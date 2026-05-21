Así es el Su-57D, el nuevo caza ruso que integra control de drones y busca marcar la próxima etapa del combate aéreo

El Su-57D es el nuevo caza ruso de quinta generación con capacidad para controlar drones de combate desde el aire

En Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont explicó que Rusia lanzó una nueva versión de su avión de combate Sukhoi Su-57, capaz de pilotar drones armados desde el aire y de redefinir el equilibrio tecnológico en el combate aeroespacial.

Durante la columna, Serbin Pont detalló: “Lo que voló esta semana fue una nueva variante de este caza de quinta generación que viene desarrollando Rusia ya desde hace varios años, con algunos de ellos en servicio”.

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Rusia apuesta por el Su-57D y la integración con drones

Serbin Pont puntualizó que la clave de este modelo está en su capacidad para operar junto a drones de combate: “Esto es un dúo que viene, un binomio con el que se viene experimentando. Occidente tiene sus variantes, Estados Unidos en particular… pero Rusia ya hace rato que está probando esto”. Explicó que el Su-57D puede volar en conjunto con el dron S-70, diseñado específicamente como acompañante y plataforma de ataque coordinado.

La estrategia de Rusia con el Su-57D se centra en la integración de drones S-70 y operaciones conjuntas en combate aéreo avanzado (Infobae en Vivo)

El analista remarcó que, aunque suele compararse el Su-57 con los F-22 y F-35 estadounidenses o el J-20 chino, “la concepción rusa de estas aeronaves no es la misma que tienen ni los norteamericanos, ni los europeos, ni los chinos”.

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Señaló que las críticas sobre las capacidades de sigilo del caza ruso se deben a que “nunca ha sido la prioridad número uno de los rusos”, ya que el diseño está más influido por los conceptos de cazas pesados de la Guerra Fría.

“La aeronave tiene la capacidad de volar en velocidad supercrucero, es decir, a velocidad supersónica sin necesidad de postcombustión”, explicó Serbin Pont, y señaló que para conseguirlo Rusia debió desarrollar variantes específicas de los motores AL-41 y AL-51. Sin embargo, reconoció que “no ha sido un proceso fácil, aunque Rusia tiene historial en motores avanzados para aviones de combate”.

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El Su-57D ofrece velocidad supercrucero y emplea motores AL-41 y AL-51 desarrollados especialmente para este caza multifunción (Infobae en Vivo)

Producción, sanciones y experiencia en combate

El desarrollo del Su-57D no estuvo exento de dificultades. Serbin Pont precisó: “En su momento se había proyectado que para 2027 habría por lo menos 78 de estas aeronaves en servicio. Los números actuales están rondando cerca de los 27, dependiendo del estimado que tomes”.

Esa brecha se explica por varios factores, en especial la dependencia de componentes occidentales: “Rusia se había vuelto dependiente de ciertos componentes occidentales… los cuales desde el inicio de la guerra en 2022 no han podido conseguir”.

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Durante los años recientes, agregó Serbin Pont, “vimos que en 2022, 2023 y 2024 se hicieron entregas de aeronaves probablemente construidas con los stocks existentes de estos componentes. Más adelante se empezó a complejizar un poco las entregas, incluso hubo años sin entregas”.

El especialista subrayó que el Su-57D no busca reemplazar a los modelos existentes, sino complementarlos. “Ofrece capacidades como la operación en conjunto con drones, operar en redes o emplear armamento avanzado, entre ellos los misiles R-37, que han sido letales contra la aviación militar ucraniana porque permiten a los rusos derribar aviones enemigos a distancia, a veces de 300 kilómetros”.

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(Infobae en Vivo)

Uno de los diferenciales del caza ruso, según Serbin Pont, es la “experiencia real de combate en operaciones militares actuales”, que lo diferencia incluso del J-20 chino, limitado a pruebas de desarrollo.

Mercado, costos y la competencia global de la industria militar

En cuanto a la proyección internacional del Su-57D, Serbin Pont fue claro: “Hasta ahora el único cliente fuera de Rusia es Argelia, que lo compró en la versión de exportación, el Sukhoi 57E”.

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Remarcó que la prioridad rusa es mantener la línea de producción: “Muchas veces la prioridad es mantener la línea de producción abierta… Los propios rusos durante mucho tiempo los fueron comprando solo para eso, por si llegaba algún contrato”.

Consultado por costos, Serbin Pont estimó: “Tendríamos que calcularle alrededor de 100, 120 millones de dólares puesto en fábrica, que es relativamente barato”. Comparó: “Un F-35 debe estar en torno a los 140, 200 millones de dólares”, y resaltó la diferencia de escala: “Cuando comprás un F-35, ya hay 1.300 entregados, van a entregar otros 200 más. Si necesitás repuestos, los encontrás”.

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El precio estimado del Su-57D oscila entre 100 y 120 millones de dólares, menor al de cazas estadounidenses F-35, pero con menor producción en serie (EFE/SERGEI ILNITSKY)

Sobre China, Serbin Pont explicó que “la tecnología más de punta de los chinos no la exportan”, y que el avance de su industria se basa en acelerar el ciclo de desarrollo y probar equipos en servicio real, incluso en etapas que Occidente consideraría prototipo.

El Su-57D suma, además, una suite electrónica avanzada, radares múltiples y sistemas electroópticos, que lo posicionan como un producto atractivo para potenciales compradores, aunque el contexto internacional y las restricciones tecnológicas limitan su expansión en el mercado global.

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