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Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

Elegir un teléfono solo por la marca o el diseño aumenta el riesgo de adquirir un dispositivo que no sea necesario

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Hombre sosteniendo un celular de gama alta en exhibición dentro de una tienda de tecnología
Comprar un celular sin definir el perfil de uso puede llevar a elegir un modelo inadecuado para las verdaderas necesidades del usuario.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar un nuevo celular, lejos de ser una tarea sencilla, puede transformarse en un proceso lleno de dudas y riesgos de equivocarse. Las opciones parecen infinitas, las marcas presentan modelos llamativos y las campañas publicitarias insisten en datos técnicos que no siempre reflejan la experiencia real.

Por eso, identificar los errores más frecuentes que cometen los usuarios al adquirir un smartphone resulta fundamental para tomar decisiones informadas y evitar arrepentimientos.

Cuáles son los errores más comunes al comprar un celular hoy

  • Elegir solo por marca o diseño, sin analizar la funcionalidad

Uno de los errores más habituales es dejarse llevar únicamente por la reputación de la marca o el atractivo estético del dispositivo. Dejarse llevar por las marcas que dominan las ventas, no siempre garantiza la mejor experiencia para cada usuario.

El diseño, si bien resulta atractivo, debería ser solo uno de los factores a considerar. Dejarse seducir por la apariencia puede conducir a compras impulsivas, motivadas por tendencias o por la presión del entorno, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del usuario. La recomendación de portales como iProfesional es investigar y comparar qué ofrece cada modelo más allá del logo o el acabado exterior.

Vista lateral de un hombre con camiseta azul oscuro y jeans sosteniendo dos teléfonos, mientras mira una amplia exhibición de celulares en un almacén.
La falta de análisis sobre el procesador y la memoria RAM puede generar problemas de rendimiento y compatibilidad con aplicaciones modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No definir el uso real del dispositivo

Comprar un celular sin reflexionar sobre el uso que realmente se le dará es otro error recurrente. Muchas personas adquieren equipos de gama alta, con capacidades que nunca llegan a aprovechar, simplemente porque están de moda o por la influencia de terceros.

Identificar el perfil de uso es un paso clave. Si el celular será utilizado principalmente para redes sociales, mensajería y llamadas, invertir en especificaciones avanzadas puede resultar innecesario. En cambio, quienes buscan jugar videojuegos, editar fotos o videos, o trabajar desde el dispositivo, necesitan procesadores potentes y mayor memoria RAM.

Antes de decidir, conviene hacer una lista de prioridades: duración de la batería, calidad de la cámara, capacidad de almacenamiento y potencia de procesamiento, entre otros aspectos.

  • Ignorar la importancia de las actualizaciones y el soporte de software

El soporte de software es un factor fundamental que muchos consumidores pasan por alto. Un teléfono sin actualizaciones periódicas queda expuesto a vulnerabilidades de seguridad, errores de funcionamiento y falta de compatibilidad con aplicaciones nuevas. A diferencia de Apple, que controla todo su ecosistema, en el universo Android existen fabricantes con políticas muy variadas respecto al soporte.

Persona probando un celular de gama alta en una tienda, rodeada de otros teléfonos en exhibición.
Confiar únicamente en cifras de megapíxeles o miliamperios de la batería puede ser engañoso si el software y la optimización no acompañan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas marcas ofrecen solo uno o dos años de actualizaciones, lo que limita la vida útil del equipo y puede dejarlo obsoleto en poco tiempo. Otras, como Google o Samsung, garantizan hasta siete años de soporte de sistema operativo y parches de seguridad.

Antes de comprar, es recomendable investigar cuánto tiempo se compromete el fabricante a mantener actualizado el modelo en cuestión y considerar esta variable como parte de la decisión de compra.

  • Dejarse engañar por cifras de cámara o batería

El marketing suele resaltar cifras como la cantidad de megapíxeles de la cámara o la capacidad de la batería en miliamperios-hora (mAh). Sin embargo, estos datos por sí solos no aseguran una buena experiencia.

Una cámara de 108 MP no necesariamente toma mejores fotos si el software de procesamiento o la óptica son deficientes. De igual modo, una batería grande puede no traducirse en mayor autonomía si el sistema operativo y el procesador no están optimizados para el ahorro energético.

Hombre de perfil con suéter gris y jeans azules, mirando una gran vitrina iluminada con filas de teléfonos celulares en exhibición en un almacén.
Las estrategias de marketing enfocadas en especificaciones técnicas pueden ocultar carencias reales en la experiencia de uso diaria del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es consultar reseñas y pruebas reales de uso, como las que hacemos en Infobae Tecno, antes de decidirse, prestando atención a cómo responde el celular en situaciones cotidianas: rendimiento fotográfico en distintas condiciones de luz, duración de la batería con aplicaciones exigentes, fluidez del sistema al ejecutar varias tareas, entre otros aspectos.

  • No revisar el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento

El procesador y la memoria RAM constituyen el corazón de cualquier smartphone. Sin embargo, muchos compradores no prestan atención a estos componentes esenciales y se dejan guiar por otros factores menos determinantes. Un procesador de generación antigua o una RAM insuficiente pueden traducirse en lentitud, bloqueos o imposibilidad de ejecutar aplicaciones modernas.

Para garantizar un funcionamiento ágil y multitarea, lo mejor es buscar modelos con procesadores modernos (como la serie Snapdragon 7 de Qualcomm o los Dimensity de MediaTek) y al menos 6 GB de memoria RAM. Además, es fundamental revisar la capacidad de almacenamiento del dispositivo. Un espacio limitado puede llenarse rápidamente con aplicaciones, fotos y videos, generando frustraciones por la necesidad constante de liberar espacio o eliminar contenido.

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