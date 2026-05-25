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Así puedes elegir la lavadora ideal para el hogar según tamaño y uso, de acuerdo con fabricantes

Expertos recomiendan elegir una con capacidad entre 16 y 26 kilos, según cuántas personas deban lavar en casa y la frecuencia de uso del electrodoméstico

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Persona vista de espaldas examinando una lavadora con la puerta abierta en un pasillo de tienda. Filas de lavadoras blancas y carteles de precios visibles.
La capacidad de la lavadora define el modelo ideal según el tamaño del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la lavadora adecuada puede resultar una decisión clave para la comodidad y eficiencia en el hogar. Con la gran variedad de modelos, capacidades y funciones disponibles, es importante conocer las recomendaciones de fabricantes y expertos para encontrar la opción que mejor se adapte a las necesidades del espacio, la familia y los hábitos de lavado.

La elección correcta no solo impacta en el ahorro de tiempo y energía, también en el cuidado de la ropa y el aprovechamiento del espacio doméstico.

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Fabricantes como Whirlpool, LG o Haceb, han resaltado indicaciones específicas para orientar a los consumidores en la compra más efectiva, considerando tanto el tamaño disponible como la cantidad y tipo de uso.

Vista trasera de un hombre con camisa azul viendo un monitor de computadora que muestra una página web de Sconro con una lavadora plateada en venta.
Cómo saber si te conviene una lavadora de carga frontal o de carga superior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los factores esenciales para elegir una lavadora

Para determinar cuál es el electrodoméstico más adecuado para el hogar, resulta fundamental analizar las características técnicas y considerar cómo se ajustan al estilo de vida y las necesidades específicas de cada usuario. Una de las variables más importantes en este proceso de selección es la capacidad de lavado del equipo.

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La capacidad define la cantidad de ropa que puede procesarse en cada ciclo, lo que influye directamente en la eficiencia del lavado y en el consumo de recursos. Los fabricantes suelen ofrecer modelos que abarcan desde 12 kg hasta 26 kg, permitiendo elegir en función del tamaño del hogar y la frecuencia con la que se realiza el lavado.

Para hogares con 1 a 2 personas, se recomienda optar por una lavadora con capacidad de 16 a 17 kg. En viviendas donde residen entre 3 y 4 personas, una opción de 18 a 19 kg suele resultar suficiente para cubrir las necesidades semanales.

Si el hogar está compuesto por 5 a 6 integrantes, lo ideal es seleccionar un modelo con capacidad de 20 a 22 kg. Finalmente, para familias de 7 o más personas, los fabricantes sugieren lavadoras de entre 23 y 26 kg, ya que gestionan grandes volúmenes de ropa de manera eficiente y sin sobrecargar el electrodoméstico.

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
La decisión mejora comodidad y eficiencia al ajustar kilos por carga, tipo de apertura y funciones reales de uso, con el objetivo de reducir ciclos innecesarios, ahorrar recursos y evitar que las prendas se desgasten antes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la capacidad adecuada optimiza el rendimiento de la lavadora, ayuda a ahorrar agua y energía, y garantiza resultados de limpieza acordes a las exigencias del día a día.

Cuáles son los tipos de lavadoras

El mercado actual ofrece diversos estilos de lavadoras, cada uno con ventajas particulares. Identificar las diferencias entre los modelos ayuda a tomar una decisión informada y evitar futuras complicaciones.

Lavadora de carga superior

La lavadora de carga superior se abre desde la parte superior. Es ideal para espacios reducidos, con dimensiones promedio de 45 cm de ancho por 60 cm de alto. Este tipo de máquina resulta cómoda porque no exige agacharse para cargar o descargar la ropa. Además, permite aprovechar al máximo el espacio del tambor. Sin embargo, no es empotrable y solo puede instalarse de forma independiente.

Lavadora con agitador

Este modelo clásico utiliza un agitador central que remueve las manchas incluso en cargas pesadas. Los avances tecnológicos han mejorado la eficiencia de estos agitadores, logrando un equilibrio entre limpieza profunda y cuidado de las prendas. Es una opción recomendada para quienes buscan robustez y resultados consistentes en el lavado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Qué capacidad de lavadora necesitas para no gastar de más en agua y energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavadora con Impeller

La lavadora con Impeller funciona con menos agua y movimiento en comparación con el agitador. Su diseño permite que la ropa se mueva de afuera hacia el centro, optimizando la fricción y el espacio. Este mecanismo resulta ideal para ciclos más delicados, preservando la calidad de las prendas y reduciendo el desgaste.

Lavadora de carga frontal

El modelo de carga frontal se abre desde el frente y suele tener un ancho mínimo de 60 cm. Es recomendado para familias grandes o para quienes lavan grandes volúmenes de ropa. Una ventaja importante es la posibilidad de instalar una secadora encima, creando un centro de lavado que ahorra espacio.

Lavasecadora

La lavasecadora combina ambas funciones, permitiendo lavar y secar con un solo equipo. Es una solución práctica para apartamentos o espacios muy limitados. Tras el lavado, el aparato inicia automáticamente el secado, eliminando la necesidad de trasladar la ropa.

Analizar el espacio disponible, las necesidades de lavado y los programas que realmente se utilizarán permite escoger un modelo funcional y eficiente. Consultar las guías de fabricantes y comparar características técnicas ayuda a tomar una decisión acertada que impactará de forma positiva en el confort y la economía del hogar.

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