El dólar tuvo una leve suba, avanzó por tercer día seguido y alcanzó el nivel más alto de mayo

El dólar mayorista mantiene una baja de 2,9% en 2026.

El volumen operado en el segmento de contado de la plaza mayorista registró un marcado recorte de unos USD 256 millones respecto del martes (-37,5%) a USD 427,9 millones, aunque el dólar mayorista se mantuvo estable con equilibrio entre oferta y demanda: ganó solo 1,50 pesos (+0,1%), a $1.412,50, el precio más alto desde el 27 de abril.

El tipo de cambio mayorista mantiene en mayo una ganancia de 21,50 pesos o 1,5%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 42,50 pesos o 2,9%, en contraste con una inflación próxima al 14%, que se traduce en una “apreciación” cambiaria en torno al 17% en lo que va del año.

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“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 9,50 pesos, por encima hasta ahora de la suba de 3,50 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias vigentes en los $1.753,55, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 341,05 pesos o 24,1% de ese umbral.

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El dólar al público permaneció invariable a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.429,90 para la venta y $1.378,43 para la compra.

También terminó sin cambios el dólar blue, a $1.440 para la venta, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

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Con negocios por el equivalente a USD 1.880,1 millones, los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos mixtos. Las posturas para fin de mes -las más negociadas- avanzaron 1,50 peso o 0,1%, a $1.412,50, idéntico precio del dólar mayorista.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, enfatizó que “el BCRA sigue comprando dólares en el MULC, sumando ya más de USD 1.950 millones en lo que va del mes, superando los USD 9.000 millones en el año, en un contexto en que la cotización del dólar sigue estable. Dicho esto, se vio ayer martes algo de suba en el interés abierto de futuros de dólar, marcando que hubo algo de demanda por cobertura cambiaria”.

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“En el plano local, la mirada estará hoy sobre la licitación de deuda en pesos, con una situación de liquidez holgada en moneda domestica que lleva a pensar que no habría grandes sobresaltos para poder renovar exitosamente los pagos. Esta vez no se ofrecen los flamantes duales CER/TAMAR, que fueron altamente demandados en la licitación anterior, por lo que la pregunta pasa por qué tanto podrá el Tesoro estirar sus vencimientos en el tiempo”, apuntó Franco.

Los analistas de Max Capital destacaron el incremento de reservas internacionales brutas, al filio de los USD 48.000 millones por primera vez desde 2019, “explicada principalmente por el desembolso de USD 1.000 millones del FMI. Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en moneda extranjera -al 21 de mayo- muestran que los depósitos en dólares aumentaron USD 6 millones, hasta USD 38.942 millones”.

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Los analistas de Balanz observaron que “entre algunos de los aspectos destacados del informe, el FMI asume financiamiento externo por USD 5.400 millones, con USD 4.000 millones en préstamos sindicados respaldados por garantías de organismos multilaterales y, de manera implícita, USD 1.400 millones vía acceso directo al mercado. Con respecto a la meta de reservas, el objetivo a fines de diciembre de 2025 se incumplió por USD 10.000 millones, al tiempo que la nueva meta para 2026 fue ajustada a USD 8.000 millones”.