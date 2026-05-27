Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

La nueva actualización de Windows 11 reintroduce Copilot con una barra lateral fija. (Composición Infobae: MICROSOFT / REUTERS/Dado Ruvic)

Windows 11 ha vuelto a situar a Copilot en el centro de la experiencia de usuario, esta vez con una barra lateral fija que ocupa parte de la pantalla y desplaza las ventanas abiertas.

Esta decisión ha generado incomodidad entre quienes prefieren mantener el escritorio despejado o no utilizan la inteligencia artificial de Microsoft. Para quienes buscan una solución, existen métodos oficiales para desactivar o eliminar Copilot y recuperar el espacio en el escritorio.

PUBLICIDAD

Copilot en Windows 11: el regreso de la barra lateral

La nueva actualización de Windows 11 reintroduce Copilot con un formato que muchos recordarán del lanzamiento inicial de 2024: una barra lateral fija. A diferencia de la versión anterior, que permitía mantener la aplicación en segundo plano o utilizarla como una ventana flotante, la nueva implementación la convierte en un elemento permanente del escritorio.

La nueva actualización de Windows 11 reintroduce Copilot con un formato que muchos recordarán del lanzamiento inicial de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no solo reduce el espacio disponible, sino que modifica la disposición de las aplicaciones abiertas, otorgando a Copilot un lugar destacado, aunque no solicitado por la mayoría.

PUBLICIDAD

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Numerosas personas expresaron su malestar por la imposibilidad de minimizar o desactivar fácilmente Copilot desde las opciones habituales del sistema.

La percepción de más de un usuario es que Microsoft está forzando la adopción de su asistente de inteligencia artificial, sin ofrecer alternativas sencillas para quienes no desean utilizarlo o prefieren una experiencia más tradicional.

PUBLICIDAD

Así luce la barra lateral de Copilot. (Windows Latest)

Como respuesta al descontento, Microsoft decidió incluir nuevas vías para desactivar Copilot, anticipando que la reintegración no sería bien recibida por todos los usuarios.

Hasta ahora, la eliminación completa de Copilot solo era posible mediante herramientas de terceros, pero la compañía introdujo procedimientos oficiales para quienes quieran deshacerse de la barra lateral.

PUBLICIDAD

Métodos para eliminar Copilot de Windows 11: paso a paso

La posibilidad de eliminar Copilot depende de la edición de Windows 11 que utilice cada persona. Para quienes cuentan con la versión Home, el proceso se realiza a través del registro de Windows.

El despliegue gradual de la actualización con Copilot como barra lateral implica que algunos usuarios ya cuentan con la nueva función. (Imagen ilustrativa Infobae)

Accediendo a la ruta HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Windows, es necesario crear un nuevo valor DWORD de 32 bits llamado RemoveMicrosoftCopilotApp y asignarle el valor 1. Tras reiniciar el equipo, Copilot dejará de aparecer en el sistema.

PUBLICIDAD

En el caso de la edición Pro, la eliminación resulta más sencilla y se lleva a cabo desde el Editor de directivas de grupo local. Siguiendo la ruta Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > IA de Windows, se encuentra la opción para quitar la aplicación Microsoft Copilot.

Es menester señalar que al seleccionar esta directiva, el sistema dejará de mostrar la barra lateral al iniciar sesión.

PUBLICIDAD

Además, existe la alternativa de utilizar PowerShell para quienes prefieren ejecutar un comando directo. El comando Get-AppxPackage -AllUsers -Name «Microsoft.Windows.Ai.Copilot.Provider» | Remove-AppxPackage permite desinstalar la aplicación para todos los usuarios, siempre que no haya sido instalada manualmente desde la Microsoft Store.

Windows 11 ha vuelto a situar a Copilot en el centro de la experiencia de usuario. MICROSOFT

Es fundamental tener en cuenta que estos métodos solo funcionan si Copilot vino preinstalado con Windows 11. Si el usuario descargó la aplicación desde la tienda de Microsoft, será necesario desinstalarla manualmente desde la propia Store.

PUBLICIDAD

Implicaciones de la integración de Copilot y alternativas para personalizar el escritorio

La decisión de Microsoft de volver a integrar Copilot como barra lateral fija representa un cambio en la estrategia de interacción entre el usuario y la inteligencia artificial en Windows 11. El objetivo declarado por la compañía es convertir a Copilot en una herramienta central, visible y de uso cotidiano.

Sin embargo, la manera de introducir esta función, desplazando aplicaciones abiertas y dificultando su desactivación, ha sido vista por muchos como una imposición.

PUBLICIDAD

Microsoft Copilot es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aunque Microsoft busca destacar las ventajas de la inteligencia artificial, la falta de flexibilidad inicial para quienes no desean utilizarla ha generado críticas. La reacción de la empresa al incluir métodos oficiales para desactivar Copilot muestra que ha tomado nota del descontento de parte de la comunidad de usuarios.

Así, quienes prefieren un escritorio sin elementos adicionales tienen ahora la posibilidad de configurar el sistema según sus necesidades, aunque el proceso puede requerir conocimientos técnicos básicos.

El despliegue gradual de la actualización con Copilot como barra lateral implica que algunos usuarios ya cuentan con la nueva función, mientras que otros la recibirán en las próximas semanas.