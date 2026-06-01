Economía

Cayó el patentamiento de motos en mayo pero sigue 25% arriba del 2025: cuáles fueron los modelos más vendidos

La venta cayó casi 18% respecto de abril, pero mantiene cifras positivas respecto del año pasado, a diferencia del sector automotor. Cómo impacta la caída del poder adquisitivo en ambos mercados

Guardar
Google icon
Motos Venta
Las motos de 110 cm3 vuelven a ser protagonistas del mercado automotor argentino. Son el vehículo que más se vendió en mayo

La venta de motos 0 km en mayo tuvo una fuerte caída en relación a abril, pero, a diferencia de lo que sucedió con los autos, hay una razón de peso para que ese resultado no sea considerado como negativo como lo es el número en sí mismo, sino reflejo de una diferencia en la dinámica entre ambos mercados.

El informe distribuido por la división de motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) señaló que en mayo se vendieron 66.851 unidades, lo que rompe la tendencia mostrada en marzo y abril, meses que marcaron récords históricos con cifras mensuales por encima de las 80.000 motos matriculadas.

PUBLICIDAD

El resultado de mayo implica una caída intermensual del 17,8%, pero aunque es una baja mayor a la esperada, implica también un alza del 25,4% en comparación con el mismo mes de 2025.

Curiosamente, o no tanto, mientras las motos subieron sus ventas en el mercado argentino respecto de un año atrás, las matriculaciones de autos 0 km bajaron en mayo 25,6%, es decir, casi el mismo porcentaje. Hay explicaciones temporales y una tendencia que parece una constante para 2026.

PUBLICIDAD

Relación entre el mercado de autos y motos

La primera diferenciación para entender lo que está sucediendo en el mercado automotor en general, tomando los datos de ventas de autos y de motos, es la estacionalidad.

La temporada de motos empieza entre octubre y noviembre y termina entre abril y mayo por la lógica el uso recreativo de este tipo de vehículo, que queda limitada en épocas de bajas temperaturas. Siempre hay un mercado en movimiento, especialmente en las motos de baja cilindrada, que tiene más relación con resolver un problema de movilidad particular o salida laboral, y ese es el piso en el que se mueve el sector.

Una imagen partida diagonalmente muestra un concesionario de autos en la izquierda y un concesionario de motos en la derecha, ambos con vehículos alineados en sus salas.
La relación entre las ventas de motos y autos con la situación económica general se vuelve a comprobar con las cifras de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En autos, en cambio, el mejor mes es enero y el peor es diciembre por la única razón que esgrimen gran parte de los compradores respecto al año/modelo de los vehículos. En noviembre ya bajan las ventas entre un 20 y un 30% y el diciembre se desploman a la mitad del volumen de operaciones de octubre. Por el contrario, enero suma los patentamientos “pateados para el año siguiente” del último mes del año anterior y los propios, lo que genera el mejor resultado de cada año en condiciones normales.

Pero el segundo elemento es el del costo de un tipo de vehículo y otro, y aquí es donde la contracción de la actividad económica y la falta de mayor acceso a la compra con crédito se aprecia en ambos mercados por igual. Mientras las motos más accesibles cayeron menos que las medianas y grandes, los autos que más caída de ventas tuvieron son los más accesibles, lo que confirma la teoría del sector respecto a que cada vez que la economía se ajusta en las familias de clase media, caen las ventas de autos y suben las de motocicletas por su menor precio y su menor costo de uso y mantenimiento.

De hecho, eso fue lo que sucedió en el primer cuatrimestre de este año, con el patentamiento de más de 100.000 motos más que autos nuevos, cuando esa relación normalmente debería ser cinco veces más chica, es decir 20.000 unidades de diferencia a favor de los vehículos de dos ruedas.

Las marcas y modelos más vendidas

En mayo se mantuvo el liderazgo de Honda como marca con 11.908 unidades totales entre todos sus modelos, por delante de Gilera que registró 8.108 matriculaciones, Keller 8.046, Motomel 7.747, Corven 6.276 y Zanella 5.748. El resto está muy lejos, con un techo cercano a las 3.000 unidades. En el acumulado del año, Honda tiene el 18,6% del mercado con 68.902 unidades, seguida por Gilera con 45.746 y por Motomel con 45.102 unidades.

