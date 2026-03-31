Cómo llegó WestCOL al mundo de los negocios, a ser un youtuber exitoso y a entrevistar a Gustavo Petro

Entrevista a WestCOL, Creador de contenido y streamer

WestCOL se convirtió en el primer streamer de Kick en entrevistar en vivo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. La transmisión superó los 1,5 millones de visualizaciones en la plataforma.

El reconocimiento de WestCOL en el mundo del streaming y los negocios no es reciente; su trayectoria comenzó hace aproximadamente diez años, cuando publicó su primer video en YouTube.

En 2025, Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCOL, dialogó con Infobae tecno sobre sus inicios, su presente y sus planes a futuro, revelando que su éxito actual responde a una estrategia y no a la improvisación.

Aunque reconoció que gran medida de su éxito se debe a sus seguidores y la cercanía que tiene con ellos. “Yo hice muchos seguidores que ya son parte de mi familia. Los conozco desde que apenas iban al colegio. La comunidad ha crecido, antes todos éramos muy acelerados. Hoy seguimos siendo cercanos, pero con los pies en la tierra”, relató en su momento.

WestCOL fue el primer streamer de Kick en realizar una entrevista en vivo con el presidente colombiano, Gustavo Petro. - crédito @westcol / Instagram

Cómo llegó WestCOL al éxito

El éxito de WestCOL se sustenta en varios factores. La constancia es fundamental: graba videos diariamente y cuida cada detalle de sus producciones.

Durante la entrevista con Infobae tecno, contó con el apoyo de un camarógrafo con quien revisaba en tiempo real el estado del servidor, sin descuidar el desarrollo del diálogo.

Otro aspecto clave es su personalidad. Aunque ha protagonizado polémicas, su autenticidad le ha permitido conectar con millones de seguidores.

WestCOL inició su carrera en YouTube con videos de reacciones y gameplays, luego migró a Twitch y posteriormente firmó con Kick, donde el español se consolidó como el segundo idioma más utilizado después del inglés.

La transmisión con Petro registró más de 1,5 millones de visualizaciones en Kick. - crédito @Westcol/Kick

Según Streams Charts, el 24,5% de las transmisiones en Kick se realizan en español, un crecimiento impulsado en gran medida por creadores latinoamericanos, entre ellos este streamer colombiano.

En una transmisión, WestCOL admitió que al principio no sabía cómo gestionar la fama ni el dinero: “Llegué a tener 250 millones de pesos en Nequi y no sabía qué hacer con eso”, relató.

Su perspectiva cambió hace cuatro años, cuando entendió que podía monetizar su presencia digital y convertirla en una fuente sostenible de ingresos: “Aprendí que podía monetizar todo lo que hacía. Y bueno, gracias a Dios, mira dónde estamos”.

Actualmente, sus emprendimientos reflejan ese aprendizaje. Un ejemplo es la canción ‘La Plena’, interpretada por Beéle y producida por su sello W Sound, que supera las 1,030,057,117 reproducciones en Spotify.

La canción La Plena de Beéle cuenta con más de 1,030,057,117 reproducciones en Spotify. (Instagram: westcol)

A pesar de su éxito, WestCOL reconoce que el camino estuvo lleno de desafíos personales: “Perdí demasiados amores, muchas derrotas”, comentó entre risas, mostrando que su crecimiento personal ha acompañado a sus logros profesionales.

WestCOL reconoce su impacto social y cultural

En 2026, WestCOL ha decidido potenciar su impacto social y cultural, llevando su contenido más allá del entretenimiento tradicional relacionada con videojuegos, retos o música. Su primer paso en esta dirección fue la entrevista con Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Durante la transmisión, WestCOL reconoció que desconocía en gran medida el panorama político del país, pero señaló que el objetivo era motivar a jóvenes como él a interesarse por estos temas, especialmente en un año electoral.

En 2026, WestCOL amplió su enfoque para abordar temas sociales y culturales, trascendiendo el entretenimiento habitual de videojuegos, retos o música. - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Además, realizó un stream desde la cárcel La Picota en Bogotá, con el propósito de visibilizar la vida en el entorno penitenciario. El recorrido incluyó distintos pabellones y áreas judiciales, donde interactuó con internos y registró situaciones que, en apariencia, reflejaban la realidad de la detención.

En la entrevista con Infobae Tecno en 2025, WestCOL afirmó: “Creo que todos los streams que hemos hecho han inspirado a mucha gente a salir adelante. Mis seguidores son jóvenes que quieren hacer las cosas bien, que quieren destacarse. No le digo a nadie que se quede en la casa sin hacer nada. Siento que el impacto social de lo que hacemos es positivo”.