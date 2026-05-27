¿Es bueno o malo para la velocidad del internet ubicar el router en la cocina?

Suele ser incómodo colocar el módem cerca a espacios donde se preparan alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicar el router en la cocina es un error frecuente en muchos hogares. La disposición de los espacios y la necesidad de aprovechar conexiones eléctricas suelen llevar a pensar que cualquier habitación sirve para instalar el dispositivo, sin analizar el impacto en la calidad de la señal.

Esta decisión puede afectar la velocidad y la cobertura de la red inalámbrica, generando áreas sin conexión estable o velocidades bajas en el resto de la casa.

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Factores como los materiales, la interferencia de electrodomésticos y la presencia de obstáculos pueden alterar el rendimiento del WiFi. Se explican las razones por las que instalar el router en la cocina puede perjudicar la conexión y se aportan pautas clave para optimizar la red doméstica.

Por qué la cocina no es el mejor lugar para el router de WiFi

La cocina integra muchos objetos metálicos que pueden generar interferencia en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina concentra una gran cantidad de electrodomésticos y superficies metálicas. Según Netgear, estos elementos pueden bloquear o reflejar las ondas del router, provocando una señal débil o inestable.

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Los hornos microondas, en particular, generan interferencias en la frecuencia de 2,4 GHz, utilizada por muchas redes WiFi. Esta interferencia se traduce en cortes momentáneos o lentitud al navegar desde otras habitaciones.

La cocina suele estar ubicada en una zona lateral o en una esquina de la casa. Colocar el router en una posición alejada del centro reduce el alcance de la señal y deja áreas sin cobertura.

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Los expertos sugieren evitar esquinas y paredes exteriores, porque la señal tiene que recorrer más obstáculos antes de llegar a los dispositivos principales.

Cuáles riesgos existen al ubicar el router cerca a aparatos

Los campos electromagnéticos de microondas y refrigeradores alteran la potencia de la señal WiFi y pueden causar desconexiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los electrodomésticos como hornos, microondas y refrigeradores no solo ocupan espacio, sino que generan campos electromagnéticos. Netgear advirtió que estos aparatos afectan la calidad del WiFi, sobre todo cuando el router se encuentra en las proximidades.

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Además, hay un riesgo de sobrecalentamiento. Las cocinas suelen acumular calor, y si el router está dentro de un armario o alacena para protegerlo del polvo, el flujo de aire se ve limitado. Esto puede elevar la temperatura del equipo y reducir su vida útil.

Qué es mejor esconder el router en un mueble o dejarlo a la vista

La señal WiFi se pierde si el router está oculto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocultar el router parece una solución estética, pero afecta el rendimiento. Esconder el dispositivo en un armario o detrás de objetos sólidos disminuye la intensidad de la señal. Los materiales como la madera, el metal y el vidrio obstaculizan la propagación de las ondas WiFi y crean zonas sin cobertura.

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La pauta de los expertos es ubicar el router sobre una mesa o repisa, en un espacio abierto y alejado de obstáculos. Dejarlo a la vista asegura una línea de visión despejada y permite que la señal se distribuya de manera uniforme. Otro detalles es que un router oculto puede requerir reinicios frecuentes por sobrecalentamiento.

Dónde ubicar el router para obtener la mejor señal

El aparato debe estar en un ambiente central y elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación central es clave. Se debe instalar el router en el centro de la casa, de modo que la distancia hacia las habitaciones importantes sea similar. Esto reduce las zonas muertas y mejora la estabilidad de la conexión para actividades como el trabajo remoto, los videojuegos y la transmisión de video.

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Asimismo, en viviendas de varios pisos, se debe colocar el router en la planta baja, cerca del techo, o en la superior, cerca del suelo. Así se logra una cobertura más uniforme entre los diferentes niveles. Otra clave es elevar el router sobre una repisa para facilitar la llegada de la señal a todos los rincones de la casa.

Entre otras medidas está actualizar el router para mejorar la velocidad y la seguridad. Ya hay una evolución de las tecnologías WiFi, desde WiFi 5 hasta WiFi 7, con avances en velocidad, eficiencia y protección contra ciberataques.

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