Ahora puedes saber cómo y con qué se creó una imagen o video: así se verifica el contenido con Google

Google integra SynthID y Content Credentials para rastrear el origen del contenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de contenido digital, especialmente aquel generado o modificado mediante inteligencia artificial, ha hecho que la pregunta sobre el origen y la autenticidad de imágenes y videos cobre una relevancia inédita.

Google responde a este desafío expandiendo su tecnología de verificación de contenido, permitiendo a cualquier usuario descubrir cómo, cuándo y con qué herramientas se creó o editó un archivo multimedia. Esta iniciativa marca un hito en la transparencia digital y en la lucha contra la desinformación, facilitando una navegación más segura y confiable en la era de los medios generativos.

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La actualización llega en un momento donde la edición avanzada y la generación sintética de imágenes y videos son accesibles para millones de personas. La capacidad de saber si un archivo es auténtico, ha sido manipulado o fue creado por IA se convierte en una herramienta esencial tanto para usuarios comunes como para empresas, medios y organismos de control.

Con preguntas simples como si un material fue generado por inteligencia artificial o retocado, el sistema devuelve información de procedencia y modificaciones, apoyándose en señales invisibles y credenciales compatibles con múltiples plataformas

SynthID, Content Credentials y la marca de agua digital

Google empezó hace tres años con SynthID, una tecnología de marca de agua digital capaz de insertar señales invisibles en contenido generado por IA. Estas señales permiten rastrear el origen de una imagen, video o audio sin afectar su calidad. Desde su lanzamiento, SynthID se ha integrado en los modelos y productos de Google, marcando ya más de 100 mil millones de archivos visuales y decenas de miles de años de audio.

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El estándar C2PA Content Credentials, adoptado por Google y otros actores clave de la industria, agrega otra capa de transparencia. Esta credencial muestra detalles sobre la creación, edición y herramientas utilizadas en un archivo, sean procesos manuales o automáticos. Los últimos modelos Pixel (8, 9 y 10) ya incluyen esta función para imágenes y, próximamente, para video, permitiendo identificar si el contenido proviene directamente de una cámara o ha sido manipulado después.

Nuevas formas de verificar contenido en la web

La expansión de la verificación llega a varias plataformas de Google, incluyendo Search, Gemini, Chrome, Pixel y Google Cloud. Ahora, los usuarios pueden utilizar funciones como Lens, Modo IA y Circle to Search para consultar el origen de una imagen. Basta con preguntas del tipo “¿Esto fue hecho con IA?” o “¿Esta imagen ha sido editada?”, y la tecnología de Google cruzará los datos de SynthID y Content Credentials para responder.

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La verificación también se integra en la app Gemini, que ya ha procesado más de 50 millones de consultas globalmente. En las próximas semanas, estas capacidades llegarán a Chrome, permitiendo comprobar la autenticidad de fotografías y videos directamente desde el navegador.

Chrome sumará verificación de autenticidad para fotos y videos desde el navegador - GOOGLE

En YouTube, la plataforma identifica el contenido generado o alterado con IA mediante etiquetas específicas, y otros servicios como Backstory colaboran para optimizar la detección y la respuesta ante posibles fraudes o manipulaciones.

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Colaboraciones y adopción en la industria

Frente a la velocidad con que se difunden los contenidos digitales, Google impulsa la colaboración con otras empresas para establecer estándares sólidos e interoperables. OpenAI, Kakao, ElevenLabs y NVIDIA ya utilizan SynthID en sus modelos, y Meta implementará Content Credentials en Instagram para reconocer y etiquetar medios capturados con cámaras nativas de dispositivos Pixel.

En el ámbito corporativo, Google Cloud lanzará una nueva API de Detección de Contenido por IA, pensada para que empresas puedan identificar y gestionar archivos generados o modificados por modelos de IA, tanto para operaciones internas como para ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

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El objetivo de Google es que cada vez más archivos en la web lleven estas marcas de agua y credenciales, facilitando la verificación rápida y confiable de su procedencia. Así, se combate la manipulación, se previene el fraude y se promueve la confianza en la información digital.

El trabajo de Google junto a organismos como el comité directivo de C2PA busca que estas herramientas sean universales y funcionen en todas las plataformas, apps y redes sociales del ecosistema digital.

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En un escenario donde la desinformación puede propagarse rápidamente, la capacidad de verificar la historia y el origen de cualquier contenido se vuelve imprescindible.