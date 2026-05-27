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IA, robots y la longevidad: el workshop global que busca humanizar el cuidado tecnológico

Convocados por la Universidad de Tokio, expertos de diversos países impulsarán nuevas estrategias para que las personas mayores puedan vivir con mayor independencia y seguridad

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Mano robótica blanca y plateada entregando una taza blanca a una mano humana con arrugas suaves. Fondo difuminado de ambiente doméstico moderno con una tablet.
Viena será sede de uno de los encuentros internacionales sobre robótica e inteligencia artificial orientadas al envejecimiento poblacional y la asistencia tecnológica.

El Laboratorio Matsuo-Iwasawa de la Universidad de Tokio anunció la realización de un workshop internacional que se integrará dentro de la programación oficial de la próxima Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización (ICRA 2026). El evento reunirá a especialistas de todo el mundo para discutir y presentar los últimos avances en inteligencia artificial y robótica, con un especial énfasis en su aplicación para garantizar el bienestar y la autonomía de los adultos mayores en sociedades con un alto envejecimiento demográfico.

El objetivo principal de este encuentro científico es promover el desarrollo y la investigación de soluciones tecnológicas integrales que respondan a los desafíos que plantean las poblaciones envejecidas. La convocatoria global busca impulsar herramientas que fomenten no solo la independencia y la seguridad en el entorno doméstico, sino también la integración social de las personas de la tercera edad.

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Según la información oficial publicada por el Laboratorio Matsuo-Iwasawa de la Universidad de Tokio, esta iniciativa forma parte de las actividades destacadas de la ICRA 2026, la cumbre de robótica más importante del mundo auspiciada por la IEEE Robotics and Automation Society. Aunque los organizadores académicos pertenecen a la institución japonesa, la conferencia internacional se celebrará físicamente en Viena, Austria, del 1 al 5 de junio de 2026, tal como ratifica la organización en su plataforma principal de la International Federation of Robotics. La elección del enfoque temático responde a la urgente prioridad internacional de encontrar respuestas eficaces para el cuidado domiciliario, el acompañamiento inteligente y la vida autónoma, desafíos especialmente críticos en países desarrollados.

Grupo de adultos mayores haciendo ejercicios de brazos en un gimnasio luminoso. Llevan ropa deportiva y relojes inteligentes. Un entrenador los supervisa con una tablet.
El workshop impulsado por la Universidad de Tokio abordará tecnologías aplicadas al cuidado, la autonomía y el acompañamiento de adultos mayores.

Soluciones innovadoras para el envejecimiento poblacional

El workshop, titulado formalmente “Aging Society, AI, and Robots”, abordará tres áreas de discusión prioritarias: la autonomía de los adultos mayores, el cuidado domiciliario y el acompañamiento inteligente. Estas temáticas reflejan preocupaciones que van mucho más allá de lo puramente tecnológico, contemplando profundas dimensiones sociales y éticas.

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Los organizadores subrayan que ya existen experiencias muy prometedoras en el uso de inteligencia artificial y robótica en el entorno del hogar, tales como asistentes virtuales avanzados, sensores de movimiento inteligentes y robots de soporte físico para actividades cotidianas. El encuentro en la capital austriaca servirá como un espacio para compartir estos avances y abrir nuevas perspectivas en el desarrollo de soluciones que resulten tanto escalables como adaptables a las diferentes realidades nacionales de los países participantes.

El concepto de “acompañamiento inteligente” será uno de los ejes centrales del debate promovido por el equipo académico de la Universidad de Tokio. Este enfoque persigue el diseño de sistemas que superen la mera funcionalidad técnica y asistencial, siendo capaces de brindar un genuino apoyo emocional y social a los usuarios con el fin de contrarrestar la soledad y potenciar su salud mental integral.

Una mujer adulta mayor con sensores en la ropa camina sobre plataformas de fuerza en un laboratorio. Un investigador sentado monitorea datos en dos pantallas.
Investigadores y especialistas debatirán en ICRA 2026 el uso de inteligencia artificial y robótica para acompañar a sociedades con envejecimiento acelerado.

Impacto global y colaborativo en el cuidado asistencial

El carácter internacional de la cita científica permitirá que ingenieros, científicos, proveedores de cuidados de primera línea y responsables de políticas públicas dialoguen e intercambien estrategias. El workshop está planteado como un puente de interacción directa entre quienes diseñan e investigan la tecnología punta y quienes definen su implementación en las políticas de salud pública y apoyo comunitario.

Se espera que los debates generados en el evento orienten el diseño de nuevos servicios dirigidos a los adultos mayores, contribuyan a la elaboración de directrices internacionales sobre autonomía tecnológica y estimulen la cooperación entre los sectores público y privado para impulsar la inversión en tecnología asistencial.

Históricamente, las iniciativas y simposios previos celebrados en el marco de las conferencias ICRA han permitido catalizar descubrimientos que posteriormente se tradujeron en mejoras reales para la calidad de vida de las personas. La jornada será una oportunidad para fortalecer ese compromiso global y acelerar el desarrollo de tecnologías que posibiliten vidas independientes, satisfactorias y dignas frente a las urgentes tendencias demográficas del siglo XXI.

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