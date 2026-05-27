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Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

Liberar el espacio de almacenamiento del teléfono y actualizar su sistema operativo son otras soluciones a errores frecuentes en Android y otros modelos

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Hombre en cafetería mira su teléfono con frustración. La pantalla muestra 'CARGANDO...' e iconos de aplicaciones con símbolos de carga.
La lentitud en el dispositivo genera frustración y pánico de un año más grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de usar un celular enfrenta a veces problemas inesperados. Entre los más frecuentes, se encuentran las demoras al abrir aplicaciones, lo que genera frustración tanto en usuarios de Android como de otros sistemas operativos.

Esta situación puede aparecer de modo repentino y afectar el uso diario del dispositivo, desde la consulta de mensajes hasta la ejecución de tareas de trabajo.

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Existen diversos motivos detrás de este comportamiento. La ralentización al abrir aplicaciones suele estar ligada a la saturación de procesos internos, falta de espacio de almacenamiento o la presencia de software desactualizado.

Ante este escenario, la acción más sencilla y efectiva suele ser reiniciar el teléfono, aunque existen alternativas y pasos adicionales para mejorar su funcionamiento.

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De qué manera reiniciar el teléfono soluciona los problemas

Vista superior de una persona apagando un teléfono inteligente negro. Se ve el dedo índice presionando el botón lateral y el símbolo de apagado en la pantalla oscura.
El reinicio del teléfono es el primer paso a seguir antes de implementar medidas más avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de reiniciar el dispositivo no responde solo a una cuestión de rutina. Según Google, apagar y encender nuevamente el teléfono permite liberar recursos, cerrar procesos innecesarios y limpiar la memoria temporal.

Para reiniciar un teléfono Android, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante al menos 30 segundos. En algunos modelos, será necesario seleccionar la opción “Reiniciar” en la pantalla.

Esta acción puede marcar la diferencia entre un dispositivo lento y uno que responde de forma adecuada a las demandas del usuario.

Por qué hay que revisar el almacenamiento y liberar espacio

Persona sostiene un celular donde la pantalla muestra que se han liberado 75 GB de almacenamiento.
Eliminar datos innecesarios evita que el celular deje de recibir actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de almacenamiento insuficiente es otra causa frecuente de lentitud. Google advierte que si un teléfono dispone de menos del 10% de capacidad libre, pueden presentarse fallas y demoras importantes.

Para verificar el espacio disponible, se debe acceder a la sección de “Configuración”, donde se muestra el estado de almacenamiento. Si el espacio libre es escaso, conviene eliminar aplicaciones no utilizadas, archivos duplicados o datos temporales acumulados. Este proceso mejora el rendimiento y previene posibles errores al instalar nuevas aplicaciones o recibir actualizaciones.

Cómo saber si el sistema operativo y las apps están actualizados

El software desactualizado puede provocar incompatibilidades y afectar el desempeño general del teléfono. Google sugiere comprobar periódicamente la existencia de actualizaciones tanto del sistema operativo como de las aplicaciones instaladas.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Cada actualización tanto de Android como de otro sistema operativo corrige errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, se debe ingresar a “Configuración”, seleccionar “Sistema” y luego “Actualización de software”. En algunos dispositivos, esta opción aparece en la sección “Acerca del teléfono”.

Respecto a las aplicaciones, la actualización se realiza en la tienda Google Play Store. Dentro de la plataforma, el usuario puede acceder al perfil y consultar si existen versiones nuevas para alguna de sus apps. Instalar las actualizaciones contribuye a corregir errores y mejorar la compatibilidad con el sistema.

Qué se debe hacer si el celular sigue funcionando lento

Si tras reiniciar y liberar espacio, el celular continúa mostrando lentitud, es clave revisar la legitimidad de las aplicaciones instaladas. ESET sugiere que la presencia de apps falsas o maliciosas puede estar relacionado con el mal rendimiento y afectar la seguridad del dispositivo.

Para identificar estos casos, conviene observar el número de descargas, verificar las reseñas de otros usuarios, la reputación del desarrollador y los permisos solicitados por cada aplicación.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Los programas maliciosos pueden comprometer el funcionamiento del dispositivo sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las apps con pocas valoraciones, descripciones deficientes o permisos excesivos suelen ser señales de alerta. Si se detecta alguna aplicación sospechosa, lo más prudente es desinstalarla y buscar alternativas confiables.

En qué momento es necesario buscar ayuda técnica

Existen situaciones en las que los pasos anteriores no resuelven el problema. Si las demoras persisten, podría tratarse de un fallo de hardware o de una infección más compleja.

En estos casos, los expertos coinciden en que la asistencia de un técnico especializado puede ser clave para restaurar el rendimiento óptimo del dispositivo. El soporte técnico puede realizar diagnósticos avanzados, reemplazar componentes defectuosos o limpiar el sistema de amenazas sofisticadas.

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