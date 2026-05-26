La transformación que introduce AI Mode no se limita a la escritura de consultas. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google)

Google revela el impacto de AI Mode en la forma de buscar en Estados Unidos. La compañía ha publicado un informe que ofrece datos concretos sobre cómo la integración de Gemini en Search está modificando los hábitos de búsqueda, desde el tipo de consultas hasta los formatos empleados y los objetivos de los usuarios.

Este análisis, basado en tendencias del mercado estadounidense, permite comprender el desplazamiento de la búsqueda tradicional hacia un modelo más conversacional y multimodal, donde la inteligencia artificial redefine tanto la interacción como el sentido mismo de las búsquedas.

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Cómo AI Mode transforma las búsquedas en Google

El informe de Google señala que AI Mode ya supera los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Desde su lanzamiento, la cantidad de consultas realizadas bajo este modo se ha duplicado cada trimestre, lo que indica un crecimiento acelerado en la adopción de la herramienta.

Así luce la interfaz de AI Mode. (Captura Google)

Este avance no solo implica un aumento en la frecuencia de las búsquedas, sino también un cambio profundo en la forma en que las personas formulan sus preguntas y utilizan el buscador.

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Uno de los aspectos más destacados es el incremento en la longitud de las consultas. Según los datos de Google, las búsquedas en AI Mode son, en promedio, tres veces más largas que las consultas tradicionales. Este fenómeno se interpreta como un signo de que las interacciones son más conversacionales y menos limitadas por la necesidad de acertar con palabras clave exactas.

Los usuarios se sienten más cómodos expresando sus dudas tal como las pensarían en un diálogo natural, sin preocuparse por adaptar el lenguaje a un formato rígido de búsqueda.

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El informe de Google señala que AI Mode ya supera los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además, el informe evidencia un notable crecimiento en las búsquedas encadenadas. Las consultas de seguimiento, aquellas en las que el usuario continúa la conversación con el buscador para precisar o ampliar información, han crecido más del 40% mensual en Estados Unidos.

Tendencias conversacionales y multimodales impulsadas por la IA

La transformación que introduce AI Mode no se limita a la escritura de consultas. Google resalta que las búsquedas se tornan más conversacionales y más visuales, respondiendo a la demanda de resolver tareas de manera directa. Uno de los cambios relevantes se da en el tipo de entrada utilizada: actualmente, más de una de cada seis búsquedas no se realiza mediante texto, sino a través de imágenes u otros formatos.

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Las consultas con imágenes muestran un crecimiento superior al 40% mensual desde que se implementó Gemini, posicionándose como una de las categorías de mayor expansión.

Las consultas con imágenes muestran un crecimiento superior al 40% mensual desde que se implementó Gemini. (Google)

Esta tendencia hacia la multimodalidad refleja que los usuarios consideran natural enviar imágenes, fotos o gráficos como parte de sus búsquedas, lo que representa un cambio profundo respecto al paradigma tradicional basado únicamente en texto. El buscador deja de ser un espacio donde se ingresan comandos y pasa a funcionar como un asistente capaz de interpretar distintos tipos de información para brindar respuestas útiles y contextualizadas.

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Las palabras y estructuras más frecuentes en las búsquedas refuerzan este giro conversacional. Términos como “information”, “identify”, “find”, “explain” y “summarize” aparecen entre los más repetidos, mientras que las preguntas suelen iniciar con “what”, “how”, “I”, “is” y “can”.

Principales usos de AI Mode según Google

Google categoriza el uso de AI Mode en cinco grandes bloques: explorar, decidir, aprender, hacer y crear. Cada uno de estos ejes responde a necesidades distintas del usuario y muestra cómo la inteligencia artificial amplía el alcance de las búsquedas más allá de la simple consulta de información.

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Google categoriza el uso de AI Mode en cinco grandes bloques: explorar, decidir, aprender, hacer y crear. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En la categoría “Explore”, las búsquedas relacionadas con brainstorming presentan un ritmo de crecimiento 30% mayor que el promedio de AI Mode. Esto revela que el buscador se utiliza cada vez más como un espacio para generar ideas y no solo para obtener respuestas cerradas.

El bloque “Decide” se vincula fundamentalmente con las decisiones de compra. En este ámbito, las búsquedas que comienzan con “which” han crecido un 40% más rápido que el promedio de AI Mode durante los últimos seis meses.

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Esta dinámica sugiere que los usuarios emplean la inteligencia artificial para comparar opciones y tomar decisiones informadas, especialmente en contextos de consumo y selección de productos o servicios.

Las otras categorías —aprender, hacer y crear— abarcan desde la búsqueda de información educativa hasta la ejecución de tareas y la generación de contenido creativo. Entre los temas habituales figuran la generación creativa, el entretenimiento, la educación, la moda, la comida, la salud, la tecnología, los viajes, la productividad y el desarrollo personal.

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