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De X Æ A-12 a los gemelos secretos: la historia y los nombres más extraños de los hijos de Elon Musk

Elon Musk no solo busca colonizar Marte; su misión más personal parece ser combatir la baja natalidad en la Tierra con una familia que supera la decena de integrantes

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Elon Musk tiene un total de 14 hijos.
Elon Musk tiene un total de 14 hijos. (Reuters)

El empresario tecnológico Elon Musk volvió a quedar en el centro de la atención pública, esta vez por su extensa vida familiar. El magnate sudafricano, conocido por liderar compañías como Tesla, SpaceX y X, tiene al menos 14 hijos reconocidos con distintas mujeres, en una historia familiar que mezcla relaciones mediáticas, nacimientos discretos y debates públicos sobre la natalidad.

En diversas entrevistas y publicaciones, Musk ha manifestado su preocupación por la caída de la tasa de natalidad mundial. Según el empresario, el descenso en los nacimientos representa “uno de los mayores riesgos para la civilización”. Esa postura también ha alimentado el interés sobre su vida personal y la cantidad de hijos que ha tenido en los últimos años.

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La primera familia de Elon Musk

La primera esposa de Musk fue Justine Wilson, a quien conoció mientras estudiaban en la Universidad de Queen, en Canadá. La pareja se casó en el año 2000 y tuvo seis hijos.

El primero fue Nevada Alexander Musk, nacido en 2002. El bebé falleció apenas diez semanas después debido al síndrome de muerte súbita del lactante, un episodio que marcó profundamente a la familia.

Posteriormente nacieron los gemelos Griffin y Vivian Musk en 2004. Vivian, anteriormente llamada Xavier, hizo pública su transición de género y tomó distancia de su padre en los últimos años.

En 2006 llegaron los trillizos Kai, Saxon y Damian Musk, concebidos mediante fertilización in vitro. Tras el divorcio de la pareja en 2008, ambos mantuvieron la custodia compartida de sus hijos.

Elon Musk con 4 de sus hijos mayores.
Elon Musk con 4 de sus hijos mayores.

Los hijos de Elon Musk con Grimes

Años después, Musk inició una relación con la cantante canadiense Grimes, una de las más comentadas dentro del mundo tecnológico y artístico.

De esa relación nacieron tres hijos. El primero fue X Æ A-Xii Musk, nacido en 2020 y conocido popularmente simplemente como “X”. El nombre original tuvo que ser modificado debido a restricciones legales en California.

En 2021 nació Exa Dark Sideral Musk, apodada “Y”, mediante gestación subrogada. Más tarde, en 2023, se conoció públicamente la existencia de Techno Mechanicus Musk, cuyo apodo es “Tau”.

La relación entre Musk y Grimes también generó polémica pública. La cantante criticó en redes sociales algunas decisiones del empresario relacionadas con la exposición mediática de sus hijos, especialmente luego de que X Æ A-Xii apareciera junto a su padre en actividades oficiales.

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Hijo de Elon Musk
Elon Musk con su hijo X durante una reunión oficial. (Reuters)

La relación con Shivon Zilis

Otra figura clave en la vida familiar de Musk es Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink. En 2021, ambos tuvieron gemelos llamados Strider y Azure Musk. El nacimiento se conoció meses después y sorprendió debido al hermetismo con el que se manejó la información.

Más adelante, en 2024, nació Arcadia Musk y, en 2025, la pareja confirmó la llegada de Seldon Lycurgus Musk. El nombre del menor hace referencia a personajes históricos y literarios vinculados con la ciencia ficción y la estrategia política.

Zilis ha defendido públicamente a Musk en varias ocasiones y mantiene una relación discreta, aunque cercana, con el empresario.

Shivon Zilis y Elon Musk con sus dos primeros hijos.
Shivon Zilis y Elon Musk con sus dos primeros hijos.

Ashley St. Clair y el hijo más reciente

La influencer y escritora Ashley St. Clair también forma parte de la vida familiar de Musk. Según reveló la propia St. Clair, la relación comenzó en 2023 después de interactuar con el empresario a través de X. Posteriormente, confirmó el nacimiento de Romulus Musk en octubre de 2024.

La noticia se hizo pública meses después mediante publicaciones en redes sociales y pruebas de ADN que, según trascendió, confirmaron la paternidad con un alto nivel de certeza.

Una familia que sigue generando atención

La familia de Elon Musk se ha convertido en uno de los aspectos más comentados de su vida pública. Mientras algunos de sus hijos permanecen alejados de los reflectores, otros han protagonizado debates sobre identidad, privacidad y exposición mediática.

A pesar de las controversias, Musk continúa defendiendo su postura sobre la importancia de aumentar la natalidad y ha reiterado en varias oportunidades que considera fundamental tener más hijos para asegurar el futuro de la humanidad.

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