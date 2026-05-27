Los avances previstos no solo afectan al hardware, sino que también implican cambios en la interacción. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Macrumors)

Apple podría modificar el diseño y la experiencia de usuario en su próxima generación de MacBook, con la llegada del MacBook Ultra. Este modelo, que ha sido objeto de múltiples filtraciones y rumores en los últimos meses, marcaría un antes y un después en la gama de portátiles de la marca.

Los avances previstos no solo afectan al hardware, sino que también implican cambios en la interacción y en la estrategia de producto de Apple dentro del segmento de portátiles premium.

PUBLICIDAD

Cambios en el diseño y la experiencia con el MacBook Ultra

El MacBook Ultra se perfila como un equipo que no solo renovaría la línea de portátiles de Apple, sino que también introduciría innovaciones significativas en la forma en que los usuarios interactúan con estos dispositivos.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva generación es la adopción de pantallas OLED. (Macrumors)

Según información publicada en la newsletter Power On de Mark Gurman, este modelo no reemplazaría a los actuales MacBook Pro, sino que se posicionaría por encima de ellos como una opción aún más avanzada dentro del catálogo.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva generación es la adopción de pantallas OLED, cuya fabricación estaría a cargo de Samsung Display. Este tipo de paneles permitiría a Apple reducir el grosor de sus portátiles, siguiendo una tendencia ya vista en productos como iPad y iPhone, donde la combinación de delgadez y calidad visual ha sido uno de los principales argumentos comerciales.

El salto tecnológico al OLED no solo mejora la calidad de imagen, sino que abre la puerta a dispositivos más ligeros y estilizados, reforzando la apuesta de Apple por el diseño y la portabilidad.

PUBLICIDAD

El MacBook Ultra se perfila como un equipo que no solo renovaría la línea de portátiles de Apple.

En cuanto a la interacción, se espera que el MacBook Ultra sea el primer portátil de la marca en incorporar pantalla táctil. Este cambio supondría un giro respecto a la postura tradicional de Apple, que durante años ha evitado añadir esta característica a sus Mac, a pesar de la demanda de los usuarios y de su presencia en muchos modelos de la competencia en el ecosistema PC.

La introducción de la función táctil en el MacBook Ultra modificaría la experiencia de uso, al ofrecer nuevas posibilidades de interacción que hasta ahora solo estaban disponibles en dispositivos como el iPad.

PUBLICIDAD

Innovaciones en pantallas: OLED y la posible pantalla táctil

La apuesta por la tecnología OLED en el MacBook Ultra representa una transformación relevante en las prestaciones de los portátiles de Apple. Estas pantallas, fabricadas por Samsung Display según las filtraciones, ofrecerían mejoras sustanciales en términos de brillo, contraste y eficiencia energética.

Una MacBook Pro moderna muestra su pantalla OLED de borde a borde con colores vibrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el diseño ultradelgado que permite el OLED contribuiría a posicionar al MacBook Ultra como el modelo más avanzado en términos de construcción y portabilidad dentro del portafolio de Apple.

PUBLICIDAD

Junto a la implementación de OLED, la posibilidad de que el MacBook Ultra estrene una pantalla táctil es uno de los puntos que más debate ha generado entre los seguidores de la marca. Históricamente, Apple ha defendido la separación entre la experiencia Mac y la de sus dispositivos móviles, evitando la integración de la funcionalidad táctil en sus portátiles.

Sin embargo, los rumores actuales señalan que la compañía estaría dispuesta a romper con esa tradición, respondiendo a una demanda persistente de los usuarios y adaptándose a una tendencia que ya se ha consolidado en el mercado de portátiles PC.

PUBLICIDAD

La combinación de estas dos características —OLED y pantalla táctil— no solo elevaría la calidad visual y la versatilidad del MacBook Ultra, sino que también redefiniría las expectativas de los usuarios respecto a lo que puede ofrecer un portátil de alta gama.

Históricamente, Apple ha defendido la separación entre la experiencia Mac y la de sus dispositivos móviles. REUTERS/Brendan McDermid

Cambios en la interfaz: adiós al notch y llegada de la isla dinámica

Otro de los posibles cambios que traería el MacBook Ultra está relacionado con la evolución del diseño de la pantalla, concretamente con la desaparición del notch en favor de una solución inspirada en los últimos modelos de iPhone.

PUBLICIDAD

Los rumores apuntan a que Apple podría eliminar la clásica muesca superior en sus nuevos portátiles y adoptar una isla dinámica, una barra interactiva que se adapta al contexto y a las aplicaciones en uso.

Esta decisión respondería a una búsqueda de mayor integración estética y funcional, permitiendo que la pantalla gane superficie útil y que las notificaciones y controles se presenten de manera más eficiente y visualmente atractiva.

PUBLICIDAD

Todo indica que Apple no retirará inmediatamente los modelos MacBook Pro actuales cuando llegue el Ultra. (Imagen ilustrativa Infobae)

La dinámica de la isla interactiva está diseñada para mostrar información relevante según la aplicación que se utilice, mejorando la organización y la experiencia del usuario sin recurrir al notch, cuya aceptación ha sido desigual entre los usuarios de MacBook.

Estrategia de lanzamiento del MacBook Ultra

En cuanto a la estrategia de lanzamiento, todo indica que Apple no retirará inmediatamente los modelos MacBook Pro actuales cuando llegue el Ultra, sino que ambos convivirán en la oferta comercial de la compañía.

El Ultra se situaría como la opción más exclusiva y avanzada, dirigida a quienes buscan las máximas prestaciones y un diseño vanguardista, mientras que los modelos Pro seguirían disponibles como alternativas de alto rendimiento.

Sobre el precio, todavía no hay información oficial, pero las previsiones apuntan a que el MacBook Ultra se ubicará en la franja más alta del mercado. La combinación de tecnología OLED, pantalla táctil y las posibles mejoras en diseño justifican que no será un producto económico.