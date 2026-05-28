Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dejar manchas ni rayones

Un mantenimiento correcto prolonga la vida útil del TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los televisores exige atención especial, sobre todo al limpiar sus pantallas. Un mantenimiento inadecuado puede provocar daños irreversibles, como rayones, manchas o decoloraciones permanentes.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) sostiene que cada tipo de pantalla, ya sea LCD, LED, OLED o plasma, requiere pasos específicos y advierte que el desconocimiento sobre los productos o técnicas empleados puede afectar el funcionamiento y la vida útil del electrodoméstico.

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Los fabricantes, como TCL, subrayan la importancia de consultar siempre el manual de instrucciones antes de aplicar cualquier solución comercial o casera. Es habitual perder de vista estas pautas o el manual, así que se comparten prácticas para mantener la pantalla libre de polvo, huellas y suciedad.

Qué cuidados básicos tener antes de limpiar la pantalla del televisor

Se debe desconectar el televisor de la red eléctrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar la limpieza, la OCU sugiere que la pantalla permanezca apagada y expuesta a contraluz. Este paso permite detectar mejor el polvo y las manchas que suelen pasar inadvertidas con la televisión encendida; y apagar el Smart TV previene daños derivados de la electricidad estática o del calor residual.

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El uso de un paño de microfibra seco resulta fundamental para evitar arañazos, porque las fibras sintéticas de otros trapos provocan rayones microscópicos.

Los expertos indican que este material es seguro para todos los tipos de pantallas y elimina el polvo sin generar electricidad estática. Los movimientos deben ser suaves y circulares, sin ejercer presión excesiva.

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Cuáles son los errores más comunes al limpiar la pantalla del televisor

No se deben echar líquidos directamente en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más frecuentes es utilizar productos domésticos no sugeridos, como alcohol, ceras o limpiadores multiuso. Estos líquidos pueden decolorar la pantalla, provocar manchas permanentes o dañar el recubrimiento antirreflejos.

Además, verter el líquido directamente sobre la pantalla puede hacer que el producto se filtre en el interior y afecte los circuitos internos, sobre todo si la pantalla no está completamente sellada.

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Otro error consiste en limpiar la pantalla cuando está caliente o recién apagada. El contraste de temperatura entre el paño húmedo y la superficie puede generar marcas difíciles de quitar. Esperar unos minutos tras apagar el televisor reduce el riesgo de estos daños y facilita una limpieza más uniforme.

Por qué la ubicación y la iluminación influyen en el mantenimiento del TV

Una ubicación incorrecta del TV favorece la acumulación de polvo y los reflejos molestos en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes advierten que la ubicación del televisor y las condiciones de iluminación de la habitación impactan tanto en la experiencia de visualización como en la acumulación de polvo y suciedad.

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En este sentido, instalar el televisor cerca de ventanas, radiadores o zonas con corrientes de aire favorece la acumulación rápida de polvo y el riesgo de reflejos molestos.

Montar el televisor muy alto es un error habitual. Lo óptimo, según los especialistas, es que el tercio inferior de la pantalla quede a la altura de los ojos desde la posición de visualización principal.

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Asimismo, una iluminación excesiva o insuficiente puede acentuar la visibilidad de manchas y dificultar la limpieza, así que se debe elegir una ubicación con luz indirecta y considerar soportes giratorios para ajustar el ángulo y evitar reflejos.

Qué datos adicionales ayudan a prolongar la vida útil del electrodoméstico

Varios factores inciden en el buen funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La durabilidad promedio de un Smart TV oscila entre 7 y 10 años, aunque factores como el tipo de pantalla y los hábitos de uso pueden modificar este rango.

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Los modelos QLED tienden a durar más por su retroiluminación, que reduce el riesgo de quemado de pantalla, mientras que los OLED requieren más cuidado con los niveles de brillo para evitar marcas persistentes.

Mantener el brillo en valores moderados y apagar y desconectar el televisor cuando no se utiliza ayuda a preservar los componentes internos. El calor excesivo es otro enemigo: los expertos sugieren ubicar el aparato en zonas bien ventiladas y emplear funciones de eficiencia energética.

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