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Elon Musk limita el diálogo interno entre su empresa y Cursor ante posibles investigaciones antimonopolio

Aunque la comunicación está restringida, las directrices permiten a los ingenieros de xAI compartir datos y código con Cursor para el entrenamiento de modelos de IA

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A través de su empresa SpaceX, Elon Musk ha firmado un acuerdo que le otorga el derecho de adquirir Cursor. REUTERS/ Gonzalo Fuentes
A través de su empresa SpaceX, Elon Musk ha firmado un acuerdo que le otorga el derecho de adquirir Cursor. REUTERS/ Gonzalo Fuentes

Elon Musk ha tomado la decisión de restringir la interacción entre los equipos de xAI, su empresa de inteligencia artificial, y Cursor, una startup de programación de IA con la que SpaceX mantiene una opción de compra valuada en 60.000 millones de dólares.

Esta medida surge como respuesta a la preocupación por posibles investigaciones regulatorias, ya que las regulaciones estadounidenses prohíben la coordinación operativa entre compañías antes de la aprobación oficial de una adquisición.

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Regulaciones antimonopolio y el freno en la comunicación entre xAI y Cursor

La directriz que limita el contacto fue emitida por James Burnham, asesor jurídico general de xAI, quien previamente se desempeñó como principal abogado del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Elon Musk ha tomado la decisión de restringir la interacción entre los equipos de xAI y Cursor. REUTERS/Dado Ruvic
Elon Musk ha tomado la decisión de restringir la interacción entre los equipos de xAI y Cursor. REUTERS/Dado Ruvic

Según Bloomberg, Burnham instruyó a los empleados de xAI para que sus interacciones con el personal de Cursor se restringieran estrictamente a la colaboración técnica pactada en abril. Esta colaboración contempla trabajos conjuntos en recursos informáticos y programación, pero ambas empresas se mantienen legalmente independientes.

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El contexto legal es determinante: la normativa antimonopolio en Estados Unidos prohíbe el llamado “adelanto de la operación”. Este concepto hace referencia a la integración prematura de activos o decisiones empresariales entre compañías que aún no han recibido autorización de los entes reguladores, como el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio.

Ahora bien, saltarse este requisito puede acarrear sanciones económicas severas, retrasos o la anulación del acuerdo de compra.

Cursor
Cursor es una empresa de software estadounidense, subsidiaria de la startup Anysphere. (Cursor)

Burnham remarcó en un correo electrónico que xAI y Cursor continúan siendo entidades separadas y deben operar de manera autónoma hasta que, en caso de concretarse la adquisición, obtengan la aprobación regulatoria.

Además, advirtió a los empleados que sus comunicaciones podrían ser examinadas durante el proceso de revisión, y que cualquier evidencia de integración indebida pondría en serio peligro la transacción.

Colaboración técnica permitida y límites operativos para xAI y Cursor

Aunque la comunicación está restringida, las directrices permiten a los ingenieros de xAI compartir datos y código con Cursor únicamente para el entrenamiento conjunto de modelos de inteligencia artificial.

Las empresas principales y más destacadas de Elon Musk son Tesla, SpaceX y X (antes Twitter). REUTERS/Manuel Orbegozo
Las empresas principales y más destacadas de Elon Musk son Tesla, SpaceX y X (antes Twitter). REUTERS/Manuel Orbegozo

Se autoriza el uso de propiedad intelectual de ambas partes, incluido el chatbot Grok, pero exclusivamente en función del desarrollo de ese modelo colaborativo. Queda prohibido utilizar los recursos o la tecnología de Cursor con fines distintos.

Es relevante señalar que los empleados de Cursor ya ocupan oficinas en las instalaciones de xAI y ambos equipos llevan tiempo colaborando en proyectos. La notificación formal sobre los límites legales llegó cuando la colaboración ya estaba bastante avanzada, lo que aumentó la urgencia de clarificar las reglas para evitar posibles infracciones.

SpaceX, la opción de compra y la salida a bolsa

La restricción en la comunicación interna coincide con un momento crítico para SpaceX, la empresa aeroespacial que absorbió a xAI en febrero mediante una fusión valorada en 1,25 billones de dólares en acciones.

Recientemente, SpaceX presentó la documentación necesaria para iniciar lo que se proyecta como la mayor salida a bolsa de la historia. REUTERS/Dado Ruvic
Recientemente, SpaceX presentó la documentación necesaria para iniciar lo que se proyecta como la mayor salida a bolsa de la historia. REUTERS/Dado Ruvic

Recientemente, SpaceX presentó la documentación necesaria para iniciar lo que se proyecta como la mayor salida a bolsa de la historia, cotizando en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX con una valoración estimada en 1,75 billones de dólares.

Un documento remitido a la Comisión de Bolsa y Valores detalla que SpaceX podrá ejercer la opción de compra sobre Cursor durante un plazo de 30 días, que se abrirá poco después de la salida a bolsa. Si SpaceX no formaliza la adquisición antes de que termine 2026, deberá abonar a Cursor una penalización por ruptura de contrato de 10.000 millones de dólares.

La cuestión regulatoria aparece como un capítulo dentro de una situación interna más compleja en xAI. Michael Nicolls, vicepresidente de SpaceX y exjefe de ingeniería de Starlink, lidera la ingeniería de la división conocida como SpaceXAI, que concentra los desarrollos de infraestructura y del chatbot Grok. Nicolls reconoció públicamente que la empresa aún no alcanza el nivel de sus principales rivales en el campo de la inteligencia artificial.

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