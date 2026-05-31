Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este domingo 31 de mayo de 2026

La dinámica de premios diarios genera gran interés en la comunidad seguidora de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 31 de mayo de 2026, Garena publicó una nueva serie de códigos alfanuméricos para Free Fire, el popular videojuego de tipo battle royale. Con esta iniciativa, millones de jugadores pueden acceder a recompensas exclusivas de forma gratuita, como trajes, skins, diamantes y objetos especiales.

La disponibilidad de estos códigos es limitada tanto en tiempo como en cantidad de redenciones, lo que impulsa a los usuarios a actuar con rapidez para no perder los beneficios que ofrece la jornada.

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En este sentido, se presenta la lista de códigos disponibles para el día de hoy, sumado a los pasos para realizar el canje y los requisitos que se deben cumplir.

Cuáles son los códigos disponibles de Free Fire para este 31 de mayo de 2026

En la jornada de hoy hay 10 combinaciones disponibles en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de códigos activos publicada por Garena ofrece múltiples oportunidades para acceder a premios sin costo. A continuación se presentan las combinaciones válidas para esta jornada:

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FYUIOP456QWERT12.

FJKLPO123MNBVC67.

FSDFGH901AZXCVB3.

FXCVBN234LKJHGF5.

FCVBNM789POIUYT0.

FBNMKL456ASDFGY2.

FNMJKL123ZXCVBH6.

FMLKJH567QWERTY9.

FKLJHG890ASDFGH2.

FJHGFD345ZXCVBN8.

Cada código solo puede utilizarse una vez por cuenta y está sujeto a un máximo de redenciones por región. Tras alcanzar ese límite o una vez vencido el plazo de vigencia, los códigos dejan de estar operativos.

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Todo el proceso de reclamación se realiza desde el portal oficial del juego. (Foto: Garena)

Para canjear estos códigos, los jugadores deben acceder al portal oficial de recompensas de Garena en reward.ff.garena.com.

Allí, es necesario iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego, ya sea mediante Facebook, Google, Apple, Huawei o VK. El proceso consiste en copiar el código elegido, pegarlo en el campo correspondiente y confirmar la operación.

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Una vez completado el procedimiento, la notificación de éxito puede demorar hasta veinticuatro horas en llegar. Las recompensas se recogen en el buzón interno del juego.

Entre los premios más solicitados se encuentran skins de armas, trajes exclusivos, emotes, tickets de ruleta e incubadora, fragmentos de personajes y diamantes gratuitos. En ocasiones, Garena añade objetos vinculados a eventos especiales o colaboraciones internacionales, disponibles solo durante periodos muy concretos.

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Qué pautas existen para evitar errores en el canje de códigos

Se debe contar con una cuenta registrada de Free Fire. (Foto: Garena)

Para asegurar que el canje sea exitoso, se debe introducir los códigos exactamente como aparecen, respetando mayúsculas y números. Realizar el canje lo antes posible es fundamental, porque algunos códigos suelen agotarse en cuestión de horas.

Si al ingresar un código aparece el mensaje “código inválido o expirado”, significa que el periodo de uso ha finalizado o se alcanzó el máximo de canjes permitidos.

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Asimismo, para jugar o reclamar recompensas, es imprescindible haber descargado Free Fire únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store para Android o App Store para iOS. El dispositivo debe disponer de espacio suficiente y una conexión estable a internet.

El uso de aplicaciones descargadas fuera de los canales verificados aumenta el riesgo de robo de cuentas y exposición de datos personales, además de impedir el acceso a actualizaciones y recompensas.

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De qué trata Free Fire

Free Fire es un videojuego muy popular en usuarios de celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un videojuego de disparos en tercera persona, del género battle royale, diseñado para celulares. Cada partida reúne a 50 jugadores que son lanzados en paracaídas sobre una isla remota, donde deben explorar el terreno y recolectar armas, chalecos antibalas, botiquines y otros suministros estratégicos.

La “zona segura” se reduce de manera progresiva, obligando a los jugadores a desplazarse y enfrentarse entre sí. El objetivo principal consiste en sobrevivir hasta el final, ya sea en solitario o en escuadras de hasta cuatro integrantes. El último jugador o escuadra en pie obtiene la victoria, conocida como “Booyah” dentro de la comunidad.

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A esta dinámica se suma el modelo de recompensas diarias y la mecánica de códigos, que contribuyen a mantener el interés de los jugadores y a incentivar la competitividad en cada partida.