Tecno

Estos son los 5 nuevos coches que llegan a Gran Turismo 7 con la actualización de junio

El Ferrari 499P, ganador de Le Mans, será uno de los modelos disponibles en la actualización de junio

Guardar
Google icon
Nuevos autos GT7
Polyphony Digital anunció la llegada de cinco nuevos coches a Gran Turismo 7 en la World Series de Milán. (Captura/Gran Turismo TV)

Gran Turismo 7 incorporará cinco vehículos de alto perfil a su catálogo en la actualización gratuita para PS5 y PS4 que estará disponible el 11 de junio, todos inspirados en el World Endurance Championship (WEC).

El anuncio se realizó durante el evento de la Gran Turismo World Series en Milán y ha generado entusiasmo entre los seguidores del juego, que ven cumplidas varias de sus peticiones históricas.

PUBLICIDAD

Lista completa de los nuevos coches

La actualización de junio de Gran Turismo 7, desarrollada por Polyphony Digital, incluirá los siguientes modelos:

  • BMW M Hybrid V8
  • Ferrari 499P
  • Peugeot 9X8
  • Porsche 963
  • WEC Porsche 992 Turbo S Safety Car
Nuevos autos GT7
El BMW M Hybrid V8 y el Peugeot 9X8 se suman como representantes destacados de la clase Le Mans Hypercar. (Polyphony Digital)

Cuatro de estos vehículos compiten en la clase Le Mans Hypercar, una de las categorías más prestigiosas del automovilismo de resistencia. El Ferrari 499P destaca por haber ganado las 24 Horas de Le Mans en ediciones consecutivas, mientras que el Porsche 963 se ha consolidado como uno de los líderes más constantes en la parrilla.El

PUBLICIDAD

BMW M Hybrid V8 llama la atención por su diseño, y el Peugeot 9X8 aporta un toque distintivo al no contar con alerón trasero en su configuración original, lo que ha sido especialmente apreciado por los aficionados a las carreras de prototipos.

La adición del WEC Porsche 992 Turbo S Safety Car completa la selección, aportando variedad y representando el papel fundamental de los coches de seguridad en las competiciones reales. Este modelo suele captar el interés de los jugadores, que valoran poder recrear escenarios auténticos de las carreras internacionales.

Nuevos autos GT7
El Porsche 963, líder habitual en la resistencia, estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores. (Captura/Gran Turismo TV)

Estrategia de contenido

Desde su lanzamiento en 2022, Gran Turismo 7 ha mantenido una política de actualizaciones gratuitas, en contraste con otras franquicias del género que optan por cobrar por contenido adicional. El historial de Sony y Polyphony Digital con los títulos de live-service ha sido objeto de análisis, pero el trabajo continuo en Gran Turismo 7 ha permitido restaurar su reputación tras críticas iniciales relacionadas con la economía del juego.

Los nuevos coches llegan en respuesta a la demanda de la comunidad, que venía solicitando la incorporación de vehículos del WEC durante los últimos años. La decisión de añadir cinco modelos de una sola vez, y hacerlo en coincidencia con la Gran Turismo World Series, refuerza la percepción de que el equipo de desarrollo escucha activamente a sus usuarios.

Relevancia en el contexto competitivo

La actualización de junio se produce en un momento clave para el género de los videojuegos de carreras. Con la llegada próxima de Forza Horizon 6, la competencia se intensifica, pero el enfoque de Polyphony Digital de añadir contenido relevante y gratuito mes a mes mantiene a Gran Turismo 7 como una opción vigente y dinámica.

GT7
Gran Turismo 7 mantiene su política de contenido gratuito para fortalecer su posición frente a la competencia. (PlayStation)

La política de actualizaciones regulares ha contribuido a que el título conserve una base de jugadores activa, incluso cuatro años después de su lanzamiento. Este ritmo constante de novedades contrasta con el modelo de otras sagas que segmentan el contenido detrás de pagos adicionales.

