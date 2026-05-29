República Dominicana: La misión Defensores de la Democracia promueve valores democráticos en jóvenes

La misión ‘Defensores de la Democracia’ encabezada por Luis Miguel De Camps fomenta valores democráticos y liderazgo estudiantil en la República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps encabezó este viernes la misión “Defensores” de la Democracia, una actividad cívica, artística y formativa con la que el voluntariado estudiantil Agentes al 100 promovió la reflexión sobre democracia, libertad, memoria histórica y compromiso ciudadano, dentro de una estrategia del ministerio para fortalecer la formación cívica, el liderazgo estudiantil y la participación responsable en la comunidad educativa.

La jornada permitió a los estudiantes acumular 10 horas de las 60 horas de servicio social requeridas para optar por el título de bachiller. La misión fue la cuarta desarrollada por el voluntariado Agentes al 100.

De acuerdo con la información oficial, la actividad se realizó a través del Programa de Liderazgo Educativo (PLERD) en el Pabellón de las Naciones. El programa incluyó un acto de apertura, una intervención artística, la entrega simbólica de insignias y un recorrido educativo por 18 stands artísticos con propuestas vinculadas a los valores democráticos.

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De Camps sostuvo que la defensa de la democracia también corresponde al ámbito escolar. El ministro de Educación afirmó: “La democracia también se defiende desde las escuela, desde las ideas, la participación, el respeto y la convivencia. Por eso ustedes tienen tanto valor para el país. Porque ya decidieron asumir liderazgo y representar algo más grande que ustedes mismos. Ustedes son Agentes al 100. Y eso significa que ya eligieron ponerse del lado de los valores, del civismo, de la responsabilidad y de la convivencia democrática”.

La insignia busca enseñar historia democrática y participación ciudadana

La insignia “Defensores de la Democracia” fue concebida para promover entre los estudiantes el conocimiento de la historia democrática dominicana, el valor de la libertad y la importancia de la participación ciudadana como base de la convivencia pacífica y del fortalecimiento institucional.

Ese fue el objetivo central de la misión: vincular el aprendizaje cívico con experiencias formativas dentro y fuera del aula, mediante un esquema de voluntariado que suma horas de servicio social exigidas para la graduación de bachillerato.

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El Ministerio de Educación, liderado por Luis Miguel De Camps, impulsa la misión "Defensores de la Democracia" para que estudiantes asuman un rol activo en la defensa de la democracia y los valores cívicos en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro también vinculó la actividad con la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la convivencia social. De Camps expresó: “Cuando uno ve jóvenes capaces de reunirse para defender la democracia, estudiar la historia, valorar la libertad y comprometerse con su país, uno entiende que todavía hay razones para creer profundamente en el futuro de la República Dominicana. Porque un Defensor de la Democracia no es alguien que memoriza fechas. Es alguien que entiende que la libertad necesita ciudadanos dispuestos a protegerla”.

En representación de los Agentes al 100, la estudiante Kimberly Sohng dijo que este tipo de iniciativas fortalece en los jóvenes el sentido de pertenencia, la responsabilidad ciudadana y la convicción “de que podemos ser agentes de cambio positivo en nuestras comunidades”.

Sohng añadió que confía en que la misión impulse a los participantes a promover valores democráticos desde escuelas, hogares y comunidades, y a defender la libertad con acciones diarias en espacios donde prevalezcan el respeto, la participación y la paz social.

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Las misiones del voluntariado se registrarán en la plataforma Ciudadanos al 100

Las misiones del voluntariado Agentes al 100 serán documentadas y registradas a través de la plataforma digital Ciudadanos al 100, habilitada para gestionar evidencias y el progreso de los estudiantes en las distintas insignias cívicas, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Educación.

La misión ‘Defensores de la Democracia’ encabezada por Luis Miguel De Camps fomenta valores democráticos y liderazgo estudiantil en la República Dominicana. (Cortesía: Gobierno

El esquema de misiones se organiza en módulos de ocho horas como “Raíces de la Nación”, “Manos de Sánchez”, “Valentía de Mella”, “Corazón de Duarte”, “Guardianes de los Símbolos”, “Escudo contra la Violencia” y “Constructor de Paz”. También incluye insignias de 10 horas, como “Defensor de la Democracia”.

El programa contempla además otras insignias de 30 horas, entre ellas “Voces de la Ley” y “Embajadores del Medio Ambiente”. Estas últimas están vinculadas a acuerdos interinstitucionales con organismos del Estado.