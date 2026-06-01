Bill Gates reveló el mejor tipo de trabajo para elegir en la actualidad y no ser reemplazado por la IA

Bill Gates es optimista frente al avance de la tecnología pero cree que los humanos seguirán siendo claves. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a que miles de jóvenes universitarios y recién graduados enfrenten dudas sobre la vigencia de sus carreras.

En un contexto donde las máquinas adquieren un rol cada vez más protagonista en el mercado laboral, la pregunta sobre qué profesiones lograrán evitar la automatización se vuelve primordial.

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Ante esta incertidumbre, el empresario y filántropo Bill Gates compartió en 2023, durante un discurso en la Universidad del Norte de Arizona, una serie de pautas puntuales para quienes buscan asegurar su futuro profesional.

La masificación de la inteligencia artificial genera dudas en la mayoría de la fuerza laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus palabras se enfocaron en señalar cuáles son las áreas menos expuestas a ser reemplazadas por la tecnología y por qué resultan fundamentales en la economía actual.

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Qué trabajos deben elegir los graduados de la universidad

Gates instó a los graduados a orientarse hacia empleos que contribuyan a la solución de grandes desafíos globales. Según el fundador de Microsoft, “te gradúas en un momento en que hay muchos problemas importantes que resolver. Cada día surgen nuevas industrias y empresas que te permitirán ganarte la vida y marcar la diferencia”.

El avance de la ciencia y la tecnología amplía las posibilidades de generar un impacto real, lo cual se traduce en una mayor demanda de profesionales con vocación transformadora.

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Bill Gates alentó a los jóvenes a buscar profesiones orientadas a la solución de grandes desafíos globales. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

El empresario remarcó que dedicar la vida laboral a resolver problemas de envergadura fomenta la creatividad y da sentido de propósito. “Cuando dedicas tus días a resolver un problema importante, te motivas para dar lo mejor de ti”.

Según su visión, la motivación intrínseca y la capacidad de adaptación resultan claves para enfrentar los cambios que impone la inteligencia artificial.

Cuáles profesiones tienen más futuro frente a la inteligencia artificial

Durante su discurso, Gates destacó carreras en campos como la silvicultura o la programación. “Sus profesores les enseñaron sobre herramientas, como drones que utilizan tecnología LIDAR para generar mapas precisos del suelo forestal. Podrían encontrar nuevas formas de usar esa tecnología para ayudar a combatir el cambio climático”.

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Los programadores juegan un papel clave en la creación de una inteligencia artificial ética y accesible para toda la sociedad. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el terreno de la programación, Gates enfatizó la relevancia de quienes aplican sus habilidades para garantizar que la inteligencia artificial beneficie a todos y no profundice brechas o sesgos.

Asimismo, las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) siguen siendo esenciales, pero requieren un enfoque ético.

Uno de los consejos más reiterados por Gates fue el de valorar y fortalecer las relaciones personales construidas durante la etapa universitaria.

“Recuerda que las personas con las que te has sentado en clase, con las que has esquiado en Snowbowl y con las que has competido en la noche de Wingo no son solo tus compañeros. Son tu red de contactos. Tus futuros cofundadores y colegas. Una valiosa fuente de apoyo, información y consejos”, aseguró Gates.

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La amistad entre Gates y Paul Allen fue el origen de Microsoft, muestra de cómo los vínculos personales pueden transformar una carrera. (Foto: REUTERS/Anthony P. Bolante/archivo)

Gates destacó su vínculo con Paul Allen, a quien conoció en la adolescencia y con quien fundó Microsoft. “No tenía ni idea de lo importante que llegaría a ser esa amistad. Mi amigo se llamaba Paul Allen, y juntos fundamos Microsoft”.

Por qué es importante el equilibrio entre la vida personal y el trabajo

En su mensaje, Gates admitió que durante su juventud priorizó el trabajo sobre cualquier actividad, pero que el tiempo y la experiencia le hicieron cambiar de perspectiva. “No eres un vago si te das un respiro. Cuando tenía tu edad, no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana”.

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El fundador de Microsoft explicó que la vida profesional debe ir acompañada de espacios de descanso y de celebración de logros. “No esperes tanto como yo para aprender esta lección. Dedica tiempo a cultivar tus relaciones, a celebrar tus éxitos y a recuperarte de tus pérdidas”.