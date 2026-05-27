Así cambiaron los procesadores de tu laptop y no lo sabías: la nueva generación es ultraligera

El procesador ARM de 18 núcleos y la potencia de 80 TOPS en IA posicionan a las laptops ultraligeras como el nuevo estándar para trabajo, creatividad y movilidad avanzada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los procesadores ha desencadenado una transformación radical en el mercado de laptops. Ya no es necesario elegir entre potencia y portabilidad: los equipos ultraligeros de 2026 integran chips capaces de gestionar inteligencia artificial avanzada, ofrecer autonomía récord y mantener diseños delgados y silenciosos.

Según Asus Colombia, este salto tecnológico marca un antes y un después en el uso cotidiano de los computadores y redefine las expectativas de rendimiento para usuarios profesionales y creativos.

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El impacto de la nueva generación de procesadores es clave porque responde a tendencias de fondo en productividad, movilidad y eficiencia energética. Las laptops ahora pueden ejecutar tareas complejas de IA, edición multimedia y gestión de datos a velocidades de escritorio, pero en cuerpos que pesan poco más de un kilo y funcionan durante más de 20 horas sin recargar.

Arquitectura híbrida: de la fuerza bruta a la eficiencia inteligente

La nueva generación de laptops Asus redefine los estándares del mercado al combinar procesadores ultrapotentes con inteligencia artificial integrada y un diseño ultraligero - crédito Asus

En el pasado, los procesadores dependían de todos sus núcleos funcionando a máxima potencia sin discriminar el tipo de tarea, lo que generaba calor, agotaba la batería y requería equipos pesados.

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La nueva arquitectura híbrida, de equipos como el Asus Zenbook A16, divide los núcleos entre rendimiento (para tareas exigentes como edición de video) y eficiencia (para navegación web o escritura). Así, los núcleos de alto consumo se apagan cuando no se necesitan, permitiendo que laptops de gran pantalla alcancen autonomías de más de 20 horas y mantengan un perfil ultradelgado.

El nacimiento de la NPU: IA local y en tiempo real

La verdadera revolución es la incorporación de la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), un tercer chip especializado en acelerar tareas de inteligencia artificial. Si antes la IA debía procesarse en servidores remotos (con latencia y dependencia de internet), hoy se ejecuta de forma local y casi instantánea.

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Funciones como traducción, transcripción, generación de imágenes y búsqueda visual se realizan directamente en el equipo, sin saturar la CPU ni la GPU. Esto habilita nuevos servicios como Recall (busca documentos por contenido visual), Cocreator y Copilot Vision, que permiten diseñar, editar o reorganizar archivos y fotos mediante comandos naturales, todo en milisegundos.

System on a Chip (SoC): integración total en un solo silicio

La evolución de los procesadores redefine la creatividad y el trabajo en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia es integrar CPU, GPU, NPU y memoria RAM en un único chip ultracompacto. Esta arquitectura, propia de los teléfonos inteligentes, ahora es estándar en laptops de gama alta. Al eliminar la distancia entre componentes y los buses internos tradicionales, los datos viajan a velocidades altísimas, reduciendo el retardo y el consumo energético.

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El resultado de Asus: laptops de 16 pulgadas que pesan 1,2 kg y no requieren ventiladores ruidosos, gracias a la eficiencia térmica y la miniaturización de los elementos clave.

Miniaturización extrema: los nanómetros y la eficiencia energética

Los nuevos procesadores se fabrican en tecnologías de 4 o incluso 3 nanómetros, lo que permite alojar miles de millones de transistores en espacios microscópicos. Menos distancia para que viaje la electricidad significa menos calor y más potencia por cada vatio consumido. Esta mejora directa en la eficiencia energética es lo que ha hecho posible la autonomía extendida y el rendimiento sostenido en equipos ultracompactos.

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La memoria RAM, ahora soldada directamente junto al chip (LPDDR5X), elimina los cuellos de botella y permite a la NPU acceder a los datos de forma instantánea.

Por ejemplo, este fabricante afirma que procesadores como el Snapdragon X Elite Extreme traen arquitectura ARM, 18 núcleos y NPUs de hasta 80 TOPS (billones de operaciones por segundo dedicadas a IA). El resultado es un equipo capaz de manejar tareas pesadas, gráficos avanzados y funciones de inteligencia artificial local, todo con una eficiencia de energía sobresaliente y en un chasis de menos de 1,2 kg.

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El paradigma ha cambiado: antes, más potencia implicaba comprometer diseño y autonomía. Hoy, gracias a la arquitectura híbrida, la integración SoC y la inteligencia artificial local, las laptops pueden ser tan potentes como un equipo de escritorio, pero tan ligeras y eficientes como una tableta. Estas innovaciones marcan el camino hacia una era donde la creatividad, la movilidad y la productividad no conocen límites físicos ni energéticos.