Cayó el patentamiento de motos en mayo pero sigue 25% arriba del 2025: cuáles fueron los modelos más vendidos

Las motos de 110 cm3 vuelven a ser protagonistas del mercado automotor argentino. Son el vehículo que más se vendió en mayo

La venta de motos 0 km en mayo tuvo una fuerte caída en relación a abril, pero, a diferencia de lo que sucedió con los autos, hay una razón de peso para que ese resultado no sea considerado como negativo como lo es el número en sí mismo, sino reflejo de una diferencia en la dinámica entre ambos mercados.

El informe distribuido por la división de motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) señaló que en mayo se vendieron 66.851 unidades, lo que rompe la tendencia mostrada en marzo y abril, meses que marcaron récords históricos con cifras mensuales por encima de las 80.000 motos matriculadas.

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El resultado de mayo implica una caída intermensual del 17,8%, pero aunque es una baja mayor a la esperada, implica también un alza del 25,4% en comparación con el mismo mes de 2025.

Curiosamente, o no tanto, mientras las motos subieron sus ventas en el mercado argentino respecto de un año atrás, las matriculaciones de autos 0 km bajaron en mayo 25,6%, es decir, casi el mismo porcentaje. Hay explicaciones temporales y una tendencia que parece una constante para 2026.

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Relación entre el mercado de autos y motos

La primera diferenciación para entender lo que está sucediendo en el mercado automotor en general, tomando los datos de ventas de autos y de motos, es la estacionalidad.

La temporada de motos empieza entre octubre y noviembre y termina entre abril y mayo por la lógica el uso recreativo de este tipo de vehículo, que queda limitada en épocas de bajas temperaturas. Siempre hay un mercado en movimiento, especialmente en las motos de baja cilindrada, que tiene más relación con resolver un problema de movilidad particular o salida laboral, y ese es el piso en el que se mueve el sector.

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La relación entre las ventas de motos y autos con la situación económica general se vuelve a comprobar con las cifras de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En autos, en cambio, el mejor mes es enero y el peor es diciembre por la única razón que esgrimen gran parte de los compradores respecto al año/modelo de los vehículos. En noviembre ya bajan las ventas entre un 20 y un 30% y el diciembre se desploman a la mitad del volumen de operaciones de octubre. Por el contrario, enero suma los patentamientos “pateados para el año siguiente” del último mes del año anterior y los propios, lo que genera el mejor resultado de cada año en condiciones normales.

Pero el segundo elemento es el del costo de un tipo de vehículo y otro, y aquí es donde la contracción de la actividad económica y la falta de mayor acceso a la compra con crédito se aprecia en ambos mercados por igual. Mientras las motos más accesibles cayeron menos que las medianas y grandes, los autos que más caída de ventas tuvieron son los más accesibles, lo que confirma la teoría del sector respecto a que cada vez que la economía se ajusta en las familias de clase media, caen las ventas de autos y suben las de motocicletas por su menor precio y su menor costo de uso y mantenimiento.

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De hecho, eso fue lo que sucedió en el primer cuatrimestre de este año, con el patentamiento de más de 100.000 motos más que autos nuevos, cuando esa relación normalmente debería ser cinco veces más chica, es decir 20.000 unidades de diferencia a favor de los vehículos de dos ruedas.

Las marcas y modelos más vendidas

En mayo se mantuvo el liderazgo de Honda como marca con 11.908 unidades totales entre todos sus modelos, por delante de Gilera que registró 8.108 matriculaciones, Keller 8.046, Motomel 7.747, Corven 6.276 y Zanella 5.748. El resto está muy lejos, con un techo cercano a las 3.000 unidades. En el acumulado del año, Honda tiene el 18,6% del mercado con 68.902 unidades, seguida por Gilera con 45.746 y por Motomel con 45.102 unidades.

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Honda sigue siendo la marca que domina las ventas de motos en Argentina

En el análisis de los modelos más vendidos del mes, la Keller KN110 volvió a ser la moto más vendida con 7.006 patentamientos, por delante de la Honda Wave, que había sido tercera en abril y se recuperó parcialmente, con 6.208 ventas. En tercer lugar quedó la Gilera Smash con 5.906, cuarta quedó la Motomel B110 con 4.328 y quinta la Corven Energy 110 con 4.084 unidades.

En el acumulado de cinco meses, lidera Honda Wave con 34.997 motos vendidas; segunda está la Gilera Smash 110 con 32.616; y tercera la Keller KN110 con 32.069. Las cinco motos más vendidas del año se completan con la Motomel B100 con 24.375 y la Corven Energy 110 con 21.587 unidades. El resto tienen menos de 20.000 unidades y la mayoría menos de 10.000 también, ya que sólo la Mondial Max 110 alcanzó 13.878 matriculaciones.

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