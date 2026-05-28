Economía

Pan American Energy anunció que presentará un nuevo RIGI por USD 680 millones para aumentar la producción de crudo en Chubut

El plan busca extender la vida útil del yacimiento, incrementar la producción de crudo y aumentar las regalías para la provincia, mediante la construcción de nuevas plantas y la habilitación de centenares de pozos

Guardar
Google icon
Dircom Inhouse
El proyecto busca extender la vida útil de un área madura

Pan American Energy (PAE) anunció que presentará la solicitud para acceder a un nuevo RIGI para Cerro Dragón. La inversión, informó la empresa, será de USD 680 millones y estará destinada a extender la vida productiva de esa área de Chubut mediante recuperación terciaria, una apuesta con la que la compañía busca elevar la extracción de crudo, contener el declino natural de una cuenca madura y sumar regalías para la provincia.

El proyecto prevé construir 22 plantas de inyección de polímeros, preparar casi 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que a lo largo de su vida útil podrán aportar 24 millones de barriles de producción incremental, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico sobre la producción proyectada, según PAE.

PUBLICIDAD

La presentación se realizó en el Palacio de Hacienda, donde participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, y dirigentes sindicales del sector petrolero, de acuerdo con el comunicado de la empresa.

Pan American Energy presentó un nuevo proyecto bajo el RIGI
Pan American Energy presentó un nuevo proyecto bajo el RIGI (PAE)

El ministro de Economía replicó esta noticia en su cuenta de X y sumó: “Seguimos trabajando junto al sector privado y los gobernadores para impulsar proyectos de inversiones que generarán nuevos puestos de trabajo y seguirán mejorando la matriz energética de la Argentina”.

PUBLICIDAD

El proyecto busca frenar el declino de una cuenca madura

Según informó PAE en un comunicado al que accedió Infobae, la iniciativa está basada en un desarrollo de recuperación terciaria para acelerar inversiones por casi USD 680 millones y alargar la vida útil de la cuenca del Golfo San Jorge. Se trata de una región sin antecedentes en este tipo de operaciones.

La recuperación terciaria se aplica cuando ya se agotaron las etapas de recuperación primaria y secundaria, explicó PAE. La primaria comprende el flujo natural y el bombeo, mientras que la secundaria utiliza inyección de agua de formación para mantener la presión y desplazar el petróleo.

En esta nueva etapa, el objetivo es movilizar el crudo remanente que permanece atrapado en el yacimiento y maximizar su extracción, según información de la compañía. Para eso, los proyectos integrados a pozos de inyección de agua transforman el polímero sólido en una solución lista para ser inyectada, con el fin de aumentar la viscosidad del fluido y empujar una mayor cantidad de petróleo hacia los pozos productores.

Con este proyecto, PAE busca incrementar la producción convencional de Cerro Dragón con un esquema técnico orientado a extraer petróleo que no pudo recuperarse en fases anteriores. Según la empresa, esa mejora permitirá sostener actividad en el yacimiento y abrir zonas que antes no resultaban económicamente viables.

Chubut sumaría regalías y más actividad en Golfo San Jorge

De acuerdo con PAE, la producción incremental generará mayores ingresos para Chubut por las regalías asociadas al aumento de extracción. La empresa también afirmó que el proyecto implicará más movimiento en la cuenca porque habilitará el desarrollo de nuevas áreas.

Caputo retomó ese punto en su publicación y afirmó que el plan “sumará mayores ingresos a la provincia por las regalías asociadas a la producción y una mayor actividad en la cuenca del Golfo San Jorge”.

Por parte de PAE, estuvieron, además, el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San, Jorge Tomás Catzman, según el comunicado empresario. También asistieron el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge Ávila; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar.

Temas Relacionados

paepan american energyrigicaputochubutáreas maduraspetróleoúltimas noticiasluis caputo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Es imposible que no haya trabajo”: dos referentes del boom petrolero anticipan el impacto de Vaca Muerta en el empleo argentino

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, y Horacio Marín, CEO de YPF, destacaron el potencial del sector energético para transformar la economía argentina y generar miles de puestos de trabajo, impulsados por las inversiones récord en Vaca Muerta y nuevos proyectos de exportación

“Es imposible que no haya trabajo”: dos referentes del boom petrolero anticipan el impacto de Vaca Muerta en el empleo argentino

La UIA anticipó una nueva caída de la actividad industrial en abril y alertó por la debilidad de varios sectores

La entidad fabril detectó retrocesos en producción automotriz, consumo energético y rubros alimenticios durante el cuarto mes del año

La UIA anticipó una nueva caída de la actividad industrial en abril y alertó por la debilidad de varios sectores

El Banco Central realizó la segunda mayor compra de dólares del año y las reservas superaron los USD 48.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 447 millones y acumula más de USD 9.600 millones en 2026. Además, las tenencias del Central tocaron el mayor nivel desde octubre de 2019

El Banco Central realizó la segunda mayor compra de dólares del año y las reservas superaron los USD 48.000 millones

Furor y largas colas por la apertura del segundo local de Miniso en la Argentina: el gigante del retail al que reemplazó

La cadena viral “estilo japonés” que es un éxito entre la generación Z abrirá abrió un local en un shopping porteño y planea inaugurar unas 100 tiendas en el país

Furor y largas colas por la apertura del segundo local de Miniso en la Argentina: el gigante del retail al que reemplazó

Para el mayor dueño de shoppings del país, “las marcas extranjeras ven una oportunidad en la Argentina”: cuáles están por llegar

En un encuentro realizado por el Día del Periodista, el empresario habló de la marcha de la economía y se mostró optimista sobre la recuperación del consumo. También se refirió a sus inversiones en minería

Para el mayor dueño de shoppings del país, “las marcas extranjeras ven una oportunidad en la Argentina”: cuáles están por llegar

DEPORTES

Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez Sarsfield selló una alianza estratégica con la Universidad de Buenos Aires: “Un mismo compromiso con el futuro”

Francisco Cerúndolo reaccionó, venció a Hugo Gaston y sigue firme en Roland Garros

La intimidad del vestuario de la Selección, al desnudo: quién es el “más jodón”, el rol de Messi y el pedido más insólito

TELESHOW

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La periodista Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti: “Una agarradita de manos”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

INFOBAE AMÉRICA

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Exportaciones de café hondureño crecen 25%

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador