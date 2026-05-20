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Spotify te ayudará a saber si un podcast es hecho por una persona o una IA

El objetivo es identificar contenidos que usen clonación de voz o suplantación de identidad

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Spotify implementa insignias 'Verified by Spotify' para distinguir podcasts con voces auténticas de los generados por inteligencia artificial. (/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
Spotify implementa insignias 'Verified by Spotify' para distinguir podcasts con voces auténticas de los generados por inteligencia artificial. (/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Spotify ha comenzado a implementar nuevas herramientas de verificación en su plataforma, con el objetivo de diferenciar los podcast que usan inteligencia artificial en sus voces y aquellos que son creados totalmente con humanos.

Cómo funcionan las nuevas insignias verificadas de Spotify para podcast

La plataforma ha anunciado el despliegue de las insignias “Verified by Spotify” para los podcast. Estas insignias se presentan como un check verde claro visible tanto en las páginas de los programas como en los resultados de búsqueda. Su función es señalar que un show ha pasado por un proceso de revisión que garantiza su autenticidad.

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No todos los podcast recibirán la insignia de forma inmediata. Spotify ha optado por un lanzamiento gradual, que comienza con un grupo selecto de programas y se ampliará en los próximos meses.

Spotify implementa insignias 'Verified by Spotify' para distinguir podcasts con voces auténticas de los generados por inteligencia artificial.
Spotify implementa insignias 'Verified by Spotify' para distinguir podcasts con voces auténticas de los generados por inteligencia artificial.

Para que un podcast obtenga esta verificación, debe cumplir con tres criterios principales: actividad sostenida de oyentes, cumplimiento continuo de las normas de la plataforma y autenticidad verificada de la audiencia. Además, la compañía ha incorporado mecanismos para detectar y prevenir el uso de escuchas generadas por bots, añadiendo una capa extra de protección contra la manipulación artificial de popularidad.

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La verificación busca proporcionar a los oyentes una referencia visual directa sobre la legitimidad de los creadores y las marcas detrás de cada programa. Esto permite diferenciar con mayor facilidad entre contenidos reales y aquellos que podrían haber sido generados, manipulados o suplantados por inteligencia artificial sin autorización.

Por qué es necesario diferenciar los podcast creados con IA

La proliferación de tecnologías de inteligencia artificial ha facilitado la creación y distribución de podcast, haciendo que más personas puedan producir y compartir contenido. Sin embargo, esta misma accesibilidad ha abierto la puerta a usos indebidos, como la clonación de voces o la suplantación de identidad de conductores y creadores reconocidos.

Spotify reconoce que el podcasting es una industria basada en la confianza. El lazo entre el público y los anfitriones se construye episodio a episodio, sustentado en la percepción de que quien habla es realmente la persona anunciada. Cuando una voz clonada o una presencia falsa consigue infiltrarse en los feeds de los oyentes, ese vínculo se quiebra.

Usuarios de Spotify pueden reportar pódcast con voces o identidades usadas sin autorización, impulsando la seguridad en la comunidad. (REUTERS/Brendan McDermid)
Usuarios de Spotify pueden reportar pódcast con voces o identidades usadas sin autorización, impulsando la seguridad en la comunidad. (REUTERS/Brendan McDermid)

Para combatir este problema, la empresa ha reforzado sus políticas de suplantación. Cualquier pódcast que utilice tecnologías de clonación de voz u otros métodos para imitar a un creador sin su permiso será retirado de la plataforma. Spotify también ha habilitado sus canales de reporte para que los usuarios informen sobre el uso no autorizado de voces o identidades.

Spotify vuelve a su logo origial

Spotify anunció el regreso de su logo original tras la controversia generada por el ícono de edición limitada que conmemoraba los 20 años de la plataforma. El diseño temporal, inspirado en el estilo de los años 70 con destellos y texturas similares a bolas de discoteca, buscaba aportar un toque festivo y nostálgico.

Si bien algunos usuarios celebraron la creatividad, una parte importante de la comunidad expresó incomodidad y nostalgia por el logotipo tradicional, reclamando su restitución inmediata.

La edición limitada inspirada en los años setenta abrió un debate sobre identidad visual, costumbre digital y el peso emocional que un ícono cotidiano puede tener para millones de personas - crédito @PopCrave
La edición limitada inspirada en los años setenta abrió un debate sobre identidad visual, costumbre digital y el peso emocional que un ícono cotidiano puede tener para millones de personas - crédito @PopCrave

La compañía respondió rápidamente a la avalancha de comentarios, aclarando que el cambio era temporal y que el ícono clásico volvería en pocos días. Este episodio reveló el peso emocional y simbólico que tiene la identidad visual de Spotify para sus usuarios, quienes valoran la coherencia y familiaridad en las aplicaciones que forman parte de su rutina diaria.

En paralelo a la polémica, Spotify amplió sus servicios con entrenamientos guiados, sumando más de 1.400 clases en alianza con creadores de bienestar y Peloton. Estos contenidos están disponibles para todos los usuarios, con beneficios adicionales para los suscriptores Premium, como acceso sin anuncios.

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