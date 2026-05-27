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Ya puedes jugar gratis la demo de Resident Evil Requiem en PlayStation, Xbox y PC

La demostración incluye secuencias protagonizadas por Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy con dos estilos de gameplay diferentes

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Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Capcom lanzó oficialmente una demo gratuita de Resident Evil Requiem para todas las plataformas donde está disponible el juego. Desde ahora, los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2, Steam y Epic Games Store pueden probar una parte del nuevo título de la histórica saga de terror antes de decidir su compra.

El lanzamiento de la demo llega varios meses después del estreno oficial del videojuego, ocurrido el 27 de febrero, fecha en la que Resident Evil Requiem debutó con buenas críticas y un sólido rendimiento comercial.

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A diferencia de otros lanzamientos recientes de Capcom, el juego no había contado con una demostración previa antes de su salida al mercado, algo que sorprendió a parte de la comunidad debido a que la compañía suele publicar versiones de prueba anticipadas para sus principales franquicias.

La demo de Resident Evil Requiem se puede jugar de manera gratuita en consolas y PC.
La demo de Resident Evil Requiem se puede jugar de manera gratuita en consolas y PC.

La demo muestra a Grace y Leon en acción

La versión gratuita permite jugar una sección ubicada cerca del inicio de la historia, aunque no corresponde exactamente a los primeros minutos del juego.

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La demo comienza con el personaje Grace Ashcroft atrapada en una camilla mientras intenta escapar de una criatura monstruosa, una secuencia que ya había sido mostrada previamente a periodistas y medios especializados durante las presentaciones privadas del videojuego.

Posteriormente, la demostración también incluye escenas protagonizadas por Leon S. Kennedy, uno de los personajes más reconocidos de toda la saga Resident Evil.

Gracias a esta estructura, los jugadores pueden experimentar los dos estilos principales de gameplay presentes en Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Por un lado, el juego apuesta por momentos de tensión, sigilo y supervivencia más cercanos al survival horror clásico. Por otro, incorpora segmentos de acción más dinámica inspirados en títulos como Resident Evil 4.

El progreso no se podrá transferir

Capcom confirmó que el avance realizado dentro de la demo no podrá trasladarse a la versión completa del videojuego.

Esto significa que quienes decidan comprar Resident Evil Requiem después de probar la demostración deberán comenzar nuevamente desde cero.

La empresa explicó que la demo fue diseñada como una experiencia independiente enfocada en mostrar mecánicas, ambientación y rendimiento técnico, más que como una extensión directa de la campaña principal.

Una oportunidad para comparar el rendimiento

Además de servir como prueba gratuita, la demo también permitirá a muchos jugadores comparar el funcionamiento del juego en distintas plataformas antes de elegir dónde comprarlo.

Resident Evil Requiem fue lanzado simultáneamente en consolas y PC, algo que generó comparaciones sobre resolución, estabilidad, tiempos de carga y calidad gráfica.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

La disponibilidad de una demo abierta facilita que los usuarios puedan probar directamente el rendimiento en sus propios equipos o consolas antes de invertir en la versión completa.

Resident Evil continúa siendo una de las franquicias más exitosas

La saga Resident Evil sigue siendo una de las franquicias más importantes y rentables de la industria de los videojuegos. Desde su debut original en 1996, la serie combinó terror, supervivencia y acción, convirtiéndose en una referencia dentro del género survival horror.

En los últimos años, Capcom revitalizó la franquicia mediante remakes de clásicos históricos y nuevas entregas que modernizaron las mecánicas sin abandonar la esencia de la serie.

Resident Evil Requiem fue presentado por la compañía como un capítulo clave dentro del arco narrativo reciente de la saga y como una experiencia que mezcla elementos clásicos de terror psicológico con secuencias más orientadas a la acción.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Capcom mantiene la estrategia de demos gratuitas

El lanzamiento de esta prueba gratuita también refleja una estrategia habitual de Capcom. La compañía japonesa suele ofrecer demos jugables de sus títulos importantes para generar expectativa y permitir que los usuarios conozcan el producto antes del lanzamiento o poco tiempo después.

Franquicias como Monster Hunter, Street Fighter y entregas anteriores de Resident Evil recibieron versiones de prueba similares.

En este caso, aunque la demo llegó después del estreno oficial, busca mantener el interés por Resident Evil Requiem y atraer nuevos jugadores que todavía no habían decidido comprar el videojuego.

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