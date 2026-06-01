Ubicar el router en una esquina de la casa: es bueno o malo para la velocidad del WiFi

Un router escondido o apartado de los lugares donde hay mayores dispositivos puede ocasionar zonas muestras o sin cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al organizar el espacio doméstico, la ubicación del router suele pasar a un segundo plano. Muchas personas consideran que instalarlo en una esquina no genera inconvenientes, porque el aparato continúa emitiendo señal inalámbrica.

No obstante, esta percepción, extendida por la comodidad de ocultar cables y dispositivos, puede comprometer la experiencia de navegación sin que el usuario lo advierta.

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Expertos como Dell y Netgear advierten que colocar el router en una esquina de la casa limita el alcance y la calidad de la red WiFi. Los obstáculos físicos y las interferencias que predominan en esos rincones afectan la eficiencia de la señal, lo que incide directamente en la velocidad y estabilidad de la conexión a internet.

Qué obstáculos afectan la señal WiFi si el router está en la esquina

Elementos como el microondas pueden generar interferencias en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas zonas suelen acumular interferencias provocadas por objetos domésticos y barreras físicas. Los materiales como el concreto, el metal y el vidrio obstaculizan el paso de las ondas electromagnéticas.

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Además, electrodomésticos habituales en esos sectores, como microondas y teléfonos inalámbricos, alteran la frecuencia de la red.

Dell señala que los artículos domésticos comunes, incluyendo dispositivos Bluetooth y microondas, pueden interferir con la señal WiFi, así que ubicar el router lejos de estos aparatos ayuda a evitar fluctuaciones y cortes inesperados durante videollamadas, transmisiones de video o sesiones de juego en línea.

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Cómo impacta la altura y orientación del router

La posición de las antenas del router es clave para mejorar la cobertura del WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dos factores determinan la calidad de la conexión. Los expertos sugieren situarlo sobre un estante o superficie elevada para ampliar el rango de cobertura. Las ondas WiFi se propagan mejor sin obstáculos a nivel del suelo, así que un punto alto facilita su distribución por distintas plantas y habitaciones.

En cuanto a las antenas, la disposición influye en la señal recibida por los dispositivos. “Una regla general consiste en colocar una antena en posición vertical y otra en horizontal”, explican los expertos. Esta orientación mejora la recepción tanto para dispositivos ubicados en distintos pisos como para aquellos en la misma planta.

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En qué momentos la conexión por cable Ethernet es mejor

Cuando la señal inalámbrica pierde fuerza por una mala ubicación del router, la alternativa es recurrir a conexiones cableadas. Netgear resalta que los cables Ethernet proporcionan “una conexión rápida, estable y segura”, adecuada para tareas que exigen alta velocidad y baja latencia, como videojuegos o transmisión de archivos pesados.

El cable Ethernet se conecta en el router y en tos dispositivos como televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las redes cableadas evitan problemas de interferencia y congestión. Existen diferentes categorías de cables, como Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, que admiten velocidades desde 1 Gbps hasta 10 Gbps.

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Esto permite escalar el rendimiento de la red según las necesidades del hogar o la empresa y añade un nivel extra de seguridad, porque las conexiones físicas son menos vulnerables a accesos no autorizados.

Por qué es útil reiniciar periódicamente el router

Reiniciar el módem cumple una función esencial en el mantenimiento de la red doméstica. El paso del tiempo y el uso continuo provocan que el dispositivo acumule procesos, errores de conexión y pequeñas fallas internas.

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Reiniciar el router es la primera medida a tomar cuando falla el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al reiniciarlo, se liberan recursos y se restablecen los parámetros de funcionamiento, lo que resuelve problemas de lentitud, cortes momentáneos o dificultades para conectar nuevos dispositivos. Esta acción suele restituir la estabilidad en la transmisión de datos y recuperar la velocidad original del WiFi.

Otra utilidad es que reiniciar el router ayuda a gestionar mejor las conexiones simultáneas y a mitigar los efectos de posibles interferencias externas. Se sugiere esta práctica ante episodios repetidos de baja señal o cuando la red se congestiona tras largas jornadas de uso.

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El reinicio puede aplicar actualizaciones menores y resolver conflictos de red sin necesidad de configuraciones avanzadas ni soporte técnico especializado. Así que, implementar estas pautas ayuda a evitar zonas muertas y caídas de velocidad, optimizando la conectividad para todos los integrantes del hogar.