Honduras

Violento enfrentamiento en frontera entre Honduras y Guatemala deja seis policías muertos

Un operativo antidrogas ejecutado en Corinto, Omoa, terminó en un fuerte intercambio de disparos con una estructura criminal, dejando múltiples muertos, agentes desaparecidos y una comunidad paralizada por el temor

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Las fuerzas policiales y presuntos miembros de una banda criminal protagonizaron un tiroteo que dejó varios fallecidos y heridos, generando alerta entre los habitantes y paralización de actividades en el sector
Las fuerzas policiales y presuntos miembros de una banda criminal protagonizaron un tiroteo que dejó varios fallecidos y heridos, generando alerta entre los habitantes y paralización de actividades en el sector

Una intensa balacera entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

El enfrentamiento tuvo lugar durante una operación antidrogas desarrollada en una vivienda del sector, donde equipos élite de la Policía ingresaron para ejecutar acciones contra una banda señalada por actividades vinculadas al tráfico y distribución de drogas en la región norte del país.

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Al momento de la intervención, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados. Se produjo un intercambio de fuego de alta intensidad durante varios minutos, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad fronteriza.

Información preliminar señala que entre las víctimas mortales habría miembros de la Policía y civiles, aunque las autoridades no han oficializado la cifra exacta ni las identidades. Versiones no confirmadas apuntan a que al menos seis agentes policiales habrían perdido la vida, junto a tres presuntos integrantes de la estructura criminal, mientras otros tres uniformados permanecían desaparecidos al cierre de los reportes preliminares.

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Horas antes de este hecho, otro agente policial murió acribillado durante una operación ejecutada en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, lo que elevó la tensión dentro de los cuerpos de seguridad ante la escalada de ataques armados en el norte del país.

Un tiroteo entre policías y presuntos criminales provoca evacuaciones y despliegue militar en zona limítrofe hondureña (Foto: Cortesía)
Un tiroteo entre policías y presuntos criminales provoca evacuaciones y despliegue militar en zona limítrofe hondureña (Foto: Cortesía)

El portavoz policial Edgardo Barahona confirmó el despliegue de varios equipos especiales en Corinto para asegurar el área, evacuar a los agentes heridos y continuar las operaciones de búsqueda en la zona montañosa cercana a la frontera.

Entre los lesionados figura el jefe de la Policía de Fronteras, quien fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial bajo fuertes medidas de seguridad.

Frontera cerrada

Tras el enfrentamiento, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto, mientras unidades militares y policiales instalaron retenes y operativos de saturación en distintos puntos estratégicos de Omoa.

El hecho violento provocó también el cierre de negocios y comercios en la zona, y decenas de pobladores optaron por permanecer encerrados en sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Habitantes del sector relataron haber escuchado detonaciones durante varios minutos y señalaron que la presencia de hombres armados desató escenas de pánico en la comunidad.

¿Y las autoridades de seguridad?

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, anunció una intervención inmediata en las zonas de Rigores, en Trujillo, Colón, y Corinto, Omoa, Cortés, tras los recientes hechos violentos que han dejado varias personas fallecidas y un ambiente de temor en comunidades del norte del país.

Masacre en Honduras, en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, donde se confirma una masacre que deja como saldo de al menos 14 personas muertas, entre ellas 11 hombres y 3 mujeres, en un hecho ocurrido en una finca de palma africana. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía
Masacre en Honduras, en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, donde se confirma una masacre que deja como saldo de al menos 14 personas muertas, entre ellas 11 hombres y 3 mujeres, en un hecho ocurrido en una finca de palma africana. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

Las autoridades comunicaron que equipos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán desplegados de manera inmediata para recuperar el control territorial, proteger evidencias y garantizar la seguridad de la población.

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad, las operaciones incluirán intensas acciones de búsqueda y rastreo criminal para identificar, ubicar y capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en Colón y Cortés.

La zona de Corinto ha sido identificada por autoridades de seguridad como un corredor estratégico utilizado para actividades de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y paso irregular de personas hacia Guatemala..

Además, la violencia en el litoral atlántico hondureño mantiene una tendencia preocupante. Solo en lo que va de 2026 se han registrado múltiples hechos armados de alto impacto en Cortés, Colón y Atlántida, incluyendo masacres, ataques contra fuerzas de seguridad y enfrentamientos entre grupos criminales.

Equipos de Medicina Forense y fiscales del Ministerio Público siguen con las diligencias en Corinto para esclarecer el número exacto de víctimas y determinar responsabilidades en uno de los enfrentamientos más violentos registrados este año en la zona norte del país.

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