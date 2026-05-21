Mundo

Así es el Su-57D, el nuevo caza ruso que integra control de drones y busca marcar la próxima etapa del combate aéreo

Rusia presentó la versión biplaza de su caza de quinta generación, pensada para coordinar misiones con aeronaves no tripuladas y superar restricciones tecnológicas tras las sanciones internacionales

Guardar
Google icon
El Su-57D es el nuevo caza ruso de quinta generación con capacidad para controlar drones de combate desde el aire

En Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont explicó que Rusia lanzó una nueva versión de su avión de combate Sukhoi Su-57, capaz de pilotar drones armados desde el aire y de redefinir el equilibrio tecnológico en el combate aeroespacial.

Durante la columna, Serbin Pont detalló: “Lo que voló esta semana fue una nueva variante de este caza de quinta generación que viene desarrollando Rusia ya desde hace varios años, con algunos de ellos en servicio”.

PUBLICIDAD

Rusia apuesta por el Su-57D y la integración con drones

Serbin Pont puntualizó que la clave de este modelo está en su capacidad para operar junto a drones de combate: “Esto es un dúo que viene, un binomio con el que se viene experimentando. Occidente tiene sus variantes, Estados Unidos en particular… pero Rusia ya hace rato que está probando esto”. Explicó que el Su-57D puede volar en conjunto con el dron S-70, diseñado específicamente como acompañante y plataforma de ataque coordinado.

(Infobae en Vivo)
La estrategia de Rusia con el Su-57D se centra en la integración de drones S-70 y operaciones conjuntas en combate aéreo avanzado (Infobae en Vivo)

El analista remarcó que, aunque suele compararse el Su-57 con los F-22 y F-35 estadounidenses o el J-20 chino, “la concepción rusa de estas aeronaves no es la misma que tienen ni los norteamericanos, ni los europeos, ni los chinos”.

PUBLICIDAD

Señaló que las críticas sobre las capacidades de sigilo del caza ruso se deben a que “nunca ha sido la prioridad número uno de los rusos”, ya que el diseño está más influido por los conceptos de cazas pesados de la Guerra Fría.

“La aeronave tiene la capacidad de volar en velocidad supercrucero, es decir, a velocidad supersónica sin necesidad de postcombustión”, explicó Serbin Pont, y señaló que para conseguirlo Rusia debió desarrollar variantes específicas de los motores AL-41 y AL-51. Sin embargo, reconoció que “no ha sido un proceso fácil, aunque Rusia tiene historial en motores avanzados para aviones de combate”.

(Infobae en Vivo)
El Su-57D ofrece velocidad supercrucero y emplea motores AL-41 y AL-51 desarrollados especialmente para este caza multifunción (Infobae en Vivo)

Producción, sanciones y experiencia en combate

El desarrollo del Su-57D no estuvo exento de dificultades. Serbin Pont precisó: “En su momento se había proyectado que para 2027 habría por lo menos 78 de estas aeronaves en servicio. Los números actuales están rondando cerca de los 27, dependiendo del estimado que tomes”.

Esa brecha se explica por varios factores, en especial la dependencia de componentes occidentales: “Rusia se había vuelto dependiente de ciertos componentes occidentales… los cuales desde el inicio de la guerra en 2022 no han podido conseguir”.

Durante los años recientes, agregó Serbin Pont, “vimos que en 2022, 2023 y 2024 se hicieron entregas de aeronaves probablemente construidas con los stocks existentes de estos componentes. Más adelante se empezó a complejizar un poco las entregas, incluso hubo años sin entregas”.

El especialista subrayó que el Su-57D no busca reemplazar a los modelos existentes, sino complementarlos. “Ofrece capacidades como la operación en conjunto con drones, operar en redes o emplear armamento avanzado, entre ellos los misiles R-37, que han sido letales contra la aviación militar ucraniana porque permiten a los rusos derribar aviones enemigos a distancia, a veces de 300 kilómetros”.

(Infobae en Vivo)
(Infobae en Vivo)

Uno de los diferenciales del caza ruso, según Serbin Pont, es la “experiencia real de combate en operaciones militares actuales”, que lo diferencia incluso del J-20 chino, limitado a pruebas de desarrollo.

Mercado, costos y la competencia global de la industria militar

En cuanto a la proyección internacional del Su-57D, Serbin Pont fue claro: “Hasta ahora el único cliente fuera de Rusia es Argelia, que lo compró en la versión de exportación, el Sukhoi 57E”.

Remarcó que la prioridad rusa es mantener la línea de producción: “Muchas veces la prioridad es mantener la línea de producción abierta… Los propios rusos durante mucho tiempo los fueron comprando solo para eso, por si llegaba algún contrato”.

Consultado por costos, Serbin Pont estimó: “Tendríamos que calcularle alrededor de 100, 120 millones de dólares puesto en fábrica, que es relativamente barato”. Comparó: “Un F-35 debe estar en torno a los 140, 200 millones de dólares”, y resaltó la diferencia de escala: “Cuando comprás un F-35, ya hay 1.300 entregados, van a entregar otros 200 más. Si necesitás repuestos, los encontrás”.

El precio estimado del Su-57D oscila entre 100 y 120 millones de dólares, menor al de cazas estadounidenses F-35, pero con menor producción en serie (EFE/SERGEI ILNITSKY)
El precio estimado del Su-57D oscila entre 100 y 120 millones de dólares, menor al de cazas estadounidenses F-35, pero con menor producción en serie (EFE/SERGEI ILNITSKY)

Sobre China, Serbin Pont explicó que “la tecnología más de punta de los chinos no la exportan”, y que el avance de su industria se basa en acelerar el ciclo de desarrollo y probar equipos en servicio real, incluso en etapas que Occidente consideraría prototipo.

El Su-57D suma, además, una suite electrónica avanzada, radares múltiples y sistemas electroópticos, que lo posicionan como un producto atractivo para potenciales compradores, aunque el contexto internacional y las restricciones tecnológicas limitan su expansión en el mercado global.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Rusiaaviación militardrones armadoscombate aéreotecnología militarSergey BogdanFuerza Aérea de RusiaEstados UnidosChinaAndrei Serbin PontInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania afirma que sus drones impactaron otra refinería en territorio ruso mientras se intensifican los ataques de largo alcance

La combinación de servicios de internet por satélite con drones interceptores impulsa los avances ucranianos, limita la ofensiva rusa y eleva el atractivo global de sus soluciones tecnológicas en defensa moderna

Ucrania afirma que sus drones impactaron otra refinería en territorio ruso mientras se intensifican los ataques de largo alcance

La Justicia turca anuló la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

La decisión judicial determina que debe restablecerse la dirección anterior del principal partido opositor y deriva de acusaciones de irregularidades en el proceso interno que eligió a la actual dirigencia

La Justicia turca anuló la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

El diplomático británico James Roscoe dejó repentinamente su puesto en Washington

La decisión es comunicada por el Reino Unido en un breve mensaje y ocurre durante una indagación sobre filtraciones del Consejo de Seguridad Nacional vinculadas a discusiones sobre acciones en Irán

El diplomático británico James Roscoe dejó repentinamente su puesto en Washington

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

La Guardia Revolucionaria subrayó que Estados Unidos debe desistor del intento de reabrir el estrecho de Ormuz utilizando la vía militar

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

274 personas hicieron cumbre desde la vertiente nepalí el miércoles 20 de mayo de 2026, una cifra que superó las marcas previas establecidas en expediciones por esa ruta

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El jugador que México deberá vigilar en el Mundial 2026: Son Heung-Min, estrella y capitán de Corea del Sur

El jugador que México deberá vigilar en el Mundial 2026: Son Heung-Min, estrella y capitán de Corea del Sur

Detuvieron a un extranjero en El Poblado por proponerle actos sexuales a una menor: “Quien venga a violar enfrentará la respuesta de autoridades”

Ya hay 130 fábricas con cortes de gas y la industria espera una definición urgente del Gobierno por el costo del GNL

Cómo prevenir contenido inapropiado en redes sociales: guía práctica para cuidar tu privacidad

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé tras una alergia provocada por productos de belleza que vio en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania afirma que sus drones impactaron otra refinería en territorio ruso mientras se intensifican los ataques de largo alcance

Ucrania afirma que sus drones impactaron otra refinería en territorio ruso mientras se intensifican los ataques de largo alcance

La Justicia turca anuló la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

Uruguay planteó su “solidaridad” con el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y pidió cuidar la institucionalidad

El diplomático británico James Roscoe dejó repentinamente su puesto en Washington

El último suspiro del terror: Fallece el “Viejo Lin”, el líder que ordenaba muertes en la facción Sureños de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

La dolorosa carta de Kylie Minogue al bebé que nunca pudo tener: “Habría sido un milagro”

La dolorosa carta de Kylie Minogue al bebé que nunca pudo tener: “Habría sido un milagro”

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian