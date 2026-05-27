Tecno

Así cambiaron los procesadores de tu laptop y no lo sabías: la nueva generación es ultraligera

La integración de procesadores híbridos, NPUs y memoria avanzada redefine el equilibrio entre rendimiento y eficiencia en la nueva generación de equipos portátiles

Guardar
Google icon
Primer plano de un portátil plateado abierto sobre una mesa metálica oscura. La pantalla muestra un torbellino brillante de luz azul y puntos luminosos.
El procesador ARM de 18 núcleos y la potencia de 80 TOPS en IA posicionan a las laptops ultraligeras como el nuevo estándar para trabajo, creatividad y movilidad avanzada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los procesadores ha desencadenado una transformación radical en el mercado de laptops. Ya no es necesario elegir entre potencia y portabilidad: los equipos ultraligeros de 2026 integran chips capaces de gestionar inteligencia artificial avanzada, ofrecer autonomía récord y mantener diseños delgados y silenciosos.

Según Asus Colombia, este salto tecnológico marca un antes y un después en el uso cotidiano de los computadores y redefine las expectativas de rendimiento para usuarios profesionales y creativos.

PUBLICIDAD

El impacto de la nueva generación de procesadores es clave porque responde a tendencias de fondo en productividad, movilidad y eficiencia energética. Las laptops ahora pueden ejecutar tareas complejas de IA, edición multimedia y gestión de datos a velocidades de escritorio, pero en cuerpos que pesan poco más de un kilo y funcionan durante más de 20 horas sin recargar.

Arquitectura híbrida: de la fuerza bruta a la eficiencia inteligente

La nueva generación de laptops Asus redefine los estándares del mercado al combinar procesadores ultrapotentes con inteligencia artificial integrada y un diseño ultraligero - crédito Asus
La nueva generación de laptops Asus redefine los estándares del mercado al combinar procesadores ultrapotentes con inteligencia artificial integrada y un diseño ultraligero - crédito Asus

En el pasado, los procesadores dependían de todos sus núcleos funcionando a máxima potencia sin discriminar el tipo de tarea, lo que generaba calor, agotaba la batería y requería equipos pesados.

PUBLICIDAD

La nueva arquitectura híbrida, de equipos como el Asus Zenbook A16, divide los núcleos entre rendimiento (para tareas exigentes como edición de video) y eficiencia (para navegación web o escritura). Así, los núcleos de alto consumo se apagan cuando no se necesitan, permitiendo que laptops de gran pantalla alcancen autonomías de más de 20 horas y mantengan un perfil ultradelgado.

El nacimiento de la NPU: IA local y en tiempo real

La verdadera revolución es la incorporación de la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), un tercer chip especializado en acelerar tareas de inteligencia artificial. Si antes la IA debía procesarse en servidores remotos (con latencia y dependencia de internet), hoy se ejecuta de forma local y casi instantánea.

Funciones como traducción, transcripción, generación de imágenes y búsqueda visual se realizan directamente en el equipo, sin saturar la CPU ni la GPU. Esto habilita nuevos servicios como Recall (busca documentos por contenido visual), Cocreator y Copilot Vision, que permiten diseñar, editar o reorganizar archivos y fotos mediante comandos naturales, todo en milisegundos.

System on a Chip (SoC): integración total en un solo silicio

Vista cercana de un chip de computadora con un núcleo brillante y circuitos azules luminosos, incrustado en una base translúcida con textura granular oscura, rodeado de conexiones doradas sobre un fondo oscuro con destellos.
La evolución de los procesadores redefine la creatividad y el trabajo en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia es integrar CPU, GPU, NPU y memoria RAM en un único chip ultracompacto. Esta arquitectura, propia de los teléfonos inteligentes, ahora es estándar en laptops de gama alta. Al eliminar la distancia entre componentes y los buses internos tradicionales, los datos viajan a velocidades altísimas, reduciendo el retardo y el consumo energético.

El resultado de Asus: laptops de 16 pulgadas que pesan 1,2 kg y no requieren ventiladores ruidosos, gracias a la eficiencia térmica y la miniaturización de los elementos clave.

Miniaturización extrema: los nanómetros y la eficiencia energética

Los nuevos procesadores se fabrican en tecnologías de 4 o incluso 3 nanómetros, lo que permite alojar miles de millones de transistores en espacios microscópicos. Menos distancia para que viaje la electricidad significa menos calor y más potencia por cada vatio consumido. Esta mejora directa en la eficiencia energética es lo que ha hecho posible la autonomía extendida y el rendimiento sostenido en equipos ultracompactos.

La memoria RAM, ahora soldada directamente junto al chip (LPDDR5X), elimina los cuellos de botella y permite a la NPU acceder a los datos de forma instantánea.

Por ejemplo, este fabricante afirma que procesadores como el Snapdragon X Elite Extreme traen arquitectura ARM, 18 núcleos y NPUs de hasta 80 TOPS (billones de operaciones por segundo dedicadas a IA). El resultado es un equipo capaz de manejar tareas pesadas, gráficos avanzados y funciones de inteligencia artificial local, todo con una eficiencia de energía sobresaliente y en un chasis de menos de 1,2 kg.

El paradigma ha cambiado: antes, más potencia implicaba comprometer diseño y autonomía. Hoy, gracias a la arquitectura híbrida, la integración SoC y la inteligencia artificial local, las laptops pueden ser tan potentes como un equipo de escritorio, pero tan ligeras y eficientes como una tableta. Estas innovaciones marcan el camino hacia una era donde la creatividad, la movilidad y la productividad no conocen límites físicos ni energéticos.

Temas Relacionados

ProcesadorPCLaptopRamIATecnología-NoticiasLo último en tecnologíaAsus

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

La nueva función detecta amenazas y desconecta el equipo afectado de la red, manteniendo el monitoreo remoto

Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Hasta ahora, la eliminación completa del asistente solo era posible mediante herramientas de terceros, pero la compañía introdujo procedimientos oficiales

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Uno de los planes permite acceder a funciones básicas de inteligencia artificial sin costo

Planes de Gemini en Colombia, ahora disponibles para todas las necesidades: desde $0 hasta $79.000

Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

La simplificación de procesos y la eliminación de tareas manuales redundantes representan una ventaja significativa para los emisores

Tarjetas virtuales 2026: el método de pago de mayor crecimiento en el sector comercial

WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

La herramienta permite publicar fotos, videos y textos con ediciones, leyendas y stickers, visibles solo por un día para quienes siguen el canal, con reacciones y opción de compartirlas en estados propios

WhatsApp copia a Instagram: así son las nuevas historias para canales

DEPORTES

La inédita confesión que Pekerman le hizo a Messi antes de convocarlo a su primer Mundial en Alemania 2006

La inédita confesión que Pekerman le hizo a Messi antes de convocarlo a su primer Mundial en Alemania 2006

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones: el afectuoso recibimiento de Ancelotti

Los dos futbolistas que más preocupan a Lionel Scaloni para terminar de armar la lista de Argentina para el Mundial

Acertó a los campeones en tres Mundiales consecutivos y sorprendió con su pronóstico para 2026: la sentencia del “vidente de las copas”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

Maxi López lanza su propio reality tras mudarse a la Argentina: en exclusiva, los detalles del proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses de JICA para fortalecer cooperación en áreas sociales y rurales