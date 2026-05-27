Pokémon GO presenta su temporada Siempre Adelante con importantes cambios y novedades

Pokémon Go anuncia nueva temporada con nuevas evoluciones.

Pokémon GO anunció oficialmente su nueva temporada llamada “Siempre Adelante” (“Forever Forward”), una actualización que incorporará nuevos Pokémon, Megaevoluciones, criaturas Dynamax y cambios importantes en la dinámica semanal del videojuego.

La temporada estará disponible desde el 2 de junio hasta el 8 de septiembre de 2026 y marcará una nueva etapa para el popular título móvil tras meses de cambios internos dentro de Niantic.

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La nueva temporada llega poco después de las noticias relacionadas con nuevas estrategias de monetización y reestructuraciones dentro de la compañía, incluyendo despidos posteriores a la venta de varios proyectos y videojuegos de Niantic.

Con “Siempre Adelante”, Pokémon GO busca renovar la experiencia de juego mediante contenido inédito y modificaciones que impactarán directamente las actividades diarias de millones de jugadores.

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Pokémon Go lanza nueva temporada con nuevas novedades para los jugadores.

Nuevas Megaevoluciones llegarán a Pokémon GO

Uno de los anuncios más importantes de la temporada es la incorporación de nuevas Megaevoluciones.

Durante “Siempre Adelante” debutarán:

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Mega Skarmory

Mega Raichu X

Mega Raichu Y

La llegada de estas formas especiales ampliará las opciones estratégicas tanto para combates PvE como para enfrentamientos entre entrenadores.

En particular, Mega Raichu X y Mega Raichu Y representan una de las novedades más llamativas de la temporada, ya que se trata de variantes inéditas que generan expectativa entre la comunidad de jugadores.

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Niantic todavía no detalló completamente las habilidades específicas o estadísticas de estas nuevas formas, aunque se espera que tengan protagonismo en futuros eventos y raids especiales.

Pokémon Go trae megaevoluciones.

Los Pokémon Dynamax seguirán expandiéndose

La temporada también continuará desarrollando las mecánicas Dynamax dentro de Pokémon GO.

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Entre los nuevos Pokémon Dynamax confirmados aparecen:

Dynamax Electabuzz

Dynamax Magikarp

Dynamax Feebas

La inclusión de Magikarp y Feebas llamó especialmente la atención de los jugadores debido a que ambos Pokémon son conocidos por sus evoluciones posteriores, Gyarados y Milotic.

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La llegada de nuevas criaturas Dynamax forma parte de la estrategia de Niantic para mantener actualizadas las mecánicas inspiradas en generaciones más recientes de la franquicia principal de Pokémon.

Pokémon Go traerá nuevas evoluciones max.

Los domingos tendrán nuevos eventos permanentes

Otra de las novedades importantes es la transformación de los domingos dentro del juego.

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A partir de esta temporada, los domingos pasarán a llamarse “Scenic Sundays” y ofrecerán distintos beneficios especiales para incentivar la exploración y las actividades al aire libre.

Entre las ventajas anunciadas se encuentran:

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Mayor aparición de Pokémon en las Rutas.

Incremento de criaturas atraídas mediante incienso.

Posibilidad de encontrar hasta tres veces al día a Mateo.

Estos cambios buscan reforzar el componente social y de exploración que caracteriza a Pokémon GO desde su lanzamiento original en 2016.

Pokémon Go lanza días especiales para la comunidad.

También habrá cambios los lunes y martes

Niantic confirmó además modificaciones en otros eventos semanales. Los lunes desaparecerá el evento conocido como “Fast-Track Monday”, aunque continuará activo “Max Monday”, centrado en actividades vinculadas con las mecánicas Dynamax y otros desafíos especiales.

Por otro lado, los martes llegarán mejoras importantes para los jugadores que participan en Showcases.

Hasta ahora solo era posible participar en tres competiciones simultáneamente, pero desde la nueva temporada el límite aumentará a cinco Showcases al mismo tiempo.

La medida apunta a incentivar una participación más activa en los eventos competitivos y ampliar las posibilidades de obtener recompensas.

Pokémon Go lanza eventos para los jugadores.

Pokémon GO atraviesa una etapa de cambios

La nueva temporada aparece en un momento importante para Pokémon GO y para Niantic. En los últimos meses, la empresa enfrentó críticas relacionadas con ajustes económicos, cambios en el sistema de monetización y despidos internos posteriores a la venta de algunos proyectos.

A pesar de ello, Pokémon GO continúa siendo uno de los videojuegos móviles más populares y rentables del mundo, con una comunidad activa que sigue participando en eventos globales, temporadas y actividades especiales.

Con “Siempre Adelante”, Niantic busca mantener el interés de los jugadores mediante contenido constante y nuevas funciones que amplían la experiencia de juego.

La incorporación de Megaevoluciones inéditas, más Pokémon Dynamax y cambios en las actividades semanales demuestra que la compañía sigue apostando por actualizar regularmente el universo de Pokémon GO, incluso casi una década después de su lanzamiento original.