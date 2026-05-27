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Así puedes borrar un contacto de WhatsApp para que no aparezca más en la aplicación

Antes de eliminar, es recomendable hacer una copia de seguridad de los mensajes importantes

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WhatsApp - chat - grupo - personas - timidez - tecnología - 26 de mayo
Eliminar un contacto en WhatsApp mejora la organización y protege la privacidad del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eliminar un contacto de WhatsApp de manera definitiva requiere más que borrar una conversación: también hay que quitarlo de la agenda del teléfono para que desaparezca por completo de la aplicación. El proceso varía levemente entre Android y iPhone y ayuda a proteger la privacidad, ordenar la lista y evitar confusiones con números desactualizados.

Con el tiempo, la lista de contactos de WhatsApp puede llenarse de personas con las que ya no existe comunicación o cuyos números cambiaron.

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Eliminar esos registros mejora la organización y protege la información personal si un número almacenado cambia de usuario. También facilita encontrar contactos relevantes y reduce el riesgo de enviar mensajes o archivos al destinatario equivocado.

Ahora podrás guardar copias de seguridad de chats de WhatsApp con llaves de acceso biométricas.
En Android, los contactos deben borrarse desde la agenda del teléfono para desaparecer de WhatsApp.(Reuters)

Cómo borrar contactos desde WhatsApp en Android

En dispositivos Android, el procedimiento abarca una serie de pasos:

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  • Abrir WhatsApp y entrar en la pestaña Chats.
  • Tocar el ícono verde para iniciar un nuevo chat (esquina inferior derecha).
  • Buscar y seleccionar el contacto que se quiere eliminar.
  • Abrir el perfil del contacto:
    • Tocar el nombre dentro del chat.
    • Volver a tocar el nombre en la parte superior para entrar a la ficha de información.
  • Tocar el menú de tres puntos y elegir:
    • Editar, o
    • Ver en la libreta de contactos.
  • En la app de contactos del teléfono, seleccionar Eliminar y confirmar.
  • Volver a WhatsApp:
    • Si no había chat previo, el contacto dejará de aparecer.
    • Si había chat, puede quedar visible como número sin nombre en el historial.
Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
Tras borrar el contacto, aún pueden quedar conversaciones previas en el historial de chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar un contacto en iPhone

En iPhone, el proceso es similar:

  • Ingresar a WhatsApp y seleccionar la pestaña “Chats”.
  • Presionar el ícono de crear un nuevo chat en la esquina superior derecha.
  • Buscar y pulsar el contacto para acceder a la ventana del chat.
  • Tocar el nombre del contacto en la parte superior para abrir su perfil. Seleccionar “Editar” en la ficha de información y elegir “Eliminar contacto”.

Esta acción lo borra tanto de la agenda como de WhatsApp.

Cómo asegurarse de que el contacto no vuelva a aparecer

La eliminación completa requiere borrar el contacto tanto de WhatsApp como de la agenda del teléfono. Si después del proceso el número sigue visible, puede deberse a que la aplicación no actualizó la lista o a que el contacto no se eliminó correctamente de la agenda.

Actualizar la lista de contactos en WhatsApp asegura que los eliminados no sigan visibles. (Reuters)
Actualizar la lista de contactos en WhatsApp asegura que los eliminados no sigan visibles. (Reuters)

Para corregirlo, hay que abrir la pestaña de contactos en WhatsApp, presionar el ícono de tres puntos y seleccionar “Actualizar”. Con esa sincronización, los contactos eliminados dejan de aparecer.

Aunque el contacto se elimine, las conversaciones previas seguirán en el historial. Si se quiere borrar todo rastro, hay que entrar al chat y elegir “Eliminar chat”.

Recomendaciones antes de eliminar un contacto

Antes de eliminar un contacto, conviene hacer una copia de seguridad de los mensajes importantes. WhatsApp permite respaldar conversaciones de forma manual o automática mediante Google Drive en Android o iCloud en iPhone. También existen aplicaciones como MobileTrans para copiar y transferir historiales entre dispositivos o sistemas.

Realizar un respaldo evita la pérdida de datos relevantes, sobre todo si el chat incluye información valiosa o comprobantes de transacciones.

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