Honda Manaos
Honda sigue siendo la marca que domina las ventas de motos en Argentina

En el análisis de los modelos más vendidos del mes, la Keller KN110 volvió a ser la moto más vendida con 7.006 patentamientos, por delante de la Honda Wave, que había sido tercera en abril y se recuperó parcialmente, con 6.208 ventas. En tercer lugar quedó la Gilera Smash con 5.906, cuarta quedó la Motomel B110 con 4.328 y quinta la Corven Energy 110 con 4.084 unidades.

En el acumulado de cinco meses, lidera Honda Wave con 34.997 motos vendidas; segunda está la Gilera Smash 110 con 32.616; y tercera la Keller KN110 con 32.069. Las cinco motos más vendidas del año se completan con la Motomel B100 con 24.375 y la Corven Energy 110 con 21.587 unidades. El resto tienen menos de 20.000 unidades y la mayoría menos de 10.000 también, ya que sólo la Mondial Max 110 alcanzó 13.878 matriculaciones.

Temas Relacionados

ventas motos 0kmventas autos 0kmmercado automotoracaraHonda argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por colocar $1 millón a 30 días

Las entidades financieras ofrecen condiciones diferentes para depósitos, con una brecha de más de nueve puntos entre la tasa más baja y la más alta del mercado

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por colocar $1 millón a 30 días

Reforma laboral: el Gobierno explicó cuáles serán los cambios para las empresas y trabajadores tras la reglamentación

El ministro Federico Sturzenegger detalló los alcances del Decreto 407/26 publicado este lunes, que reglamentó aspectos de la Ley de Modernización Laboral. Cuáles son los principales cambios y cómo será el nuevo recibo de sueldo

Reforma laboral: el Gobierno explicó cuáles serán los cambios para las empresas y trabajadores tras la reglamentación

Argentina tiene el salario pretendido en dólares más alto de la región

Aunque la suba acumulada en los últimos 6 años fue la más pronunciada, en el último año registró una disminución, según un informe privado

Argentina tiene el salario pretendido en dólares más alto de la región

Los agroexportadores liquidaron USD 2.677 millones en mayo, un 7% más que en abril

Pese a la suba respecto al mes anterior, la liquidación en lo que va del año es 12% inferior al registro del mismo período de 2025

Los agroexportadores liquidaron USD 2.677 millones en mayo, un 7% más que en abril

Cambia el recibo de sueldo: cómo es el modelo que deberán usar los empleadores tras los cambios de la reforma laboral

La nueva estructura del comprobante laboral incorpora un gráfico de torta y detalla cargos que antes no figuraban, con el objetivo de mostrar el costo total para el empleador

Cambia el recibo de sueldo: cómo es el modelo que deberán usar los empleadores tras los cambios de la reforma laboral

DEPORTES

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Impacto en la Fórmula 1 por la posible suspensión de otras dos carreras durante la temporada: “Plan de emergencia”

Alarma en Francia por la lesión que sufre una figura de la selección: “Es duda para el Mundial”

La “fortaleza virtual” de Inglaterra para blindar a sus jugadores durante el Mundial: antiespionaje, drones y máxima seguridad

Quién fue Roland Garros: la increíble historia del aviador que le dio nombre al Grand Slam parisino

TELESHOW

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

El romántico fin de semana de Pampita y Martín Pepa en el sur de Inglaterra: fiesta exclusiva, polo y paseos al sol

Natalie Pérez habló del momento en que lloró por las críticas a su participación en Es Mi Sueño: “Me dio cringe”

El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan

Juanse mostró el mensaje inédito que atesora de Charly García: “Mi hermano de sangre”

INFOBAE AMÉRICA

La Procuraduría de Guatemala reporta reunificación familiar de 300 menores en 2026

La Procuraduría de Guatemala reporta reunificación familiar de 300 menores en 2026

El Salvador oficialmente salió de la lista corta de la OIT y abre nuevas oportunidades para el comercio internacional

Industria textil y de confección de El Salvador capta interés de inversionistas internacionales y espera nuevas oportunidades comerciales

El sistema 911 recibe una llamada por violencia doméstica cada 10 minutos en República Dominicana

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio