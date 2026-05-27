Para quienes utilizan teléfonos Android, existe la posibilidad de fijar el marcador en vivo de cualquier partido directamente en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae / REUTERS/Brendan McDermid)

El truco de Google para no perderte ni un solo gol del Mundial 2026 consiste en utilizar una serie de herramientas integradas en el buscador que permiten seguir los partidos en tiempo real, recibir notificaciones instantáneas y acceder a resúmenes y estadísticas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Con el inicio del torneo el 11 de junio, quienes deseen estar informados minuto a minuto sobre cada jugada tienen a su disposición funciones específicas tanto para dispositivos Android como iOS, así como paneles interactivos y comandos de voz. Estas opciones facilitan una experiencia de seguimiento total del evento, adaptándose a las preferencias y rutinas de cada usuario.

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Cómo seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real desde tu móvil

Para quienes utilizan teléfonos Android, existe la posibilidad de fijar el marcador en vivo de cualquier partido directamente en la pantalla. Esta función permite que, mientras se navega por otras aplicaciones, un marcador flotante muestre las actualizaciones del encuentro en curso.

El buscador redirige automáticamente al usuario a un panel especial sobre el torneo cuando escribe “Mundial 2026”. (Captura Google)

El proceso es sencillo: solo se debe buscar el partido de interés en la aplicación de Google y seleccionar la opción para anclar el marcador en vivo. De inmediato, una burbuja con el resultado aparecerá sobre el resto de las aplicaciones, manteniéndose visible y actualizándose cada vez que ocurra un cambio relevante, como un gol.

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En el caso de quienes utilizan iOS, o quienes prefieren no tener elementos flotantes en la pantalla, existe la alternativa de activar notificaciones específicas. Al buscar información sobre el Mundial o sobre un equipo en particular, el usuario encontrará un ícono de campana en el panel de resultados.

Al tocarlo, se puede seleccionar qué partidos o equipos seguir y, a partir de ese momento, el teléfono enviará notificaciones en tiempo real sobre goles, tarjetas, inicios de periodos y resultados finales. De esta manera, se garantiza estar informado aunque el teléfono no esté siendo usado en ese momento.

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El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el jueves 11 de junio de 2026.

Panel interactivo de Google: estadísticas, videos y clasificación al instante

Al buscar “Mundial 2026” en Google, el usuario accede automáticamente a un panel especial desarrollado para el torneo. Este espacio reúne en un solo lugar las principales herramientas para seguir la competencia: resúmenes en video de los goles más recientes, estadísticas detalladas al minuto y el estado actualizado de los grupos y las llaves eliminatorias.

La información sobre posesión, tiros a puerta, alineaciones y probabilidades de victoria se actualiza constantemente, permitiendo conocer el desarrollo de cada encuentro sin necesidad de acceder a portales externos.

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El panel también muestra resúmenes y clips oficiales poco después de cada gol importante, integrando el contenido audiovisual directamente en los resultados de búsqueda.

Seleccionando la campana de notificaciones en el panel de resultados, es posible elegir los equipos o encuentros que interesan particularmente. GOOGLE

Así, quienes no puedan ver el partido en directo pueden ponerse al día en segundos. Además, la sección de Discover dentro de la aplicación de Google ofrece automáticamente tarjetas con videos y jugadas destacadas, basándose en las búsquedas e intereses recientes del usuario.

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Configurar alertas y marcadores personalizados para el Mundial 2026

Para quienes desean recibir únicamente información sobre selecciones o partidos específicos, Google permite personalizar la experiencia desde el buscador. Seleccionando la campana de notificaciones en el panel de resultados, es posible elegir los equipos o encuentros que interesan particularmente.

Las alertas llegan como notificaciones push directamente a la pantalla de bloqueo, informando al instante sobre goles, tarjetas rojas, inicio del segundo tiempo y finalización del partido.

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El Mundial de 2026 se jugará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de marcador flotante, exclusiva para Android, se activa desde la tarjeta principal de cada partido y permanece visible mientras se utilizan otras aplicaciones. Esta herramienta es ideal para quienes desean estar pendientes del resultado sin interrumpir otras actividades en el teléfono.

Utilizar Google Assistant para obtener información del Mundial

En situaciones donde el usuario no puede interactuar con la pantalla, Google Assistant ofrece una alternativa práctica. Con solo pronunciar preguntas como “¿quién metió gol en el partido de España?” o “¿cómo va el partido del Mundial ahora mismo?”, el asistente proporciona respuestas orales y actualizadas en tiempo real.

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También es posible consultar el calendario completo del torneo mediante comandos de voz, facilitando la planificación para no perderse partidos clave.

Todas estas herramientas están integradas directamente en el buscador de Google y en la aplicación móvil, lo que elimina la necesidad de descargar aplicaciones de terceros o crear cuentas adicionales.

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