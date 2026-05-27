Cada cuánto debes limpiar y revisar tu computadora para evitar fallas y sobrecalentamiento

Millones de personas utilizan diariamente una computadora portátil o de escritorio para trabajar, estudiar, jugar o realizar tareas cotidianas. Sin embargo, muchos equipos comienzan a presentar lentitud, sobrecalentamiento, errores inesperados o fallas graves debido a un problema que suele pasar desapercibido: la falta de mantenimiento periódico.
Especialistas en soporte técnico recomiendan realizar revisiones preventivas cada tres o seis meses para mantener el rendimiento del equipo en condiciones óptimas y evitar daños que pueden terminar afectando componentes internos costosos o incluso provocar la pérdida de información importante.
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El mantenimiento de una PC no solo consiste en limpiar el polvo acumulado. También implica revisar el estado del software, los sistemas de ventilación, el almacenamiento, la memoria y otros componentes esenciales para asegurar que el dispositivo funcione correctamente.}
Por qué el mantenimiento es tan importante
Con el paso del tiempo, las computadoras acumulan suciedad, archivos temporales, programas innecesarios y desgaste interno que afectan directamente el rendimiento.
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Uno de los problemas más comunes es el sobrecalentamiento. Cuando los ventiladores y conductos de aire se llenan de polvo, el equipo pierde capacidad para disipar el calor generado por el procesador y otros componentes.
Esto puede provocar:
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- Lentitud en el sistema
- Apagados repentinos
- Congelamiento de programas
- Pantallas azules o negras
- Fallas permanentes en piezas internas
Además, el exceso de temperatura reduce la vida útil del hardware y aumenta el riesgo de daños irreparables.
Cada cuánto tiempo se recomienda revisar la computadora
Los especialistas sugieren realizar un mantenimiento preventivo aproximadamente cada cuatro meses, aunque el intervalo puede variar dependiendo del uso del equipo.
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Por ejemplo, una computadora utilizada diariamente para videojuegos, edición de video o programas exigentes puede requerir revisiones más frecuentes.
En términos generales, se aconseja:
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- Revisiones básicas cada 3 a 6 meses
- Limpieza interna periódica
- Control de temperatura y ventilación
- Verificación de almacenamiento y memoria
- Revisión de programas instalados y sistema operativo
Ignorar estas revisiones durante largos períodos puede generar problemas acumulativos que terminan afectando seriamente el funcionamiento del equipo.
Existen dos tipos de mantenimiento
El cuidado técnico de una computadora suele dividirse en dos categorías principales: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
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Mantenimiento preventivo
Es el más recomendable porque busca detectar pequeños problemas antes de que se conviertan en fallas graves.
Incluye tareas como:
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- Limpieza interna de ventiladores y componentes
- Eliminación de archivos innecesarios
- Actualización de software
- Revisión del estado del disco duro o SSD
- Verificación de la memoria RAM
- Control de temperaturas internas
Este tipo de mantenimiento ayuda a conservar el rendimiento original del equipo y prolongar su vida útil.
Mantenimiento correctivo
Se realiza cuando la computadora ya presenta fallas importantes.
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En estos casos, el técnico debe reparar o reemplazar componentes dañados, realizar soldaduras, reinstalar el sistema operativo o recuperar información perdida.
Generalmente, este proceso es más costoso y complejo que el mantenimiento preventivo.
Qué problemas puede sufrir una PC sin mantenimiento
Los equipos que pasan largos períodos sin revisiones suelen experimentar múltiples inconvenientes.
Entre los más frecuentes se encuentran:
- Funcionamiento lento
- Problemas con la memoria RAM
- Pérdida de archivos
- Fallas en discos duros o SSD
- Daños en ventiladores
- Sobrecalentamiento constante
- Errores críticos del sistema
En algunos casos, el daño puede afectar directamente al procesador o la tarjeta gráfica, dos de las piezas más importantes y costosas de una computadora.
La limpieza casera puede ser riesgosa
Aunque muchas personas intentan limpiar su computadora por cuenta propia, los especialistas recomiendan acudir a un técnico capacitado, especialmente cuando se trata de desmontar componentes internos.
Una manipulación incorrecta puede generar descargas eléctricas, romper conectores delicados o dañar piezas fundamentales del equipo.
Además, algunos productos de limpieza inadecuados pueden afectar circuitos electrónicos o provocar acumulación de humedad.
El mantenimiento ayuda a extender la vida útil del equipo
Realizar revisiones periódicas no solo mejora el rendimiento diario de la computadora. También puede extender considerablemente la duración del dispositivo.
Una PC correctamente mantenida puede funcionar durante muchos más años sin necesidad de reemplazar componentes importantes o comprar un equipo nuevo.
En un contexto donde muchas personas dependen de la computadora para trabajar, estudiar o almacenar información personal, el mantenimiento preventivo se convirtió en una práctica fundamental para evitar gastos mayores y problemas técnicos inesperados.
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