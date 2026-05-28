Jeff Bezos cree que la IA hará que ya no sea necesario que una familia viva con dos sueldos

Jeff Bezos predice que la inteligencia artificial eliminará la necesidad de dos sueldos en las familias al aumentar la productividad y reducir los precios. (Reuters)

Jeff Bezos lanzó una predicción en la que considera que la inteligencia artificial hará que en las familias que tienen dos sueldos eventualmente una de las personas dejará el trabajo.

En entrevista con CNBC, el fundador de Amazon, cree que lejos de los temores sobre el desempleo masivo, la IA apunta a una transformación positiva basada en el aumento de la productividad y la reducción de los precios en alimentos y consumo.

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Por qué Bezos cree que la IA quitará la necesidad de dos sueldos en una familia

Según Bezos, la llegada de la IA marcará un punto de inflexión en la economía doméstica. Su pronóstico es claro: “Muchas personas que viven en hogares con dos ingresos verán cómo una de ellas abandona el mercado laboral”.

Esta afirmación puede interpretarse como una advertencia de despidos, pero el propio Bezos aclara que su perspectiva es diferente. No se trata de la imposibilidad de encontrar trabajo, sino de que el crecimiento de la productividad hará innecesario el doble ingreso familiar.

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El fundador de Amazon afirma que la automatización generará deflación y abaratará productos como alimentos y viviendas, beneficiando a las familias. (REUTERS/Remo Casilli)

El empresario argumenta que, conforme la IA se integre en la economía, la producción de bienes y servicios será mucho más eficiente. Este aumento de la eficiencia traerá consigo una reducción de precios, fenómeno conocido como deflación.

“La comida será más barata, la construcción de viviendas será más barata”, aseguró. La consecuencia directa es que las familias necesitarán menos recursos económicos para mantener su calidad de vida.

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La visión de Bezos se apoya en la idea de que la automatización y la inteligencia artificial no eliminarán el trabajo humano, sino que multiplicarán la capacidad de generar riqueza. Para él, la clave está en permitir el desarrollo de la tecnología sin imponer regulaciones prematuras que frenen su potencial transformador.

Qué significa el impacto de la IA en el empleo

La inteligencia artificial ya está teniendo consecuencias palpables en el mercado laboral. En España, por ejemplo, los ingenieros de IA reciben retribuciones anuales que alcanzan los 72.500 euros, según datos de Hays.

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Según Jeff Bezos, la inteligencia artificial no destruirá empleos masivamente, sino que permitirá reorganizar prioridades familiares al reducir la presión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cifra los sitúa casi al mismo nivel que los Change Managers, quienes lideran el ranking salarial con 72.700 euros al año. La escasez de talento especializado explica estos salarios altos, mientras que la llegada de nuevas tecnologías también provoca la supresión de ciertos puestos de trabajo.

Bezos reconoce que la IA va a transformar el mercado laboral, pero rechaza presentarla como una amenaza inminente. Según su visión, la automatización permitirá que la mayoría de las familias se beneficien, reduciendo la necesidad de que todos los adultos trabajen fuera de casa.

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Este enfoque introduce un cambio de paradigma en la economía familiar. Si la predicción de Bezos se cumple, los hogares podrían replantear su relación con el empleo y organizar su vida en torno a nuevas prioridades, más allá de la necesidad de contar con dos ingresos fijos.

Cómo debe ser la regulación de la IA, según Bezos

Uno de los puntos centrales del discurso de Bezos es su advertencia contra las regulaciones demasiado tempranas. El fundador de Amazon sostiene que una intervención prematura de los gobiernos podría cortar el desarrollo de la IA antes de que despliegue todo su potencial.

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El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la economía familiar sigue abierto, mientras Bezos subraya la importancia de permitir su avance sin trabas regulatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Realmente tendremos deflación, suponiendo que dejemos que esta tecnología se desarrolle y no la frenemos con una regulación demasiado temprana”, afirma.

Bezos considera que, incluso si el sector de la inteligencia artificial estuviera atravesando una burbuja, la inversión masiva sigue siendo beneficiosa. “Incluso si resulta ser una burbuja, no deberías preocuparte porque la burbuja está impulsando la inversión y gran parte de esa inversión terminará siendo muy saludable”, sostiene.

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Su visión combina entusiasmo por la innovación y una confianza en el mercado para distribuir los beneficios de la automatización. Sin embargo, la cuestión de quién se beneficiará primero de este crecimiento en productividad y cómo se distribuirán los recursos generados por la economía automatizada sigue abierta en el debate público.