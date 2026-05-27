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Cada cuánto debes limpiar y revisar tu computadora para evitar fallas y sobrecalentamiento

El polvo acumulado y la falta de mantenimiento pueden reducir el rendimiento y dañar componentes internos de la PC

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Vista cenital de una computadora de escritorio abierta con placa madre y componentes internos. Una mano enguantada de azul limpia el ventilador con una brocha.
Un técnico con guante de látex azul utiliza una brocha para limpiar el polvo acumulado en el ventilador de una computadora de escritorio abierta durante un proceso de mantenimiento preventivo y profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas utilizan diariamente una computadora portátil o de escritorio para trabajar, estudiar, jugar o realizar tareas cotidianas. Sin embargo, muchos equipos comienzan a presentar lentitud, sobrecalentamiento, errores inesperados o fallas graves debido a un problema que suele pasar desapercibido: la falta de mantenimiento periódico.

Especialistas en soporte técnico recomiendan realizar revisiones preventivas cada tres o seis meses para mantener el rendimiento del equipo en condiciones óptimas y evitar daños que pueden terminar afectando componentes internos costosos o incluso provocar la pérdida de información importante.

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El mantenimiento de una PC no solo consiste en limpiar el polvo acumulado. También implica revisar el estado del software, los sistemas de ventilación, el almacenamiento, la memoria y otros componentes esenciales para asegurar que el dispositivo funcione correctamente.}

Primer plano de un técnico con guantes azules limpiando los ventiladores y componentes internos de una computadora de escritorio abierta con aire comprimido y un cepillo.
Un técnico especializado, usando guantes azules, limpia meticulosamente los ventiladores y componentes internos de una computadora de escritorio abierta con aire comprimido y un cepillo para asegurar su óptimo funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el mantenimiento es tan importante

Con el paso del tiempo, las computadoras acumulan suciedad, archivos temporales, programas innecesarios y desgaste interno que afectan directamente el rendimiento.

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Uno de los problemas más comunes es el sobrecalentamiento. Cuando los ventiladores y conductos de aire se llenan de polvo, el equipo pierde capacidad para disipar el calor generado por el procesador y otros componentes.

Esto puede provocar:

  • Lentitud en el sistema
  • Apagados repentinos
  • Congelamiento de programas
  • Pantallas azules o negras
  • Fallas permanentes en piezas internas

Además, el exceso de temperatura reduce la vida útil del hardware y aumenta el riesgo de daños irreparables.

Laptop sobre un escritorio, ventiladores internos sucios con polvo. La pantalla muestra iconos de fuego, termómetro y advertencia de alta temperatura, con humo saliendo del equipo.
Una laptop sobrecalentándose sobre un escritorio muestra una pantalla de advertencia de alta temperatura, con humo visible y sus ventiladores internos completamente obstruidos por polvo, señalando un grave problema de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto tiempo se recomienda revisar la computadora

Los especialistas sugieren realizar un mantenimiento preventivo aproximadamente cada cuatro meses, aunque el intervalo puede variar dependiendo del uso del equipo.

Por ejemplo, una computadora utilizada diariamente para videojuegos, edición de video o programas exigentes puede requerir revisiones más frecuentes.

En términos generales, se aconseja:

  • Revisiones básicas cada 3 a 6 meses
  • Limpieza interna periódica
  • Control de temperatura y ventilación
  • Verificación de almacenamiento y memoria
  • Revisión de programas instalados y sistema operativo

Ignorar estas revisiones durante largos períodos puede generar problemas acumulativos que terminan afectando seriamente el funcionamiento del equipo.

Un técnico con barba en camisa azul y negra manipula una tarjeta gráfica en el interior de una PC gamer abierta con luces LED. Herramientas y un portátil visibles en la mesa.
Un técnico de soporte especializado realiza mantenimiento preventivo a una PC gamer, revisando componentes clave como la tarjeta gráfica, memoria RAM y el sistema de refrigeración en una moderna oficina tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos de mantenimiento

El cuidado técnico de una computadora suele dividirse en dos categorías principales: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

Mantenimiento preventivo

Es el más recomendable porque busca detectar pequeños problemas antes de que se conviertan en fallas graves.

Incluye tareas como:

  • Limpieza interna de ventiladores y componentes
  • Eliminación de archivos innecesarios
  • Actualización de software
  • Revisión del estado del disco duro o SSD
  • Verificación de la memoria RAM
  • Control de temperaturas internas

Este tipo de mantenimiento ayuda a conservar el rendimiento original del equipo y prolongar su vida útil.

Mantenimiento correctivo

Se realiza cuando la computadora ya presenta fallas importantes.

En estos casos, el técnico debe reparar o reemplazar componentes dañados, realizar soldaduras, reinstalar el sistema operativo o recuperar información perdida.

Generalmente, este proceso es más costoso y complejo que el mantenimiento preventivo.

Infografía comparativa del interior de una PC limpia con ventiladores encendidos y una PC sucia con mucho polvo, mostrando diferencias de temperatura y rendimiento.
Una infografía tecnológica compara visualmente una computadora con ventiladores limpios a 40°C y rendimiento óptimo, frente a otra con polvo acumulado a 85°C y rendimiento lento, ilustrando el impacto de la suciedad en el hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué problemas puede sufrir una PC sin mantenimiento

Los equipos que pasan largos períodos sin revisiones suelen experimentar múltiples inconvenientes.

Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Funcionamiento lento
  • Problemas con la memoria RAM
  • Pérdida de archivos
  • Fallas en discos duros o SSD
  • Daños en ventiladores
  • Sobrecalentamiento constante
  • Errores críticos del sistema

En algunos casos, el daño puede afectar directamente al procesador o la tarjeta gráfica, dos de las piezas más importantes y costosas de una computadora.

La limpieza casera puede ser riesgosa

Aunque muchas personas intentan limpiar su computadora por cuenta propia, los especialistas recomiendan acudir a un técnico capacitado, especialmente cuando se trata de desmontar componentes internos.

Una manipulación incorrecta puede generar descargas eléctricas, romper conectores delicados o dañar piezas fundamentales del equipo.

Además, algunos productos de limpieza inadecuados pueden afectar circuitos electrónicos o provocar acumulación de humedad.

Hombre con barba gris se toma la cabeza junto a una computadora que emite humo. La pantalla muestra un "error de pantalla azul" y el interior del CPU está naranja brillante.
Un hombre frustrado se agarra la cabeza mientras su computadora de escritorio emite humo y muestra una pantalla azul de error, indicando una falla técnica catastrófica en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento ayuda a extender la vida útil del equipo

Realizar revisiones periódicas no solo mejora el rendimiento diario de la computadora. También puede extender considerablemente la duración del dispositivo.

Una PC correctamente mantenida puede funcionar durante muchos más años sin necesidad de reemplazar componentes importantes o comprar un equipo nuevo.

En un contexto donde muchas personas dependen de la computadora para trabajar, estudiar o almacenar información personal, el mantenimiento preventivo se convirtió en una práctica fundamental para evitar gastos mayores y problemas técnicos inesperados.

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