la interacción entre el usuario, el entorno y el ecosistema de Apple.

Además, las gafas contarán con altavoces y micrófonos, abriendo la puerta a funciones multimedia y de comunicación al margen de otros dispositivos como los AirPods.

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Cómo será la integración con Siri y funciones inteligentes

El corazón de la experiencia será Siri, el asistente virtual de Apple, que se espera reciba una actualización profunda gracias a la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial de nueva generación.

Estas gafas no tendrán, al menos en su primera versión, pantalla de realidad aumentada integrada en las lentes. El enfoque estará puesto en la sencillez y la ligereza, buscando que el dispositivo se convierta en una extensión natural del día a día.

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Siri será el eje de la experiencia de usuario en las gafas inteligentes de Apple, con comandos de voz y soporte multimedia. (APPLE)

Las funciones previstas incluyen la posibilidad de escuchar música, gestionar llamadas, recibir notificaciones en voz alta y obtener indicaciones de navegación a pie, todo mediante comandos de voz. La integración con iPhone será total, convirtiendo al móvil en el eje central del ecosistema y permitiendo que cualquier usuario con un teléfono de Apple pueda aprovechar las capacidades de las gafas sin fricciones ni barreras técnicas.

Cuándo llegarían las gafas inteligentes de Apple

La fecha de lanzamiento ha sido objeto de ajustes internos. El plan original era anunciar las gafas a finales de 2026 y llevarlas a las tiendas a principios de 2027.

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Sin embargo, la compañía ha decidido posponer el anuncio hasta finales de 2027, priorizando la madurez de la tecnología y la experiencia de usuario sobre la urgencia comercial. Esta decisión responde a la filosofía habitual de Apple: llegar tarde, pero con un producto que funcione bien y evite decepciones.

El desarrollo del producto, conocido internamente como N50, no ha enfrentado grandes obstáculos en el hardware, sino en el software.

Apple pospone la presentación de sus gafas inteligentes a finales de 2027 para priorizar la madurez tecnológica y la experiencia de usuario. (Reuters)

Aun así, Apple no apunta únicamente a competir con Meta o Google, sino que su verdadero objetivo está en captar parte del negocio de ópticas tradicionales y marcas de moda como Ray-Ban, Oakley, Tommy Hilfiger o Prada. En un mercado global de gafas, valorado en alrededor de 200.000 millones de dólares al año.

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La compañía prevé que, con el tiempo, las gafas evolucionen hacia dispositivos más avanzados, con funciones de salud, monitorización y, eventualmente, realidad aumentada. Por ahora, apuestaría por una primera generación centrada en la IA, la interacción por voz a través de Siri y el diseño, dejando para el futuro el salto hacia experiencias más inmersivas.