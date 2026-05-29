Crimen y Justicia

Formularon cargos y dictaron prisión preventiva para el hombre acusado de haber abusado sexualmente de una niña en Neuquén

La investigación penal se extenderá por un plazo inicial de cuatro meses, según dispuso la Justicia

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El juez de garantías de Neuquén dictó prisión preventiva de dos meses para el imputado acusado de abuso sexual y corrupción de menores en Añelo
El juez de garantías de Neuquén dictó prisión preventiva de dos meses para el imputado acusado de abuso sexual y corrupción de menores en Añelo

La fiscal Eugenia Titanti le formuló cargos este viernes a un hombre identificado por sus iniciales L.A. por abuso sexual y corrupción de menores cometidos en Añelo, localidad de la provincia de Neuquén, y solicitó su prisión preventiva. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la acusación y dispuso la detención del imputado por un plazo inicial de 2 meses, mientras la investigación penal quedó fijada en 4 meses.

El caso llegó a la Justicia de manera inusual: fue un video enviado de forma anónima a organismos municipales de niñez de Añelo el que puso en marcha toda la maquinaria judicial. Las imágenes mostraban a L.A. —un hombre mayor de edad que mantenía desde hacía años una relación de confianza con la familia de las víctimas— realizando conductas de connotación sexual contra una niña en distintos sectores de una vivienda.

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Lo que agravó el cuadro fue el rol de otro menor presente en la escena: fue él quien sostuvo el teléfono y registró lo que ocurría, al tiempo que narraba la situación.

El pedido de prisión preventiva respondió al riesgo de fuga por la falta de vínculos del acusado y la proximidad de una de las víctimas a su domicilio
El pedido de prisión preventiva respondió al riesgo de fuga por la falta de vínculos del acusado y la proximidad de una de las víctimas a su domicilio

Ante el juez Lupica Cristo, la fiscal Titanti —quien participó en la audiencia junto al asistente letrado Luciano Vidal— describió la secuencia de los hechos: el acusado tomó a la niña por la cintura, la condujo hasta un dormitorio y realizó tocamientos y besos de contenido sexual.

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Después le dio un cigarrillo y continuó con conductas similares en otro sector de la vivienda. Parte de esa secuencia quedó registrada en el video filmado por otro niño que se encontraba en el lugar. La fiscal añadió que L.A. también propició prematuramente el desarrollo psicosexual de dos niños, lo que derivó en los cargos por corrupción de menores.

El video no tardó en expandirse. Antes de llegar a las autoridades de niñez, las imágenes comenzaron a circular el miércoles por la noche de forma descontrolada por grupos de compra-venta de Facebook. Fue un familiar de las víctimas quien, al ver el material, formalizó la denuncia ante la Fiscalía, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF). Los organismos municipales que recibieron el video de manera anónima identificaron a la víctima y al imputado, y dieron intervención a la policía.

La difusión masiva del material encendió la tensión en el barrio El Mirador de Añelo. Una multitud se congregó frente al domicilio del sospechoso con intenciones de increparlo y, según las publicaciones que circulaban en redes sociales, de incendiar la vivienda. Personal policial desplegó varios patrulleros tanto en el domicilio del hombre como en la casa de la familia de las menores para evitar episodios de violencia, detalló LM Neuquén. La situación se mantuvo tensa durante la madrugada del jueves y las autoridades reforzaron la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad.

La fiscal Eugenia Titanti está a cargo de las investigaciones del caso
La fiscal Eugenia Titanti está a cargo de las investigaciones del caso

En paralelo a la movilización, la fiscal Titanti —quien está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur desde el 8 de mayo— ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Tras esa diligencia, dispuso la detención de L.A.

Entre las evidencias reunidas a partir de la denuncia se encuentran informes interdisciplinarios, entrevistas a integrantes del entorno familiar, el secuestro de teléfonos celulares durante el allanamiento y una pericia médica forense. La acusación, según subrayó la fiscal en la audiencia de formulación de cargos, está respaldada por la videofilmación incorporada al legajo.

Para sostener el pedido de prisión preventiva por 4 meses, Titanti argumentó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Remarcó que el imputado no cuenta con trabajo registrado ni vínculos familiares cercanos en la zona, y advirtió que aún restan producir medidas de prueba fundamentales: entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y el análisis forense del video.

A eso sumó que uno de los niños mencionados en la causa reside cerca del domicilio del imputado, lo que reforzó la necesidad de la medida de coerción. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó la prisión preventiva en 2 meses, con una investigación penal que se extenderá por 4 meses.

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