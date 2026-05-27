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Hasta 62 mil dólares podría costar acompañar a tu selección en todos los partidos del Mundial 2026

El desglose de presupuesto para los aficionados de Argentina, Colombia, España y México, asigna la mayor inversión en boletos, seguido de hospedaje y pasajes, con un componente elevado por la distancia y disponibilidad

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Hombres celebran con banderas de Colombia, Argentina, España y México. Se observa la Copa Mundial, billetes de dólar y boletos para el Mundial 2026 en un estadio.
Las entradas concentran casi la mitad del gasto para vivir el Mundial 2026, la final puede valer 15.500 dólares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acompañar a una selección nacional en cada partido del Mundial 2026 será un privilegio costoso para los aficionados más apasionados. Según un análisis de datos, el gasto total para dos personas que sigan a su equipo desde la fase de grupos hasta la final podría superar los 62.000 dólares, dependiendo del país de origen y el rendimiento de la selección.

El estudio detalla los costos promedio para hinchas de Argentina, España, Colombia y México, revelando el impacto económico que implica vivir la cita futbolística más importante del planeta en primera fila.

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El informe de AceOdds, se basó en el análisis de más de 120.000 opciones de alojamiento y 50.000 vuelos, además de calcular el costo de entradas, comidas y bebidas. Este nivel de inversión convierte el sueño de seguir cada partido de la selección en un desafío logístico y financiero reservado a unos pocos, especialmente si el equipo logra avanzar hasta la final, que se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey.

Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
El informe calcula unos 30.500 dólares en boletos para una pareja, por encima de hospedaje, pasajes y alimentación, y advierte que los precios escalan con las rondas decisivas y la demanda en el mercado secundario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los costos principales para el Mundial 2026

El mayor gasto corresponde a las entradas, que representan cerca del 50% del presupuesto total. En promedio, para dos personas, el costo de los boletos ronda los 30.500 dólares, aunque el precio de la entrada para la final puede alcanzar hasta 15.500 dólares, superando incluso el costo de los partidos de la fase de grupos juntos.

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El alojamiento, con un promedio de 14.500 dólares, y los vuelos, que suman aproximadamente 12.000 dólares por pareja, son los siguientes rubros más importantes. La comida y bebida durante todo el torneo añade cerca de 5.300 dólares adicionales al presupuesto.

Cuánto cuesta las entradas para un fanático de Argentina

Para los hinchas argentinos, la travesía hasta Estados Unidos implica uno de los gastos más altos registrados en el análisis. Seguir a la selección en cada partido, desde la fase de grupos hasta una hipotética final, costaría cerca de ARS 97.500.000 para dos personas.

De este total, unos ARS 49.000.000 corresponden a entradas, ARS 24.500.000 a alojamiento, ARS 15.700.000 a vuelos y ARS 7.800.000 a comida y bebida. La distancia y la alta demanda de boletos explican el elevado desembolso necesario.

Grupo de entusiastas aficionados al fútbol de diversas nacionalidades posa sonriente con banderas y bufandas en un aeropuerto, con una pizarra de vuelos.
La estimación atribuye el peso principal a las entradas y suma costos por alojamiento, traslados y comidas, además de un factor logístico por sedes dispersas y trayectos aéreos entre ciudades a lo largo del certamen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presupuesto para un hincha de Colombia en el Mundial 2026

Los aficionados colombianos tampoco escapan a la tendencia. Para asistir a todos los encuentros de la selección, incluyendo una eventual final, la inversión estimada asciende a COP 230.000.000 para dos personas.

En este caso, el rubro más alto es el de entradas (COP 120.000.000), seguido de alojamiento (COP 50.000.000), vuelos (COP 41.000.000) y alimentación (COP 17.000.000). La dispersión de sedes y la longitud de los trayectos aéreos entre partidos elevan el gasto total.

Esto debe pagar un español para ver a su selección en la Copa Mundo 2026

Para los seguidores españoles, el presupuesto medio se sitúa alrededor de los 61.000 dólares para dos personas. El desglose muestra 32.000 dólares en entradas, 13.500 en alojamiento, 10.600 en vuelos y 5.100 en comida y bebida.

Si bien la distancia es considerable, el costo de los vuelos es menor en comparación con países sudamericanos, aunque las entradas para los partidos más decisivos siguen incrementando el presupuesto final.

Costos para que vean a México en el Mundial 2026

Campeones del mundo, argentina, victoria, celebración, mundial de futbol, football, soccer, estadio, qatar 2022, aniversario - Imagen Ilustrativa Infobae
El cálculo asigna la mayor parte a tickets y reduce el impacto de traslados por cercanía y partidos en casa, mientras se suman hospedaje y consumos durante el torneo, en un plan que exige coordinación y reserva anticipada

México destaca como una de las selecciones más accesibles para sus hinchas en cuanto a inversión total, con un gasto estimado de MX$1.000.000 para dos personas.

De este monto, MX$650.000 se destinan a entradas, MX$160.000 a alojamiento, MX$120.000 a vuelos y MX$70.000 a comida y bebida. La proximidad geográfica y la posibilidad de jugar partidos en casa contribuyen a reducir el costo de los desplazamientos aéreos.

El análisis realizado por AceOdds, subraya que los precios varían según el lugar de origen, la ciudad sede de cada partido y la disponibilidad de vuelos y alojamientos. La compra de entradas en el mercado secundario también influye en los valores finales, al igual que la demanda creciente a medida que el torneo avanza hacia etapas decisivas.

Más allá del gasto, la posibilidad de vivir cada momento del torneo al lado de la selección convierte el viaje en un privilegio único, reflejo de la pasión que despierta el fútbol y de los retos logísticos y económicos que implica ser parte de un evento global de esta magnitud.

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