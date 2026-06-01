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El baby shower sorpresa de Juli Puente: tarde de abrazos, regalos inesperados y emoción para esperar a Serena

La imprevista celebración organizada en complicidad entre el esposo de la influencer, Facundo Miguelena, y sus amigas íntimas reflejó la alegría y la ternura que viven en la recta final de su embarazo

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El baby shower de Juli Puente reunió a familiares y amigos que viajaron largas distancias para acompañarla en la espera de Serena

Todo comenzó como un día cualquiera para Juli Puente, y luego se transformó en una celebración inesperada. Con cariño y compañía, tejida por la complicidad de su marido Facundo Miguelena y un círculo de familiares y amistades que no dudaron en viajar distancias considerables festejaron el baby shower de la influencer.

Resulta difícil medir la magnitud de sentirse querida y cercana por quienes eligieron estar presentes, a pesar de las rutas y los kilómetros. “Muchos viajaron desde lejos solo para estar acompañándome y darme un abrazo”, compartió la futura mamá, aún conmovida por la entrega y el esfuerzo de sus seres queridos. La tarde estuvo marcada por la calidez de los reencuentros y la alegría de aquellos que, sin reservas, celebraron la inminente llegada de una nueva vida.

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Una mujer embarazada rubia sonríe, vestida de blanco, mientras dos mujeres besan su vientre. Globos beige y un cartel de "Bienvenida" se ven de fondo
La futura mamá recibió regalos inesperados que le brindaron un apoyo emocional clave en esta etapa de su vida

No fue una fiesta cualquiera. La sorpresa, cuidadosamente planeada por Facu, surgió como respuesta a un deseo truncado: un show que la ilusionaba profundamente, y que debió ser pospuesto por indicación médica. “El plan de Facu era contarme hoy que se venía un show grande con ustedes en junio, pero no pudo ser por recomendación de mi obstetra”, relató la homenajeada en su cuenta de Instagram.

Juli Puente, embarazada, abraza a un hombre mientras ambos sonríen. Detrás, un cartel de 'Baby Shower Serena' y una decoración con globos de tonos tierra
El posteo de Juli Puente y el agradecimiento por el baby shower para Serena

Sin ser una gran fiesta, el gesto de organizar una jornada tan especial, con la complicidad silenciosa de amigos y familiares, fue una muestra palpable de empatía y amor. “Nunca me canso de decirte que te elegiría en todas mis vidas, @facumiguelena”, expresó con gratitud, reconociendo la sensibilidad de su compañero al entender exactamente lo que necesitaba en ese momento.

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Un hombre besa la frente de una mujer rubia sonriente en un baby shower. Detrás, un cartel de 'Bienvenidos al Baby Shower de Serena' y un oso de peluche
La historia del baby shower quedará en la memoria de Juli Puente como un testimonio de amor, compañía y expectativa por la llegada de Serena

En este contexto, la reunión sirvió para celebrar no solo la inminente llegada de Serena, sino también la red de afectos que sostiene a la protagonista en un momento de transformaciones. “No estoy acostumbrada a recibir regalos, pero hoy lo necesitaba tanto que me hicieron muy feliz y me dieron ese empujón que me faltaba”, confesó, subrayando el valor emocional de cada obsequio recibido.

El conmovedor momento en que Julieta Puente se encontró con la sorpresa del baby shower y se abrazó a su abuela (Instagram)
El conmovedor momento en que Julieta Puente se encontró con la sorpresa del baby shower y se abrazó a su abuela (Instagram)

El baby shower tomó la forma de una tarde luminosa, repleta de abrazos sinceros, anécdotas compartidas y miradas cómplices. Cada asistente aportó algo propio: palabras de aliento, recuerdos de infancia, gestos de ternura y, sobre todo, el compromiso de acompañar a Serena en esta nueva etapa. La presencia de tantas “tías” esperando la llegada de la beba fue un recordatorio del entramado de amor que la recibe antes incluso de su nacimiento.

Ocho mujeres sonriendo en un salón moderno. Una mujer embarazada muestra su vientre. Hay globos marrones, beige y blancos al fondo
Julieta Puente, embarazada, sonríe junto a un grupo de amigas que la sorprendieron con un emotivo baby shower, en un ambiente festivo

Quienes acudieron no solo celebraron la gestación de Serena, sino también la fuerza de los vínculos que la rodean. El hecho de que varios invitados hayan viajado desde distintos puntos para estar presentes fue, en palabras de la homenajeada, una de las mayores caricias para el alma. En ese entorno, los abrazos valieron tanto como las palabras, y las sonrisas construyeron un espacio seguro donde la alegría fue protagonista.

Los preparativos, mantenidos en secreto hasta el último momento, dieron un giro inesperado a la tarde. El asombro inicial dio paso, rápidamente, a la gratitud y la emoción. El evento, pensado como un bálsamo ante la imposibilidad de cumplir un anhelo profesional, terminó por convertirse en un recordatorio de lo esencial: “Él sabe cuánto lo necesitaba”, reconoció la futura madre, en referencia a Facu y la delicadeza de su gesto.

Dos mujeres rubias, una sonriendo con ojos cerrados y la otra embarazada tocándose el vientre, posan junto a globos de colores claros en el exterior
La sorpresa y la emoción para Juli Puente, en la foto comparte embarazo con la modelo, Stephanie Demner

El baby shower fue mucho más que una celebración tradicional. Fue la confirmación de que la espera de Serena está atravesada por el afecto genuino, la entrega incondicional y los lazos que se refuerzan cuando más se los necesita. A tan poco de conocer a su hija, la protagonista vive el tramo final del embarazo rodeada de amor y contención, mientras tantas tías —de sangre y de la vida— aguardan, con el corazón abierto, la llegada de la pequeña.

Primer plano del vientre abultado de una mujer embarazada vestida de blanco, con una mano ajena suavemente colocada sobre él
La presencia de numerosas ‘tías’ resalta el entorno de amor que rodea a Serena antes de su nacimiento

La historia de esta tarde quedará guardada como uno de esos recuerdos que acompañan siempre. La certeza de sentirse querida, la alegría de las sorpresas bienintencionadas y la promesa de que, pase lo que pase, nunca faltarán los abrazos sinceros. Así, en compañía de su familia, sus amigas y el apoyo incondicional de Facu, la protagonista se prepara para dar la bienvenida a Serena, envuelta en el cariño de quienes la esperan con los brazos abiertos.

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