Qué son las pantallas ‘quad-curved’, la novedad que tendría el iPhone 19

El iPhone 19 Pro integraría una pantalla curva en sus cuatro lados, una novedad inédita en la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría preparando un cambio radical para su línea de smartphones con el desarrollo del iPhone 19 Pro: una pantalla curva en los cuatro bordes, una característica inédita en la historia de la marca.

El dispositivo, previsto para 2027, marcaría el abandono de los marcos completamente planos que han dominado los modelos recientes. Así lo anticipó Digital Chat Station, filtrador conocido por su precisión en adelantos de la compañía.

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Un iPhone ‘quad-curved’

El diseño denominado ‘quad-curved’ permitirá que el panel se extienda hacia los bordes superior, inferior y laterales, reduciendo al mínimo los biseles visibles. Esta propuesta, según se detalla, generará un efecto visual de mayor profundidad al usar el dispositivo o reproducir contenido multimedia. La versión iPhone 19 Pro Max adoptará la misma estructura en un formato de mayor tamaño, manteniendo la coherencia en la gama alta de Apple.

El modelo Pro Max replicaría este diseño en una versión de mayor tamaño. (Europa Press)

Si bien algunos teléfonos Android, como el Honor Magic 6 Pro y el Motorola Edge 60, ya presentaron variantes con pantallas curvas en los cuatro lados, ninguno de esos modelos consiguió establecer una tendencia dominante en el sector.

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Detalles del diseño y diferencias respecto al modelo aniversario

La curvatura de la pantalla del iPhone 19 Pro será más acentuada en los laterales, mientras que en los bordes superior e inferior la forma se mantendrá sutil para asegurar funcionalidad y resistencia. El objetivo de la compañía es lograr un equilibrio entre innovación estética y practicidad, minimizando la presencia de marcos y generando una sensación de amplitud máxima.

La novedad no estará restringida al modelo estándar. El iPhone 19 aniversario, edición especial que conmemora los 20 años del lanzamiento original, también incorporaría una pantalla 'quad-curved’. Sin embargo, las diferencias serían notables: se espera que la versión aniversario apueste por una pantalla completamente limpia, sin perforaciones para la cámara ni sensores visibles, mientras que el iPhone 19 Pro mantendría una pequeña perforación destinada a la cámara frontal.

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El lanzamiento está previsto para 2027, con cambios que podrían redefinir la experiencia de usuario en la gama alta. (Reuters)

A pesar de sus recientes avances, Apple enfrenta desafíos técnicos para lograr que los sensores bajo pantalla sean invisibles sin afectar la calidad de imagen o el rendimiento del reconocimiento facial. Por esta razón, la compañía evalúa distintas alternativas que permitan diferenciar los modelos y garantizar la experiencia de usuario.

Face ID bajo pantalla y la evolución de la cámara frontal

Uno de los cambios técnicos más relevantes sería la integración de Face ID bajo la pantalla en el iPhone 19 Pro. Esta modificación permitiría ocultar el sistema de reconocimiento facial, aunque la cámara frontal permanecería alojada en una pequeña perforación. Esta decisión busca avanzar hacia una experiencia visual menos intrusiva, pero sin comprometer la precisión de los sensores.

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Fuentes del sector subrayan que el desarrollo de sensores completamente invisibles bajo el panel representa un reto pendiente para la industria. La insistencia de Apple en no sacrificar calidad ni experiencia de usuario habría ralentizado la implementación de sistemas de cámara totalmente ocultos, según la fuente.

Los iPhone 17e, 17 y 16e comparten diseño y materiales, pero difieren en pantalla, cámaras y funciones clave según el perfil de usuario. (Reuters)

Impacto en el mercado y tendencias futuras

La introducción de la pantalla “quad-curved” por parte de Apple podría provocar un nuevo viraje en la industria de los smartphones, especialmente entre los fabricantes de teléfonos Android que históricamente han seguido lineamientos de diseño de la firma californiana. En generaciones anteriores, el abandono de los marcos curvos por parte de Apple llevó a que varias marcas chinas retomaran los bordes planos; la tendencia podría invertirse con el lanzamiento del iPhone 19 Pro.

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Todavía resta más de un año para la presentación oficial de estos dispositivos. Las características definitivas podrían experimentar modificaciones, pero la apuesta de Apple por la pantalla curva en los cuatro bordes perfila una transformación relevante en el diseño de smartphones en la segunda mitad de la década.