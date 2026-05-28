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Así funciona el mini robot quirúrgico que opera, libera fármacos y corta tejidos en menos de un segundo

El diseño usa materiales flexibles y un módulo magnético central que activa funciones según la orientación del campo, permitiendo rodar con precisión en espacios estrechos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Singapur presenta un mini robot quirúrgico del tamaño de una semilla que cambia de herramienta en menos de un segundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La robótica médica avanza hacia una nueva era con el desarrollo de mini robots quirúrgicos capaces de realizar múltiples tareas en tiempo récord.

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) en Singapur ha presentado un dispositivo del tamaño de una semilla, que puede alternar entre cinco funciones diferentes en menos de un segundo. Este avance representa un salto significativo para la cirugía mínimamente invasiva y la medicina personalizada.

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De acuerdo con un análisis de National Geographic, la importancia de este mini robot radica en su capacidad para desplazarse por superficies blandas e irregulares dentro del cuerpo, operando de manera remota mediante campos magnéticos. En cuestión de milisegundos, puede cortar tejidos, liberar fármacos, sujetar y almacenar muestras, e incluso generar calor localizado para tratamientos como la ablación de tumores.

Imagen microscópica de un robot quirúrgico flexible con herramientas intercambiables sobre tejido biológico. Manos con guantes azules operan controles frente a monitores médicos.
Imagen de referencia: Un robot de 4,4 milímetros navega por superficies blandas dentro del cuerpo y apunta a cirugías menos invasivas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robot multifunción controlado a distancia

El robot, de apenas 4,4 milímetros, integra materiales magnéticos blandos como PDMS y Ecoflex, que le otorgan flexibilidad y adaptabilidad para moverse por espacios estrechos y complejos. Un módulo magnético central permite reprogramar sus funciones rápidamente: basta con modificar la orientación del campo magnético para activar una cuchilla, dispensar un medicamento o cambiar a otra herramienta.

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Durante las pruebas en laboratorio, el equipo liderado por el profesor asociado Lum Guo Zhan logró activar la cuchilla para cortar tejidos de hígado de pollo, dispensar partículas que simulan fármacos y tomar muestras de tejido, todo en escenarios que imitan el entorno biológico humano. Los resultados fueron prometedores: más del 99% de las células expuestas al robot mantuvieron su viabilidad.

El diseño contempla que solo ciertas regiones del robot respondan al campo magnético en cada momento, mientras que el resto permanece estable. Este control selectivo permite cambiar de función sin comprometer la estructura ni la posición del robot. Además, incorpora un movimiento de rodado sobre su eje, lo que proporciona mayor precisión en la navegación interna.

Ventajas frente a la cirugía convencional

El robot quirúrgico miniatura ofrece ventajas notables frente a los métodos tradicionales. Su tamaño y versatilidad permiten acceder a zonas del cuerpo que antes solo podían tratarse con incisiones grandes o instrumentos voluminosos. Al ser dirigido externamente y realizar tareas específicas como liberar un fármaco directamente sobre un tumor o eliminar coágulos, reduce el daño colateral y acelera la recuperación del paciente.

Vista de un quirófano moderno donde cuatro cirujanos con batas y gorros azules realizan una neurocirugía frente a múltiples monitores con imágenes cerebrales.
Mini robots quirúrgicos prometen liberar medicación directa sobre tumores y reducir daño colateral en tratamientos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de realizar intervenciones a través del torrente sanguíneo, por ejemplo, abre el camino a la administración localizada de medicamentos y tratamientos personalizados, evitando efectos secundarios sistémicos. Además, el uso de robots en miniatura disminuye el riesgo de infecciones y complicaciones postoperatorias.

Innovación en implantes elásticos: el caso CaroFlex

La revolución tecnológica en medicina no se limita a los robots quirúrgicos. Un ejemplo destacado es el implante elástico CaroFlex, desarrollado por la Universidad Estatal de Pensilvania. Este dispositivo, impreso en 3D y fabricado con hidrogel conductor, se adhiere a la arteria carótida sin necesidad de puntos de sutura y regula la presión arterial mediante impulsos eléctricos suaves.

Las pruebas en laboratorio y en animales han demostrado que CaroFlex reduce la presión arterial en más de un 15%, con baja inflamación y mínima respuesta inmunológica. Su diseño flexible se adapta perfectamente a los tejidos biológicos, lo que lo convierte en una alternativa menos invasiva y más eficaz que los implantes rígidos convencionales.

El desarrollo de mini robots quirúrgicos y dispositivos elásticos marca una tendencia clara: la búsqueda de intervenciones menos invasivas, más precisas y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente. La integración de inteligencia artificial, materiales inteligentes y control remoto permite que la medicina avance hacia procedimientos más seguros y personalizados.

La miniaturización y multifuncionalidad de los robots quirúrgicos, junto con la innovación en implantes elásticos como CaroFlex, están transformando la atención médica. Estas tecnologías no solo mejoran los resultados clínicos, también democratizan el acceso a tratamientos avanzados, abriendo nuevas posibilidades para el cuidado de la salud en todo el mundo.

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