Qué esperar de la actualización

El 11 de junio, todos los jugadores de Gran Turismo 7 tendrán acceso sin coste adicional a los cinco nuevos vehículos, lo que permitirá experimentar la emoción de conducir modelos emblemáticos de la resistencia mundial. La presencia de coches como el Ferrari 499P y el Porsche 963 eleva el nivel de realismo y variedad en el simulador, mientras que la inclusión de un coche de seguridad como el WEC Porsche 992 Turbo S Safety Car añade nuevas posibilidades para recrear situaciones auténticas del automovilismo.

La comunidad espera con interés el lanzamiento, convencida de que esta actualización refuerza el compromiso de Polyphony Digital con el soporte continuado y la satisfacción de sus jugadores.

Temas Relacionados

Gran TurismoVideojuegosPlaystationTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que la IA no es la verdadera causa de los despidos en una empresa

Empresas como Amazon y Microsoft han justificado miles de recortes laborales atribuyéndolos al avance de la inteligencia artificial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que la IA no es la verdadera causa de los despidos en una empresa

Gothic Remake requerirá descarga obligatoria para acceder al modo offline

THQ Nordic aclara que el juego requerirá una descarga de aproximadamente 5 GB el día de estreno

Gothic Remake requerirá descarga obligatoria para acceder al modo offline

Director de Spotify defiende su decisión de apostar por la música con IA en la plataforma

Compositores y defensores de derechos de autor expresan preocupación por el impacto de la IA en la competencia artística

Director de Spotify defiende su decisión de apostar por la música con IA en la plataforma

No todos los que no responden en grupos de WhatsApp son tímidos, según la IA

Según Gemini, no responder en un chat grupal puede ser una auténtica demostración de inteligencia emocional y gestión del tiempo

No todos los que no responden en grupos de WhatsApp son tímidos, según la IA

Nvidia retira una aplicación que sus clientes han usado por 20 años en Windows

El cambio busca simplificar la experiencia de configuración para los usuarios

Nvidia retira una aplicación que sus clientes han usado por 20 años en Windows

DEPORTES

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Franco Colapinto logró un sorprendente récord: por qué es el piloto “con más aguante” en la Fórmula 1

“Me hizo odiar estar ahí”: nuevas revelaciones de Di María sobre su relación con Van Gaal en Manchester United

Por qué Cristiano Ronaldo lidera la lista de los 10 deportistas que más dinero ganaron en 2026: el detalle en el que le gana Messi

Lanús venció 1-0 a Mirassol por la última fecha de la Libertadores y aseguró su boleto a la Copa Sudamericana

TELESHOW

Con un coro de niños y una emotiva apertura, Milo J abrió su noche consagratoria en los Premios Carlos Gardel 2026

Con un coro de niños y una emotiva apertura, Milo J abrió su noche consagratoria en los Premios Carlos Gardel 2026

La emoción de Elena Roger por la visita de Charly García a Invasiones I: “Queríamos que reciba todo nuestro amor”

Juana Repetto debió llevar a su bebé al médico con fiebre y cruzó a quienes la critican porque sus hijos andan descalzos

¿IA o realidad? Se viralizó un video de Estanislao Bachrach llevandole una torta a Nati Jota por su cumpleaños

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes

INFOBAE AMÉRICA

Desalojan residuos y limpian ríos para evitar inundaciones: intervienen 200 metros en San Salvador, El Salvador

Desalojan residuos y limpian ríos para evitar inundaciones: intervienen 200 metros en San Salvador, El Salvador

Ministerio de Salud eleva a 47 los afectados por brote alimentario en Costa Rica: hay un fallecido y decenas de casos bajo investigación

Las autoridades de República Dominicana y Ecuador impulsan nuevas oportunidades de inversión y cooperación

Expulsan de Guatemala a hondureño implicado en masacre de agentes

Honduras registra segunda masacre en menos de 24 horas: tres estudiantes serían nuevas víctimas mortales