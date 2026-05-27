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Cómo desactivar las respuestas con inteligencia artificial en Google paso a paso

Usuarios comenzaron a buscar formas de recuperar el Google clásico tras la llegada de los resúmenes automáticos generados por IA

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Existen métodos para eliminar el Modo IA de Google.
Existen métodos para eliminar el Modo IA de Google.

Google modificó la forma en que presenta los resultados de búsqueda tras incorporar herramientas de inteligencia artificial como AI Overviews y el llamado “Modo IA”. Desde entonces, muchas consultas muestran primero resúmenes automáticos generados por Gemini antes de desplegar los enlaces tradicionales, un cambio que provocó críticas y llevó a numerosos usuarios a buscar formas de recuperar una experiencia más parecida al Google clásico.

Aunque Google sostiene que estas funciones permiten obtener respuestas rápidas y resumidas, parte de los usuarios considera que dificultan el acceso directo a las páginas web originales y complican la navegación tradicional. Además, existen cuestionamientos sobre la precisión de algunos contenidos generados automáticamente por inteligencia artificial.

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Ante este escenario, comenzaron a popularizarse distintos métodos para ocultar o reducir la presencia de respuestas generadas por IA dentro del buscador.

Algunas de las nuevas funciones se está implementando para los suscriptores de Google AI Ultra en EE. UU.
Usuarios pueden configurar Google para eliminar el Modo IA. (Google)

Google todavía permite ver solo resultados web

La opción más sencilla para evitar los resúmenes creados por inteligencia artificial consiste en utilizar el filtro de resultados web tradicionales que Google mantiene activo dentro del buscador.

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Después de realizar una búsqueda, los usuarios deben dirigirse a la pestaña “Más”, ubicada debajo de la barra principal, y luego seleccionar la opción “Web”.

Al hacerlo, desaparecen los paneles automáticos de IA y la página vuelve a mostrar principalmente enlaces tradicionales, similares a los resultados que Google ofrecía antes de integrar Gemini en el buscador.

Muchos usuarios comenzaron a utilizar este método como forma rápida de evitar respuestas automáticas y priorizar el acceso directo a sitios web.

Usuarios cansados de la IA buscan la manera de volver al buscador antiguo de Google.
Usuarios cansados de la IA buscan la manera de volver al buscador antiguo de Google.

El truco “udm=14” que se volvió viral

Uno de los métodos más comentados en redes sociales y foros tecnológicos es el uso del parámetro “&udm=14” dentro de la URL de búsqueda.

Este comando obliga a Google a mostrar únicamente resultados web tradicionales, ocultando las funciones relacionadas con inteligencia artificial y otros paneles automáticos.

Por ejemplo, después de realizar una búsqueda, basta con añadir “&udm=14” al final de la dirección URL para modificar la experiencia de navegación.

La popularidad de este truco creció rápidamente entre usuarios que buscan una versión más limpia y clásica del buscador.

Algunos incluso configuran esta dirección como motor de búsqueda predeterminado dentro de Google Chrome para no tener que escribir el parámetro manualmente cada vez.

El buscador de Google presenta un problema con ciertas palabras.
Muchos quieren volver al antiguo buscado de Google.

Cómo configurar Google clásico como buscador predeterminado

Los usuarios que quieran automatizar este sistema pueden crear un motor de búsqueda personalizado dentro de Chrome.

Para hacerlo, deben ingresar a:

  • Configuración
  • Gestionar buscadores y búsquedas en el sitio

Luego se puede añadir una nueva dirección personalizada utilizando esta URL:

https://www.google.com/search?q=%s&udm=14

Con esa configuración, todas las búsquedas realizadas desde la barra del navegador mostrarán únicamente resultados web tradicionales.

Ilustración de una pantalla de computadora con el logo de Google en el centro y una barra de búsqueda con un icono de lupa y la letra 'G' pequeña
Existe más de un método para volver al antiguo buscado de Google y eliminar la IA.

Extensiones que ocultan la inteligencia artificial

Otra alternativa consiste en utilizar extensiones para navegadores basados en Chromium.

Una de las más conocidas es “Bye Bye, Google AI”, desarrollada para ocultar visualmente los paneles creados por Gemini y otras funciones relacionadas con IA.

Estas herramientas no eliminan completamente las funciones automáticas del buscador, pero sí impiden que aparezcan visibles durante la navegación.

El objetivo es ofrecer una interfaz más limpia y cercana a la experiencia clásica de Google.

Google integra inteligencia artificial avanzada en su buscador para elevar la confiabilidad de la información. (Foto: Agencia Andina)
Puedes descargar extensiones para eliminar la IA de Google. (Foto: Agencia Andina)

Navegadores que reducen las funciones de IA

El debate sobre la inteligencia artificial dentro de los buscadores también impulsó el interés por navegadores que limitan este tipo de herramientas.

Vivaldi es uno de los casos más mencionados, ya que prioriza una navegación más tradicional y reduce la presencia de resultados generados por IA.

Por su parte, Mozilla Firefox incorporó configuraciones que permiten bloquear o limitar determinadas mejoras basadas en inteligencia artificial desde el menú de ajustes.

La opción aparece en:

  • Ajustes
  • Controles de IA
  • Bloquear mejoras de IA

Además, navegadores como Brave también ofrecen herramientas para desactivar resultados generados automáticamente por IA.

Existe más de un navegador que permite eliminar la IA de los buscadores. EFE/ Mauritz Antin
Existe más de un navegador que permite eliminar la IA de los buscadores. EFE/ Mauritz Antin

El avance de la IA cambia la experiencia de búsqueda

La integración de inteligencia artificial en buscadores forma parte de una competencia cada vez más intensa entre grandes compañías tecnológicas para transformar la manera en que las personas acceden a la información.

Sin embargo, el crecimiento de estas herramientas también abrió un debate sobre precisión, transparencia y control de la experiencia de navegación.

Mientras algunas personas valoran los resúmenes automáticos y las respuestas rápidas, otras prefieren mantener una experiencia basada principalmente en enlaces tradicionales y acceso directo a las fuentes originales.

Por ahora, Google continúa expandiendo las funciones de Gemini dentro de su ecosistema, aunque los usuarios todavía cuentan con distintas alternativas para reducir o desactivar parcialmente la presencia de inteligencia artificial en sus búsquedas diarias.

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