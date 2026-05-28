Los pasos recomendados por los fabricantes para limpiar tu freidora de aire por dentro y fuera

Cómo limpiar la freidora de aire por dentro y por fuera para evitar olores, bacterias y fallos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico esencial en muchas cocinas, ideal para quienes buscan comidas crujientes y saludables sin exceso de aceite. Sin embargo, su rendimiento y durabilidad dependen en gran medida de un mantenimiento adecuado.

Fabricantes como Kalley, Imusa y Oster coinciden en que una limpieza frecuente y correcta es fundamental para evitar la acumulación de residuos, malos olores y posibles fallos en el funcionamiento.

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La importancia de limpiar la freidora de aire va más allá de la estética: una unidad sucia puede afectar el sabor de los alimentos, incrementar el consumo energético y favorecer la proliferación de bacterias. Por ello, seguir las recomendaciones oficiales es clave para garantizar tanto la seguridad alimentaria como la vida útil del aparato.

Materiales recomendados para limpiar una air fryer sin dañar el antiadherente, esponja suave y jabón líquido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es fundamental limpiar tu freidora de aire?

Salud y seguridad: Los restos de grasa y comida pueden convertirse en focos de bacterias.

Rendimiento constante: Un equipo limpio cocina de manera uniforme y eficiente.

Prevención de sabores indeseados: Los residuos pueden transferir olores y sabores a los alimentos nuevos.

Durabilidad: La acumulación de suciedad puede obstruir el flujo de aire y dañar los componentes internos, acortando la vida útil del equipo.

Materiales recomendados para la limpieza de la Air Fryer

Antes de empezar, asegúrate de contar con:

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Un paño suave o esponja no abrasiva

Jabón líquido suave

Agua tibia

Un cepillo pequeño (puede ser uno de dientes viejo) para zonas difíciles

Paso a paso: limpieza interior de la freidora de aire

1. Desenchufa y deja enfriar: Nunca limpies la freidora mientras está conectada o caliente. Espera a que esté completamente fría para evitar accidentes.

2. Retira la canasta y la bandeja: Saca estos accesorios y lávalos con agua tibia y jabón líquido. Usa una esponja suave para no dañar el recubrimiento antiadherente. Sécalos completamente antes de volver a colocarlos.

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3. Limpia el interior: Con un paño húmedo (no mojado) o una esponja, limpia las paredes internas de la freidora. Si hay restos adheridos, utiliza el cepillo pequeño para eliminarlos con cuidado.

Paso a paso para limpiar el interior de la freidora de aire, enfriar, retirar piezas, cepillar y secar bien - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Revisa los elementos calefactores: Si encuentras grasa o residuos en las resistencias, espera a que estén frías y límpialas suavemente con el cepillo. Evita el uso de productos abrasivos o sumergir la unidad principal en agua.

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5. Seca todo antes de ensamblar: Asegúrate de que no quede humedad en el interior. La humedad puede dañar componentes eléctricos y favorecer la corrosión.

Limpieza exterior: cómo cuidar el resto del aparato

Limpia la superficie con un paño húmedo y jabón suave.

Nunca uses productos corrosivos ni sumerjas la base en agua .

Revisa y limpia los botones, la pantalla y las juntas para evitar la acumulación de grasa y suciedad.

Consejos adicionales de los fabricantes

Limpia la freidora después de cada uso, especialmente si has cocinado alimentos con alto contenido de grasa.

No utilices utensilios metálicos ni esponjas abrasivas que puedan rayar el recubrimiento interior.

Verifica regularmente el estado de las juntas y los sellos para prevenir fugas .

Guarda la freidora en un lugar seco y fresco cuando no la estés utilizando.

Las fallas más frecuentes incluyen lavar la unidad principal con agua, raspar con esponjas metálicas o ignorar el manual, prácticas que deterioran sellos y recubrimientos, aumentan el riesgo de incendio y pueden terminar en reparaciones costosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores comunes a evitar

No desenchufar antes de limpiar

Sumergir la unidad principal en agua

Usar productos abrasivos o utensilios metálicos

Ignorar las indicaciones del manual del fabricante

Además de prolongar la vida útil del electrodoméstico, la limpieza frecuente asegura que los alimentos mantengan su sabor original y que el aparato funcione a su máxima capacidad. Un mantenimiento adecuado también previene el riesgo de incendios y averías costosas.

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Limpiar la freidora de aire por dentro y por fuera siguiendo los pasos recomendados por los fabricantes es la mejor manera de preservar su funcionamiento, cuidar tu salud y disfrutar siempre de recetas deliciosas. Mantén a mano los materiales adecuados, sigue una rutina regular y consulta el manual específico de tu modelo para obtener los mejores resultados.