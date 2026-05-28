Tecno

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire este 28 de mayo y ganar recompensas

Los jugadores pueden reclamar skins, diamantes y objetos exclusivos, siempre y cuando tengan una cuenta registrada en el título de Garena

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay más de 20 códigos del popular juego para celulares que están activos esta jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Free Fire permanece atenta cada vez que Garena, desarrolladora del popular videojuego, anuncia la liberación de nuevos códigos de recompensa. Este martes 28 de mayo de 2026 se habilitó una serie de combinaciones alfanuméricas que permiten acceder a incentivos digitales dentro del juego.

Para quienes participan en la dinámica, la rapidez resulta determinante, porque la validez de los códigos depende de la región y de la demanda global.

PUBLICIDAD

Estos códigos ofrecen la posibilidad de obtener diamantes, objetos de edición limitada y otros premios exclusivos. Los usuarios deben realizar el proceso de canje exclusivamente desde el portal oficial de recompensas.

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Conoce los códigos de Free Fire disponible para este 24 de diciembre.
El proceso de reclamación es sencillo y requiere una cuenta registrada. (Foto: Garena)

Antes de iniciar el proceso, los jugadores deben asegurarse de contar con una cuenta registrada en Free Fire y vinculada a una plataforma autorizada, como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado no son elegibles para participar en el canje de recompensas. El procedimiento para canjear los códigos es el siguiente:

PUBLICIDAD

  • Acceder al portal oficial de recompensas: reward.ff.garena.com.
  • Iniciar sesión utilizando una cuenta vinculada a una plataforma autorizada.
  • Ingresar el código exactamente como aparece, respetando el orden y las mayúsculas.
  • Confirmar el proceso y esperar la notificación del sistema sobre el éxito del canje.
  • Las recompensas suelen acreditarse en menos de 24 horas.

Un error tipográfico puede invalidar el intento y bloquear futuros canjes con ese mismo código. Si el sistema arroja el mensaje “código inválido o expirado”, significa que ese código ya fue utilizado o perdió vigencia.

Cuáles son los códigos de Free Fire activos hoy 28 de mayo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe escribir el código con sus mayúsculas y números sin errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siguiente es la lista de códigos activos para este 28 de mayo de 2026. La disponibilidad puede variar en función de la región y la rapidez de los usuarios al momento de canjearlos:

  • FF7TRD2SQA9F.
  • FF8HG3JK5L0P.
  • FF5B6YUHBVF3.
  • FFR3GT5YJH76.
  • FFK7XC8P0N3M.
  • FF1V2CB34ERT.
  • FFB2GH3KJL56.
  • FFRSX4CYHLLQ.
  • FFSKTXVQF2NR.
  • FFDMNSW9KG2.
  • FFCBRAXQTS9S.
  • FFSGT7KNFQ2X.
  • FPSTQ7MXNPY5.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • J3ZKQ57Z2P2P.
  • 3IBBMSL7AK8G.
  • B3G7A22TWDR7X.

La cantidad de códigos supera los quince y cada uno cuenta con un uso limitado. Los incentivos varían entre diamantes, objetos coleccionables y trajes únicos.

Qué tipo de recompensas se pueden obtener con estos códigos de Free Fire

Free Fire
Los jugadores de Free Fire pueden personalizar sus personajes con los códigos. (Foto: Garena)

Los códigos de recompensa abren acceso a diversos premios dentro de Free Fire, entre los que se encuentran diamantes, trajes, skins de armas y objetos exclusivos. Los diamantes figuran entre los incentivos más demandados, porque permiten desbloquear contenido adicional y realizar compras dentro del videojuego.

Además de los diamantes, se pueden recibir accesorios, elementos coleccionables y artículos especiales, muchos de los cuales solo están disponibles durante eventos conmemorativos o fechas señaladas.

El sistema notifica al usuario sobre la acreditación de las recompensas, proceso que suele completarse en menos de un día. La competencia por obtener estos premios suele incrementarse en los primeros minutos tras la publicación de los códigos.

Cuáles requisitos debe cumplir el jugador para participar en el canje de premios

Una mujer de cabello castaño sentada en un sillón gris claro, sonríe mientras juega un videojuego en su iPhone, con una estantería y plantas al fondo.
Siempre se debe descargar el juego desde tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la dinámica de recompensas de Free Fire exige que el usuario disponga de una cuenta registrada en el juego y vinculada a un proveedor autorizado. El videojuego debe haberse instalado desde tiendas oficiales, como Google Play Store para Android o App Store para iOS, lo que garantiza el funcionamiento adecuado del sistema y resguarda la seguridad digital.

Asimismo, el uso de aplicaciones obtenidas fuera de los canales oficiales es peligroso para la cuenta y los datos personales. Los programas modificados o versiones piratas carecen de actualizaciones y pueden exponer al usuario a brechas de seguridad.

Contar con un dispositivo con suficiente espacio de almacenamiento y una conexión estable de internet resulta esencial para completar la operación sin inconvenientes.

Temas Relacionados

Free FireCódigosRecompensaSkinsGarenaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

MagisTV y sitios falsos de apuestas encabezan las estafas que usan al Mundial 2026 como excusa

También suplantan la página de la FIFA para la venta de entradas, con el objetivo de robar datos

MagisTV y sitios falsos de apuestas encabezan las estafas que usan al Mundial 2026 como excusa

Un clásico muy pedido de Nintendo 64 llegará en los próximos días a Nintendo Switch Online

Uno de los juegos más recordados de Nintendo 64 regresará oficialmente para Nintendo Switch y Switch 2

Un clásico muy pedido de Nintendo 64 llegará en los próximos días a Nintendo Switch Online

Cinco pasos que debes seguir si el cargador del celular se sobrecalienta para evitar incendios

Actuar rápido ante cualquier señal de daño, como desconectar el cargador y sustituirlo si persiste el problema, es clave para cuidar la batería del teléfono

Cinco pasos que debes seguir si el cargador del celular se sobrecalienta para evitar incendios

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

En el inicio las máquinas de escribir seguían el orden alfabético, hasta que apareció el modo QWERTY como solución

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

Adiós a la confusión: así puedes saber si un video de YouTube fue hecho 100% con IA

La plataforma ahora podrá detectar contenido generado con IA incluso cuando los creadores no indiquen manualmente su uso

Adiós a la confusión: así puedes saber si un video de YouTube fue hecho 100% con IA

DEPORTES

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

Se estrenó “El Partido”, el documental sobre Argentina-Inglaterra 1986: los secretos detrás de la “Mano de Dios”

El momento del colapso de Jannik Sinner cuando estaba a un game del triunfo ante Cerúndolo en Roland Garros y la polémica detrás de su atención médica

Josh Jacobs, figura de los Packers, es liberado pero permanece bajo investigación por presunto abuso doméstico

La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

TELESHOW

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

El secreto de amor de la pareja de Elina y Eduardo Costantini: “Brindamos todas las noches desde que somos novios”

Maxi López sorprendió a su nutricionista con su particular dieta y reveló cuánto pesa hoy

Tamara Báez se reconcilió con su novio Thiago Martínez: la foto del reencuentro

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

Un nuevo sistema solar transformaría el agua del mar en recurso valioso y seguro para el consumo

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Guatemala acordó ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico