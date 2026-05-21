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¿Tu celular ya no suena? Estas son las fallas más comunes y cómo solucionarlas

Revisar el volumen, cerrar aplicaciones conflictivas y limpiar los altavoces son algunas de las primeras medidas recomendadas para recuperar el sonido del celular

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Primer plano de manos de una persona manipulando un smartphone negro sobre una mesa de madera. La pantalla del teléfono muestra un icono de sonido desactivado.
Una persona con expresión de preocupación manipula un smartphone moderno sobre una mesa de madera, que muestra un icono de sonido desactivado, intentando ajustar la configuración del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de sonido en los celulares se han convertido en una de las fallas más frecuentes entre usuarios de Android y iPhone. Desde llamadas que no se escuchan hasta notificaciones completamente silenciosas, la situación suele generar preocupación inmediata porque afecta directamente la comunicación diaria.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el problema no está relacionado con un daño grave del dispositivo y puede resolverse con ajustes simples o revisiones básicas.

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Especialistas en soporte técnico explican que muchos teléfonos dejan de sonar por configuraciones activadas accidentalmente, errores de aplicaciones, acumulación de suciedad en los altavoces o pequeños fallos temporales del sistema operativo. Solo en algunos escenarios el inconveniente termina relacionado con daños físicos internos o problemas de hardware más complejos.

Infografía de un smartphone dividido en cuatro secciones que ilustran fallas: altavoz sucio, aplicaciones con errores, modo silencioso y daño de hardware.
Esta ilustración hiperrealista muestra un smartphone dividido en secciones, destacando problemas como altavoces sucios, aplicaciones con errores, modo silencioso activado y daño interno de hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo silencioso sigue siendo la causa más común

Aunque parezca evidente, una gran parte de los casos ocurre porque el teléfono tiene el sonido desactivado o el volumen demasiado bajo. Tanto en Android como en iPhone es relativamente fácil activar el modo silencioso accidentalmente, especialmente al guardar el equipo en el bolsillo o manipular los botones laterales.

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Cuando esto sucede, el celular puede seguir funcionando con normalidad, pero no emitirá sonidos de llamadas, mensajes o notificaciones.

La solución suele ser inmediata:

  • Verificar el nivel de volumen
  • Revisar si el modo silencioso está activo
  • Comprobar la configuración de sonidos y vibración

En los dispositivos Android, estas opciones se encuentran dentro del apartado de sonido en Ajustes. En los iPhone, también pueden controlarse desde el Centro de Control o mediante el interruptor lateral de silencio.

Primer plano de un smartphone Android negro sobre una superficie gris, mostrando el menú de ajustes de sonido con barras deslizantes para volumen y el modo silencioso activado.
Un primer plano muestra la pantalla de un celular Android con el menú de ajustes de sonido y vibración, resaltando las barras de volumen y la opción de modo silencioso activada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas aplicaciones pueden interferir con el audio

Otra causa habitual son los errores provocados por aplicaciones de terceros. Algunas apps que administran audio, videollamadas, música o notificaciones pueden interferir con el funcionamiento normal del sistema y bloquear ciertos sonidos del teléfono.

Esto puede provocar situaciones como:

  • Notificaciones que no se escuchan
  • Llamadas sin tono
  • Audio que desaparece de forma repentina
  • Sonidos que solo funcionan con auriculares

Los especialistas recomiendan cerrar todas las aplicaciones abiertas y reiniciar el dispositivo para comprobar si el problema desaparece. Si el fallo continúa, conviene identificar si alguna app específica comenzó a generar errores después de una actualización reciente.

En muchos casos, desinstalar la aplicación conflictiva o borrar su caché suele resolver el inconveniente.

Una persona con expresión de enojo sostiene un móvil que muestra llamadas perdidas, un mensaje urgente y batería baja, con el ícono de silencio visible.
Una persona con expresión de frustración descubre en su teléfono móvil varias llamadas perdidas, un mensaje urgente y una notificación de batería baja, con el dispositivo en modo silencioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo también puede afectar el sonido

No todos los problemas están relacionados con el software. El uso diario provoca que polvo, pelusas o suciedad se acumulen en las rejillas de los altavoces, reduciendo considerablemente el volumen del sonido.

Este problema es especialmente frecuente en teléfonos que pasan mucho tiempo dentro de bolsillos, mochilas o ambientes con polvo.

Cuando las salidas de audio se obstruyen, el sonido puede:

  • Escucharse muy bajo
  • Distorsionarse
  • Desaparecer parcialmente

Para limpiar el dispositivo, los expertos recomiendan usar:

  • Un cepillo de cerdas suaves
  • Un paño de microfibra seco
  • Aire comprimido con cuidado moderado

También advierten evitar objetos metálicos o puntiagudos que puedan perforar o dañar los componentes internos del altavoz.

Hombre con expresión preocupada sostiene y agita un celular cerca de su rostro en un interior.
Un usuario examina su celular con gesto preocupado tras escuchar un sonido inusual al agitarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fallos de hardware son menos frecuentes, pero más graves

Si ninguna solución básica funciona, el problema podría estar relacionado con daños internos del teléfono. Golpes, caídas, humedad o desgaste de componentes pueden afectar directamente el sistema de audio.

Entre las averías más comunes aparecen:

  • Altavoces dañados
  • Conectores defectuosos
  • Problemas en la placa base
  • Fallos internos del chip de sonido

En estos casos, el usuario normalmente detecta que el teléfono deja de emitir cualquier tipo de audio incluso después de reinicios o restauraciones del sistema.

Cuando ocurre esto, la recomendación es acudir a un servicio técnico autorizado para realizar un diagnóstico profesional y evitar daños mayores.

Un técnico con lupa de cabeza y guantes blancos limpia los altavoces de un smartphone con un cepillo. Varias herramientas y equipos de laboratorio en el escritorio.
Un técnico especializado utiliza herramientas pequeñas y una lupa con luz para limpiar meticulosamente los altavoces de un smartphone en un taller de reparación electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el celular sigue siendo una solución útil

Muchos errores temporales relacionados con el sonido desaparecen simplemente reiniciando el dispositivo. Esto permite cerrar procesos bloqueados, liberar memoria RAM y restablecer servicios internos del sistema operativo.

Aunque parezca una solución simple, reiniciar el teléfono sigue siendo una de las recomendaciones más efectivas para resolver fallos menores en Android y iPhone. Además, mantener el sistema operativo actualizado también ayuda a prevenir problemas de audio provocados por errores de software o incompatibilidades con aplicaciones.

Un problema cotidiano con múltiples causas

El hecho de que un celular deje de sonar no siempre significa una avería grave. En la mayoría de los casos, el problema puede solucionarse revisando configuraciones, limpiando los altavoces o cerrando aplicaciones conflictivas.

Sin embargo, cuando el fallo persiste durante varios días o afecta completamente el funcionamiento del audio, los especialistas recomiendan buscar asistencia técnica para descartar daños internos y evitar que el problema empeore con el tiempo.

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