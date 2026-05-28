Pan American Energy anunció que presentará un nuevo RIGI por USD 680 millones para aumentar la producción de crudo en Chubut

El proyecto busca extender la vida útil de un área madura

Pan American Energy (PAE) anunció que presentará la solicitud para acceder a un nuevo RIGI para Cerro Dragón. La inversión, informó la empresa, será de USD 680 millones y estará destinada a extender la vida productiva de esa área de Chubut mediante recuperación terciaria, una apuesta con la que la compañía busca elevar la extracción de crudo, contener el declino natural de una cuenca madura y sumar regalías para la provincia.

El proyecto prevé construir 22 plantas de inyección de polímeros, preparar casi 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que a lo largo de su vida útil podrán aportar 24 millones de barriles de producción incremental, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico sobre la producción proyectada, según PAE.

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La presentación se realizó en el Palacio de Hacienda, donde participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, y dirigentes sindicales del sector petrolero, de acuerdo con el comunicado de la empresa.

Pan American Energy presentó un nuevo proyecto bajo el RIGI (PAE)

El ministro de Economía replicó esta noticia en su cuenta de X y sumó: “Seguimos trabajando junto al sector privado y los gobernadores para impulsar proyectos de inversiones que generarán nuevos puestos de trabajo y seguirán mejorando la matriz energética de la Argentina”.

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El proyecto busca frenar el declino de una cuenca madura

Según informó PAE en un comunicado al que accedió Infobae, la iniciativa está basada en un desarrollo de recuperación terciaria para acelerar inversiones por casi USD 680 millones y alargar la vida útil de la cuenca del Golfo San Jorge. Se trata de una región sin antecedentes en este tipo de operaciones.

La recuperación terciaria se aplica cuando ya se agotaron las etapas de recuperación primaria y secundaria, explicó PAE. La primaria comprende el flujo natural y el bombeo, mientras que la secundaria utiliza inyección de agua de formación para mantener la presión y desplazar el petróleo.

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En esta nueva etapa, el objetivo es movilizar el crudo remanente que permanece atrapado en el yacimiento y maximizar su extracción, según información de la compañía. Para eso, los proyectos integrados a pozos de inyección de agua transforman el polímero sólido en una solución lista para ser inyectada, con el fin de aumentar la viscosidad del fluido y empujar una mayor cantidad de petróleo hacia los pozos productores.

Con este proyecto, PAE busca incrementar la producción convencional de Cerro Dragón con un esquema técnico orientado a extraer petróleo que no pudo recuperarse en fases anteriores. Según la empresa, esa mejora permitirá sostener actividad en el yacimiento y abrir zonas que antes no resultaban económicamente viables.

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Chubut sumaría regalías y más actividad en Golfo San Jorge

De acuerdo con PAE, la producción incremental generará mayores ingresos para Chubut por las regalías asociadas al aumento de extracción. La empresa también afirmó que el proyecto implicará más movimiento en la cuenca porque habilitará el desarrollo de nuevas áreas.

Caputo retomó ese punto en su publicación y afirmó que el plan “sumará mayores ingresos a la provincia por las regalías asociadas a la producción y una mayor actividad en la cuenca del Golfo San Jorge”.

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Por parte de PAE, estuvieron, además, el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San, Jorge Tomás Catzman, según el comunicado empresario. También asistieron el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge Ávila; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar.