Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

Microsoft Defender incorpora aislamiento automático de endpoints para frenar accesos no autorizados. (Europa Press)

Microsoft dio a conocer el desarrollo de una nueva función para su antivirus integrado, Microsoft Defender, diseñada para incrementar la protección contra ciberataques en equipos que ejecutan el sistema operativo Windows.

Según información proporcionada por la empresa, la herramienta podrá detectar y aislar automáticamente cualquier punto final (endpoint) —por ejemplo, una computadora— conectado que presente indicios de estar comprometido, lo que representa un avance relevante en la defensa digital.

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Un mecanismo para bloquear la propagación de amenazas

La nueva función estará disponible inicialmente en versión preliminar y se espera su despliegue definitivo en los próximos meses. El propósito es que, ante la detección de un endpoint comprometido, el sistema lo aísle sin demoras y lo desconecte del resto de la red. Esta acción busca dificultar la labor de los atacantes, quienes suelen aprovechar la conexión entre dispositivos para expandirse dentro de una organización.

El aislamiento de dispositivos busca evitar el movimiento lateral de atacantes dentro de organizaciones. (Europa Press)

La compañía explicó que, pese al aislamiento, el dispositivo afectado mantendrá comunicación con el servicio de Microsoft Defender para Endpoint, que continuará supervisando el estado del equipo y el desarrollo del incidente. Así, los operadores de seguridad cuentan con la posibilidad de monitorear el dispositivo y, tras finalizar la investigación, pueden liberar el equipo y reintegrarlo a la red interna de la empresa.

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El objetivo principal de este mecanismo es evitar el movimiento lateral de los piratas informáticos dentro de una organización. Si un atacante logra acceder a un ordenador, podría desplazarse por la red y comprometer otros equipos. El aislamiento inmediato interrumpe este proceso y reduce el riesgo de una propagación mayor.

Prevención de filtraciones y ransomware

Uno de los riesgos más temidos por empresas y organismos es la filtración de información sensible o la propagación de ransomware, un tipo de software malicioso que cifra archivos y exige un rescate para liberarlos. Según datos de la industria, los ataques de este tipo han aumentado en frecuencia y sofisticación en los últimos años, afectando tanto a grandes empresas como a usuarios particulares.

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La nueva capacidad estará disponible pronto en la versión estable de Microsoft Defender para Endpoint. (Microsoft)

Microsoft destacó que la función de aislamiento automático permitirá actuar de forma proactiva ante indicios de amenaza, minimizando la posibilidad de que los datos sean robados o se produzca una infección masiva en la infraestructura tecnológica de una organización. La compañía subrayó que los responsables de seguridad pueden revertir el aislamiento manualmente si tras la investigación se determina que el dispositivo no representa un peligro.

Supervisión permanente y flexibilidad operativa

Incluso en estado de aislamiento, los dispositivos seguirán bajo la supervisión continua de Microsoft Defender para Endpoint, lo que facilita el análisis de incidentes y la adopción de medidas correctivas. La integración con el inventario de dispositivos ayuda a los equipos de TI a gestionar la seguridad de manera centralizada y tomar decisiones rápidas ante alertas de posible compromiso.

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Entre las ventajas señaladas por la empresa, la automatización del aislamiento permite responder en cuestión de segundos a potenciales incidentes, limitando el alcance del ataque y protegiendo el resto de los sistemas conectados.

La herramienta permite a los operadores de seguridad liberar manualmente los equipos tras la revisión. (Europa Press)

La importancia de adoptar medidas integrales de ciberseguridad

Expertos en seguridad digital insisten en que el uso de un antivirus robusto como Microsoft Defender es solo una parte de la estrategia de ciberprotección. Actualizar con regularidad los sistemas operativos y las aplicaciones, así como fomentar el sentido común ante posibles amenazas, resultan prácticas fundamentales para reducir la exposición a riesgos.

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La compañía recomienda evitar hacer clic en enlaces sospechosos, descargar archivos de origen dudoso o instalar programas no oficiales, ya que estas acciones pueden facilitar el trabajo de los ciberdelincuentes y comprometer la privacidad de los usuarios.

Perspectivas y próximos pasos

La introducción de esta función de aislamiento automático consolida el enfoque de Microsoft en la protección proactiva frente a un entorno de amenazas cada vez más complejo. Si bien la función se encuentra en fase de prueba, su llegada definitiva refuerza la capacidad de Windows Defender para ofrecer una defensa dinámica, adaptada a las necesidades de organizaciones y usuarios particulares.

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La integración de esta innovación en la versión estable de Microsoft Defender para Endpoint representará un recurso adicional en la lucha contra el cibercrimen y contribuirá a elevar los estándares de seguridad digital en el ecosistema de Windows.