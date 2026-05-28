¿La inteligencia artificial destruye empleos? esto es lo que opina el CEO de Nvidia

Jensen Huang rechaza culpar a la IA por los despidos y apunta a recortes por costos y exceso de contratación - REUTERS/Ann Wang

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo ha generado debate en todo el mundo tecnológico. En medio de recortes masivos en empresas como Amazon y Microsoft, muchos directivos han atribuido los despidos al avance de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que esta explicación es una simplificación excesiva y no refleja la verdadera raíz de la reducción de personal en el sector.

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Las declaraciones de Huang, recogidas en una entrevista reciente con la emisora CNA y citadas por Business Insider, desafían la narrativa predominante: no es la inteligencia artificial la que está dejando sin trabajo a miles de personas, sino una combinación de factores estructurales y decisiones empresariales previas al auge de la IA generativa.

La IA no elimina empleos sola, Huang pide liderazgo creativo y formación continua para evitar recortes innecesarios - REUTERS/Ann Wang/File Photo

Despidos tecnológicos y el discurso de la IA

En los últimos meses, las principales compañías tecnológicas han anunciado recortes significativos de personal. Amazon eliminó 16.000 puestos corporativos y Microsoft más de 15.000, atribuyendo estos ajustes a la necesidad de adaptarse a la nueva era de la inteligencia artificial. Los argumentos se repiten en Silicon Valley: la IA permite mayor eficiencia, lo que se traduce en menos empleos tradicionales.

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Huang, sin embargo, pone en duda esta lógica. “Creo que la narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleos, utilizada por muchos de los directores ejecutivos que la implementan, es demasiado simplista”, afirmó durante la entrevista. Para el CEO de Nvidia, la inteligencia artificial aún no ha alcanzado la madurez suficiente como para explicar la magnitud de los despidos recientes.

¿Cuándo llegó la IA y por qué culparla ahora?

Uno de los puntos clave para Huang es la cronología. Sostiene que las herramientas de IA generativa solo se han vuelto realmente útiles y adoptadas en el entorno empresarial en los últimos uno o dos años. Por eso, considera incoherente culpar a esta tecnología por despidos que, en muchos casos, comenzaron antes de su despliegue masivo. “La IA acaba de llegar. ¿Cómo es posible que ya estén perdiendo empleos?”, cuestionó Huang.

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Señala que las empresas tecnológicas han recurrido a la inteligencia artificial como una forma de justificar decisiones difíciles y transmitir un mensaje de modernidad y transformación, cuando en realidad los motivos de fondo son otros.

Las verdaderas razones detrás de los recortes

El CEO de Nvidia señala que presentar la automatización como causa principal distorsiona el debate, porque instala la idea de una amenaza inevitable, cuando el impacto depende de decisiones gerenciales sobre capacitación, rediseño de procesos y creación de nuevas tareas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el directivo de Nvidia, los despidos masivos son consecuencia de factores más profundos: la presión por reducir costos, el estancamiento de los ingresos, la contratación excesiva durante periodos de financiamiento barato y la salida de áreas de negocio no rentables.

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Culpar a la IA, según Huang, es una estrategia de comunicación que ayuda a los directivos a proyectar una imagen visionaria y a suavizar el impacto de los ajustes ante empleados y accionistas.

Esta narrativa, advierte, puede generar miedo y ansiedad injustificados en la fuerza laboral, que empieza a ver a la inteligencia artificial como una amenaza directa a su futuro profesional.

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“La inteligencia artificial no elimina empleos por sí sola, lo que importa es cómo la usan los directivos”, insistió Huang. Para él, el verdadero desafío para las compañías tecnológicas es encontrar maneras de sumar valor, reinventar procesos y preparar a sus equipos para un entorno en constante evolución.

El CEO de Nvidia sostiene que vincular la inteligencia artificial con la pérdida masiva de empleos es una explicación simplista, y afirma que los ajustes responden a presión financiera, ingresos estancados y decisiones tomadas antes del boom generativo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El debate sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial se inscribe en un proceso más amplio de transformación tecnológica. Así como la medicina explora implantes elásticos y dispositivos inteligentes que se adaptan a cada paciente, la industria debe buscar modelos laborales flexibles y sistemas de formación continua que permitan aprovechar el potencial de la IA sin sacrificar puestos de trabajo innecesariamente.

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La visión de Jensen Huang invita a repensar el papel de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Más que una causa directa de despidos, la IA puede ser una herramienta para la innovación y el crecimiento, siempre que las empresas apuesten por el liderazgo creativo y la adaptación estratégica, en lugar de recurrir a discursos simplistas que solo alimentan la incertidumbre social.